دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها بتعزيز رؤية دبي بأن تصبح عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي في فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظِّمه مؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من 21 إلى 25 إبريل 2025.

خلوة الذكاء الاصطناعي

شارك معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة في الدورة الثانية من "خلوة الذكاء الاصطناعي" في متحف المستقبل، والتي تجمع نخبة من القادة العالميين وصناع القرار وشركات التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة سبل تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الأساسية وذات الأولوية. وركزت الجلسات النقاشية هذا العام على أربعة محاور رئيسية: "البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي"، و"أطر الحوكمة والسياسات والبيانات"، و"النمو الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي"، و"التعليم والمواهب والهوية الثقافية". وتسعى هذه النقاشات إلى تحديد السياسات والتشريعات الأكثر أهميةً التي تحتاج إلى تحديث، واستكشاف الفرص السانحة التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز آثارها الإيجابية والتنموية في القطاعات الحيوية، ودعم المواهب المحلية وبناء البنية التحتية الرقمية اللازمة.

مؤسسة قائمة على الذكاء الاصطناعي

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لترسيخ مكانة دبي في صدارة مدن العالم الأفضل جاهزية للمستقبل، نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة والمياه بما يعزز الإنتاجية والكفاءة، ويدعم خارطة الطريق الاستراتيجية لتصبح هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى جاهزية البنية التحتية القوية لشبكة الكهرباء والمياه، حيث إن الهيئة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسي في صلب مجال عملها. وتمثِّل فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي فرصةً مهمة لتبادل المعارف والخبرات وتسليط الضوء على أهم الرؤى ضمن هذا القطاع الحيوي، وحشد الجهود للنهوض بواقع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وإمارة دبي، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

مبادرات الهيئة في الذكاء الاصطناعي

تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي أبرز مبادراتها ومشاريعها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة هذا العام، وتهدف من خلالها إلى أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية. كما تسلط الهيئة الضوء على تبنيها لتقنية وكلاء استخدام الحاسوب بالذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي ومن أبرزها موظف الهيئة الافتراضي "رماس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية "تشات جي بي تي"، والتي تعكس حرصها على تطوير خدماتها الرقمية بشكل استباقي بالاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات الناشئة، حيث يسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات الرقمية، بما يوفر وقت وجهد المتعاملين.

كما تشارك الهيئة في "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" في منطقة 2071، حيث تستعرض استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي وخطتها لإدارة التغيير الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأبرز مبادراتها وحلولها وأدواتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما تشارك الهيئة في عدد من الجلسات التفاعلية، حيث يتم استعراض سبل التعاون بين شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الحلول الذكية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

علاوةً على ذلك، تشارك أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي في فعالية "أسبوع الذكاء الاصطناعي للمدارس"، التي تُقام على هامش أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف الطلاب والمعلمين بمفاهيم وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وإعداد شباب دبي لقيادة مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

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