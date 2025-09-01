أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 عن برنامج حافل بالفعاليات المتنوعة، يَعدّ الزوار بتجربة استثنائية في نسخته الحالية، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات.

وتنظم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي والذي يستمر حتى 7 سبتمبر 2025. وتُعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المعرض، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، وتستقطب أكثر من 2068 شركة وعلامة تجارية من مختلف أنحاء العالم، في تجسيد عالمي للتراث والثقافة والابتكار.

وينتظر الزوار مجموعة من الأنشطة المشوقة، تشمل مسابقات ومزادات حيَّة، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب عروض مبهرة في مجالات الفروسية، والصقارة، والهجن، والكلاب السلوقية العربية، وغيرها من الفعاليات التي تجسد روح التراث الأصيل. ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار "تراثٌ يتجدد"، احتفاءً بالموروث الثقافي العريق لدولة الإمارات والمنطقة.

وتواصل منطقة "عروض أرينا" للأنشطة الفنية المبتكرة تألقها كقلب نابض لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إذ تأسر الزوار على مدار تسعة أيام ببرنامج حافل بالعروض المشوقة والفعاليات المتنوعة. وتُعد منطقة "عروض أرينا" وجهة سياحية عائلية لا تُفوّت، إذ تحتضن مجموعة واسعة من العروض الثقافية والتعليمية والترفيهية المتنوعة، المصممة بعناية لتوفير تجربة غامرة وممتعة لجميع أفراد الأسرة.

وفي هذه النسخة، توسّعت عروض منطقة "عروض أرينا" لتشمل فعاليات فروسية جديدة ومثيرة تستهدف الزوار من مختلف الأعمار. ويتصدر المشهد عرض "هورس ماستر ليبرتي"، الذي يقدم ترفيهًا ساحرًا يستعرض مهارات فروسية استثنائية وحيلًا فريدة يؤديها علي العامري المعروف بـ "هامس الخيول" الشهير في هوليوود.

كما تعود العروض المفضلة لدى الجمهور، ومنها عرض "ليبرتي للخيول"، التي تُقدّم الخيول بحرية تامة دون استخدام السروج أو اللجام أو الرسن، في تجسيد حي للتراث الأصيل. إضافة للعرض التقليدي "تشوليب" الذي تقدمه فرقة فرسان شرطة أبوظبي.

ولأول مرة في تاريخ المعرض، تستضيف منطقة "عروض أرينا" مزادًا للخيول العربية الأصيلة في الخامس من سبتمبر، مما يمنح الزوار فرصة فريدة للمزايدة على نخبة من أجود الخيول العربية، في حدث يجمع بين الأصالة والحماسة.

كما انضمت إلى فعاليات هذه الدورة من المعرض مشاركة مميزة من قوات الهجانة الأردنية، التي قدمت عرضًا فريدًا للهجن سلط الضوء على تقنيات ركوب الهجن البدوية التقليدية، ويُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الجمال في عملياتهم الميدانية.

ويعود أيضًا إلى الساحة مزاد الإبل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في النسخة السابقة، وذلك في الأول من سبتمبر، إذ ستُعرض مجموعة مختارة من الجمال الصغيرة، والمنحدرة من أرقى السلالات، ما يمنح مقتنيها فرصة التميز في مزاينة الإبل وسباقات الهجن.

وسيتم تقديم معلومات دقيقة حول أصل كل جمل ونسبه، باعتبارها عناصر أساسية لتحديد قيمته السوقية، عِلمًا أن مزاد العام 2024 قد سجل مبيعات تجاوزت 2.5 مليون درهم إماراتي، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الفعالية التراثية الفريدة.

ومن أبرز فعاليات منطقة "عروض أرينا" في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، عودة مسابقة جمال الصقور التي تُقام في الرابع من سبتمبر، وتضم المسابقة فراخ الصقور التي لا يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، إذ ستُقيّم ضمن ثلاث فئات رئيسية: جير-حر، جير نقي، وشاهين، ويتوّج الفائزون بجوائز وشهادات تقديرية.

ولأول مرة، يشهد المعرض عروضًا لمحاكاة صيد الصقور والصيد المنغولي باستخدام النسور، مما يمنح الجمهور فرصة فريدة لمشاهدة تقنيات الصيد التقليدية في ميدانها الحقيقي. ويستعرض الصقارون المحترفون وصيادو النسور المنغولية مهاراتهم الفريدة، والتنسيق العالي، والعلاقة العميقة التي تربطهم بطيورهم، في مشهد يُجسّد عمق التراث الثقافي والخبرة المتوارثة في هذه الممارسات الأصيلة.

كما تشهد فعاليات هذا العام إطلاق مجموعة من العروض الجديدة للكلاب، تُقدّم لأول مرة ضمن برنامج منطقة "عروض أرينا"، من بينها عرض "الكلاب المرحة"، إلى جانب عودة عروض رياضة الكلاب وخفة الحركة بصيغة جديدة؛ تتضمن عروضًا تدريبية تفاعلية للمشاركين، مما يضفي طابعًا تعليميًا وترفيهيًا على التجربة.

ويحظى المعرض هذا العام باهتمام خاص بالسلوقي، إذ تُقام مسابقة جمال السلوقي في السادس من سبتمبر، احتفاءً بفئتي "الحص" للذكور والإناث، و"الأرياش" للذكور والإناث. كما يشهد المعرض إطلاق عرض صيد السلوقي بالإغراء، الذي يُبرز مزيجًا فريدًا من التقنيات التقليدية والحديثة في هذا الفن التراثي.

واستجابةً لطلب الجمهور، تستضيف الساحة عرضين دوليين للكلاب ضمن بطولة أبوظبي الدولية، بمشاركة مميزة من الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، إلى جانب عروض من وحدتي الهجن والخيول والكلاب البوليسية، في مشهد يجمع بين المهارة والانضباط والترفيه.

