نال مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أربعة جوائز في حفل توزيع جوائز ميد للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025. وقد تم تكريم المصرف عن فئة أفضل مصرف للخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مصرف للأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وأفضل مصرف في مجال التكنولوجيا المالية، وتم الاعتراف به كأفضل مصرف في خدمة المتعاملين.

تعكس هذه الجوائز في الفئات الأربع سعي مصرف أبوظبي الإسلامي الدؤوب للتميز في مجال التمويل الإسلامي، ومبادراته الرائدة في مجال التحول الرقمي في القطاع المالي والصيرفة المسؤولة، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية استثنائية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، صرح محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يشرفنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة التي تُعد شهادة على التزام المصرف بالابتكار والتميز ورضى المتعاملين. لا تعترف هذه الجوائز بالعمل الجاد وتفاني فريقنا فحسب، بل تعزز أيضًا مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي لتوظيف التكنولوجيا ومفاهيم الابتكار لدفع نموه وأرباحه، مع التركيز على توسيع قاعدة متعامليه وتعزيز أدائه وكفاءته. إن استراتيجية المصرف المتمثلة في رؤية 2035 خارطة طريق على الساحة المالية المتغيرة، تتيح لنا الاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لكل المساهمين وذوي المصلحة.

يذكر أن جوائز ميد للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكرم الريادة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة. وتتمتع هذه الجوائز بالمصداقية وتساهم في تعزيز مكانة المصرف، وتسليط الضوء على جهوده في تقديم القيمة المضافة للمساهمين وأصحاب المصلحة.​

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 244 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز. (ADIB)

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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