دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت شركة عزيزي للتطوير، المطور الخاص الرائد في الإمارات، على جائزة "التصميم الأيقوني للعام" عن "برج عزيزي"، ثاني أطول برج في العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز العقارات في دولة الإمارات لعام 2025 الذي نظمته مجلة "فاينانس وورلد". ويؤكد هذا التكريم تميّز المشروع من حيث الحجم والتصميم. وأُقيم حفل توزيع الجوائز في 25 أبريل الجاري في قاعة "موريا" بفندق "سوفيتل دبي ذا بالم"، حيث تم خلاله تسليط الضوء على أبرز الإنجازات العقارية المبتكرة في الدولة.

وعلّق فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري على هذا الإنجاز قائلاً: "نحن فخورون للغاية بحصول "برج عزيزي" على هذه الجائزة المرموقة، ما يعكس التزام فريقنا بتقديم مشاريع تجسد الطموح والابتكار، مثل "برج عزيزي" الذي سيصبح معلماً عالمياً بارزاً."

ومن المتوقع أن يُستكمل بناء البرج الذي يبلغ ارتفاعه 725 متراً بحلول عام 2028، وسيتكون من 131 طابقاً وسيشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والمساحات الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة والأماكن الترفيهية. وسيشغل قسم البيع بالتجزئة داخل البرج مركز تسوق فخم يضم معظم العلامات التجارية للأزياء الراقية، بينما سيشمل القسم السكني شققاً فاخرة تتنوع بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. ولكل 20 طابق من المساكن، تم تخصيص طابق للمرافق، يتضمن مجموعة من وسائل الراحة مثل حمامات السباحة، وساونا، وغرفة بخار، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى مركز يوغا وسبا وغرفة ألعاب تضم البلياردو والشطرنج وتنس الطاولة. كما يتوفر مركز أعمال، ومنطقة لعب للأطفال، وسينما، ومطعم، ومقهى، وسوبر ماركت. وفي الطابق العلوي، ستتوج الشقق الفاخرة بشقق بنتهاوس فائقة الفخامة، تتراوح من وحدات بغرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، مع إمكانية الوصول الحصري إلى جميع وسائل الراحة. كما ستضمن الردهات المنفصلة توفير الخصوصية للمقيمين في الشقق ووحدات البنتهاوس.

وفي قمة هذا البرج المذهل، يقع فندق سبع نجوم يتكون حصرياً من أجنحة فاخرة، ليصبح معلماً سياحياً بارزاً يرفع معايير الفخامة في دبي إلى آفاق جديدة. وتم استلهام تصميم الفندق من سبع ثقافات متنوعة تشمل العربية، والصينية، والفارسية، والهندية، والتركية، والفرنسية، والروسية، ما يوفر للضيوف تجربة فريدة من نوعها في الراحة والضيافة. وسيضم الفندق مجموعة من المطاعم المستوحاة من كل واحدة من هذه الثقافات، مع وجود مطعم إماراتي أصيل ليكون أحد أبرز التجارب داخل البرج. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الفندق قاعة فاخرة ونادٍ شاطئي.

وسيحقق "برج عزيزي" مجموعة من الأرقام القياسية العالمية، حيث سيضم أعلى منصة مراقبة في الطابق 130، وأعلى ردهة فندق في الطابق 111، وأعلى ملهى ليلي في الطابق 126، وأعلى مطعم في الطابق 122، بالإضافة إلى أعلى غرفة فندقية في الطابق 118. وعلاوة على ذلك، سيتضمن البرج متحفاً خاصاً في قمته، يعرض تسلسل تطور المبنى ويكرم الشخصيات البارزة التي ساهمت في إنشائه من خلال معارض متعددة الوسائط تشمل الصور، والفيديوهات، والرسومات.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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