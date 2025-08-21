يواصل الجناح جذب الزوّار من مختلف أنحاء العالم بفضل تجربته الغامرة التي تمزج بين التراث والابتكار

أوساكا، اليابان: في إنجاز قياسي يُضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات، احتفل جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي" بإستقبال ثلاثة ملايين زائر مُنذ إنطلاق فعاليات المعرض، ليُرسّخ بذلك مكانته كأحد أبرز الأجنحة الوطنية إثارةً للإعجاب واستقطاباً للزوار.

ومنذ افتتاحه في منتصف أبريل 2025، شكّل جناح دولة الإمارات مساحة نابضة بالحياة للحوار العالمي البناء، تُروى فيها مسيرة نجاحات وإنجازات دولة الإمارات.. وتحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، يأخذ الجناح زوّاره في تجربة غامرة تُجسّد التقاء الإرث العريق للدولة مع رؤيتها الطموحة نحو التقدّم العالمي المشترك.

واحتفل فريق جناح دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير، مُغتنماً الفرصة لتعميق التواصل مع الزوّار الذين تم استقبالهم في ذلك اليوم بنفس الحفاوة والانفتاح اللذين جعلا من الجناح وجهة مفضّلة ومحببة لدى الكثيرين.

ويعكس هذا الإنجاز القياسي الدور المحوري والهام الذي يلعبه سفراء الجناح الشباب، وكامل فريق العمل في إثراء مُشاركة الدولة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، من خلال رواية قصة الإمارات بطريقة مبتكرة، وتحفيز الحوارات البنّاءة، وخلق لحظات نابضة بالتبادل الثقافي الأصيل. حيث شكّلت طاقاتهم المتّقدة، ورؤاهم الملهمة، وحسن ضيافتهم، ركائز أساسية في رسم ملامح التجربة الرائعة للجناح وتحقيق هذا الإنجاز اللافت.

وبهذه المناسبة، قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا": "يمثل وصولنا إلى حاجز الثلاثة ملايين زائر محطة مهمة وانجازاً نعتز به؛ فهو يعكس الصدى العالمي لقصة دولة الإمارات، ويجسد الطموحات والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر إشراقاً. كل زائر يعبر بوابة الجناح يُضيف صوته إلى رحلتنا الجماعية، لنرسم معاً سردية تتجاوز الحدود، وتحتفي بالتنوع، وتدفع عجلة التقدّم إلى الأمام. ومع اقتراب إسدال الستار على فعاليات المعرض خلال الشهرين القادمين، نأمل أن تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الزوّار لاستكشاف تجربة جناحنا الفريدة والتعرّف على ما يقدّمه من رؤى وقصص إماراتية ملهمة".

وصُمّم جناح دولة الإمارات من قبل "مجموعة من الأرض إلى الأثير" للتصميم، وهي ائتلاف يضم شركاء من دولة الإمارات واليابان ودول أخرى حول العالم. وقد نال الجناح إشادات واسعة بفضل رؤيته المعمارية المبتكرة، وبنائه المستدام، وسرده القصصي المؤثر. وتعكس أعمدة الجناح الـ 90، المصنوعة من مخلفات النخيل الزراعية والمستوحاة من شجرة النخيل، فلسفة التصميم القائمة على التعاون الإبداعي والرؤية المشتركة والسعي نحو دفع عجلة التطوّر لبناء مستقبل تزدهر فيه الحياة بكل أشكالها.

ويستمتع الزوّار داخل جناح دولة الإمارات بتجربة مبتكرة متعددة الحواس عبر خمس مناطق موضوعية، تستعرض مسيرة دولة الإمارات في مجالات استكشاف الفضاء، والابتكار في الرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، وهى المسيرة الناجحة التي تنطلق من إرثها الثقافي الثري . وقد أسهم التصميم الحسي للجناح، إلى جانب التركيبات التفاعلية والسرد القصصي، في تقديم تجربة غامرة ولافتة لزوّاره من مختلف الخلفيات.

