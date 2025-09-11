(المنامة، مملكة البحرين): أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض (ميوس جيو 2025)، الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

ويقام الحدث بدعم من وزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين، وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG)، والجمعية الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE). وتنظمه شركة “إنفورما ماركتس” الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض والمؤتمرات.

ويبرز "ميوس جيو 2025" هذا العام كمنصة رائدة للحوار الاستراتيجي حول أبرز القضايا المتعلقة بمستقبل الطاقة العالمية واستدامة القطاع والتحول نحو الحياد الصفري. ويتضمن برنامج المؤتمر 7 جلسات استراتيجية رفيعة المستوى و123 جلسة تقنية متخصصة، يشارك فيها 732 متحدثاً من قادة صناعة الطاقة والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وتتناول الجلسات الاستراتيجية محاور هامة تبدأ بالجلسة الافتتاحية الرئيسية بعنوان: "استشراف مستقبل الطاقة: الاستثمار والابتكار والاستدامة"، مروراً بموضوعات تشمل: "التوازن بين أمن الطاقة والتحول"، و"نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية"، و"المرونة المالية في بيئة طاقة ديناميكية". كما تسلط الضوء على موضوعات أخرى تشمل: "دفع الابتكار في صناعة النفط والغاز"، و"تحويل مشهد الطاقة: الاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية والمعادن والهيدروجين"، و"إعادة تعريف الحفر: من الابتكار إلى التأثير".

وسيكون سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين، المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي سيشارك فيها أيضًا كل من السيد أوليفييه لو بيش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB، والسيد سلطان الشمراني من شركة أرامكو السعودية.

كما تضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الطاقة العالمية من أبرزهم: السيد ناصر النعيمي، رئيس قطاع التنقيب والإنتاج بشركة أرامكو، والسيد جيف ميلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، والسيد إيفان تان، النائب التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في شركة شل، والسيد خافيير لا روسا، رئيس الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة شيفرون، والسيد أمرينو غاتي، النائب التنفيذي لخدمات ومعدات حقول النفط في شركة بيكر هيوز.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس المنظمة للحدث، قائلاً: "يمثل مؤتمر ميوس جيو 2025 منصة دولية مهمة ومحورية على صعيد تطوير صناعة الطاقة بالمنطقة والعالم، حيث نجمع هذا العام تحت مظلة واحدة نخبة من أبرز القادة والخبراء العالميين لمناقشة موضوعات محورية تشمل أمن الطاقة والحياد الكربوني، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف قائلاً: "يتضمن المؤتمر أجندة حافلة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 732 متحدثاً دولياً في 130 جلسة استراتيجية وتقنية، الأمر الذي يعكس أهمية المؤتمر كأحد أبرز وأكبر الفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة."

واختتم بالقول: "نتطلع إلى استقبال آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم خلال فعاليات 'ميوس جيو 2025'، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ويسهم في إطلاق حوار عالمي بنّاء يرسم ملامح مستقبل الطاقة."

وجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض ميوس جيو يعد من أعرق المؤتمرات المتخصصة في المنطقة منذ انطلاقه عام 1979، ويشهد هذا العام مشاركة تزيد عن 17,000 من قادة الصناعة والخبراء والأكاديميين والمهنيين من جميع أنحاء العالم، ليواصل مسيرته كمنصة دولية رائدة في قطاع الطاقة منذ أكثر من أربعة عقود.

