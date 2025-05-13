دبي: أعلنت شركة سميثرز، المزود العالمي الرائد لخدمات الفعاليات، وتحليلات السوق، والاستشارات، والاختبارات، والامتثال، عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر "الاستدامة في التعبئة والتغليف – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي يمثل أحدث توسعاتها في سلسلة فعاليات دولية ناجحة أُقيمت في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية، يعود المؤتمر في عام 2025 ليُعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو في فندق جميرا كريك سايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع التعبئة والتغليف المستدام.

سيُركّز المؤتمر على إبراز الخبرة العالمية التي تتمتع بها سميثرز في مجال التعبئة والتغليف، مع تقديم تحليل معمق لأحدث ممارسات وتقنيات الاستدامة في هذا القطاع الحيوي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشهد تطورًا متسارعًا. وبحسب التقرير الصناعي الصادر عن سميثرز بعنوان "مستقبل التعبئة والتغليف العالمي حتى عام 2028"، تُعد منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا من أسرع الأسواق نموًا في مجال التعبئة والتغليف على مستوى العالم، حيث يُتوقع أن تتجاوز هذه الأسواق – إلى جانب آسيا وأمريكا اللاتينية – متوسط النمو العالمي لهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

سيجمع مؤتمر الاستدامة في التغليف – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلته نخبة من أصحاب المصلحة من مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يشمل مصنّعي حلول التغليف، العلامات التجارية العالمية، تجار التجزئة، الجهات التنظيمية، شركات إدارة النفايات وإعادة التدوير، موردي المواد الخام، مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المتخصصة. ويُعدّ المؤتمر منصة رائدة للحوار حول مستقبل التغليف في المنطقة، حيث يوفر فرصة فريدة للشركات للتعلم، والتواصل، واستكشاف سبل التعاون في سبيل تسريع التحوّل نحو ممارسات تغليف أكثر استدامة.

ومن بين المتحدثين والحضور المؤكدين، ممثلون عن أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، مثل: جمعية التغليف الدائري، هيئة تنظيم التغليف في مصر، هيئة البيئة – أبوظبي، يونيليفر، كوكاكولا، مارس، كرافت هاينز، مونديليز، هوت باك، المراعي، إس آي جي، سابك، نابكو، سي جي للمواد البيولوجية، رولاند بيرغر، هورايزون، هوتاماكي، رافاجو لإعادة التدوير في الشرق الأوسط، البيادر، تدوير، بيئة، سيتيو، تترا باك، كوراراي، سينثومر، بلاك فورست سوليوشنز، كونيغ آند باور، أبيتايت كرييتف وغيرها من الشركات والمؤسسات الرائدة.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر سيتعرض هذا العام، أحدث التوجهات الإقليمية والعالمية في صناعة التغليف، مع التركيز على الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وسيناقش قضايا محورية مثل المسؤولية الممتدة للمنتج والأطر التنظيمية، وتصميم عبوات قابلة لإعادة التدوير. كما يتناول التحديات والفرص في البنية التحتية لإدارة النفايات في المنطقة، ويُسلّط الضوء على الابتكارات في المواد والتقنيات، بما في ذلك التغليف الأحادي المواد، والبدائل المستدامة مثل المواد الحيوية القابلة للتحلل.

تتضمن الأجندة جلسات حوارية مع أبرز العلامات التجارية وتجار التجزئة، حيث يستعرضون تجاربهم في تطبيق الاقتصاد الدائري والحد من الأثر البيئي. كما يستكشف المؤتمر آخر تطورات إعادة التدوير الميكانيكي والكيميائي، وأثر الاتفاقيات الدولية لمكافحة النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى دور الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز التفاعل مع المستهلك وتحقيق أهداف الاستدامة.

وكجزء من فعاليات المؤتمر، ستُعقد ورشة عمل مجانية ما قبل انطلاق المؤتمر، وذلك في 20 مايو 2025، تحت عنوان:

“تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة وحظر البلاستيك أحادي الاستخدام في دولة الإمارات – استراتيجيات وأفضل الممارسات”.

نبذة عن سميثرز

تأسست شركة سميثرز عام 1925 ويقع مقرها الرئيسي في أكرون، أوهايو، وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم خدمات المعلومات والاستشارات والاختبارات والامتثال. ومن خلال شبكة عالمية من العمليات والمختبرات، تدعم سميثرز عملاءها في قطاعات متعددة تشمل: التغليف، الورق، الطباعة، المواد، المنتجات الاستهلاكية، النقل، علوم الحياة، المكونات، والطاقة. تُعرف سميثرز بتقديم بيانات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب، مدعومة بخبرة تجارية وتقنية وعلمية، مما يمنح عملاءها الثقة اللازمة للابتكار واتخاذ قرارات مستنيرة.

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