PHOTO
المنامة، مملكة البحرين: ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2025، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 20 ابريل 2025.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الجديد لمصرف البحرين المركزي والذي يعكس الدور المزدوج المنوط بالمصرف متمثلا في الحفاظ على استقرار القطاع المالي، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات التي تضمن تطور ونمو القطاع المالي، وقد أعرب المجلس عن تمنياته في ان يسهم هذا الهيكل في تحقيق أهداف المصرف وإعداد كفاءات قيادية من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.
-انتهى-
#بياناتحكومية