وبالإضافة إلى تصميمه المعماري ومحتواه التفاعلي، برز جناح دولة الإمارات كمركز ثقافي نابض بالحياة ضمن فعاليات المعرض. حيث يضم الجناح في برامجه اليومية جلسات حوارية مع خبراء، وورش عمل إبداعية، وعروضاً حية لفنون الطهي الإماراتي، إضافة إلى عروض فنية تستقطب الزوّار والمشاركين من مختلف أنحاء إكسبو. وقد دفعت التجربة الفريدة التي يقدمها الجناح العديد من الزوّار إلى العودة مجدداً، بل وتكرار الزيارة لمرات متعدّدة، في مؤشر واضح على عمق التأثير الذي يتركه الجناح، وما يتيحه من روابط إنسانية تتجاوز الثقافات. وتستمر الفعاليات اليومية في استقطاب الجمهور، مما يرسّخ دور الجناح كمنصة للحوار والإبداع والتواصل الإنساني العابر للحدود.

ومع استمرار فعاليات "إكسبو 2025 أوساكا" حتى 13 أكتوبر المقبل، يواصل جناح دولة الإمارات استقبال العالم بكل ترحاب، داعياً كل زائر لاكتشاف القيم التراثية الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات، ورؤيتها لمستقبل مزدهر للجميع.

نبذة عن "مكتب إكسبو الإمارات":

يعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصة وطنية لجمع الشعوب والأفكار والابتكارات لخدمة التقدم العالمي. يحظى «مكتب إكسبو الإمارات» برعاية «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان» ويعمل تحت مظلة وزارة الخارجية ويقود المشاركات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المعارض الدولية، وكان أحدثها «إكسبو 2025 أوساكا» في «كانساي» باليابان.

تأسس «مكتب إكسبو الإمارات» بغرض واضح يتمثل في جمع الشعوب والابتكارات للتصدي للتحديات التي تواجهها الإنسانية. يسترشد المكتب بقيم التفاؤل والانفتاح والطموح والمرونة، ويوفر خبرات هائلة ومؤثرة تُلهِم التحرك الإيجابي وتعزز التعاون بين الثقافات والقطاعات وعبر الأجيال.

ومن خلال برامج مختارة بعناية وعلاقات شراكة استراتيجية، يصمم «مكتب إكسبو الإمارات» بيئات من شأنها تسريع التطور بتعزيز الاتصال بين الجماهير العالمية وتحفيز الحلول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة واكتشاف الفضاء. ويُسهم المكتب بذلك عن وعي وإدراك في تحقيق الأهداف الشاملة لكل معرض من معارض «إكسبو»، مع العمل في الوقت نفسه على خلق قيمة مضافة للإمارات من خلال محتوى وأفكار ومبادرات مميزة..

ويهدف «مكتب إكسبو الإمارات» في «إكسبو 2025 أوساكا» إلى خلق حالة من البهجة وحب الاستطلاع والتعاون لدى كل زائر من زوار المعرض، ويرتكز عمله على أساس راسخ يتمثل في رؤية الإمارات للتنمية العالمية الشاملة، وستعمل برامجه على تمكين نهج جديد في التفكير وهدف مشترك وتحقيق التقدّم الجماعي، من الأرض إلى الأثير.

نبذة عن جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا":

يُعَد جناح الإمارات، والذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، رحلة غامرة متعددة الحواس في قصة الإمارات، من قيمنا وتراثنا الثقافي إلى ابتكاراتنا الرائدة. ويرحب سفراؤنا الشباب اليابانيون والإماراتيون بكم لتعرفوا منهم المزيد من المعلومات عن مكتشفي الفضاء ومحفزي قطاع الرعاية الصحية ومسؤولي الاستدامة لدينا، الذين يعتمدون على التراث والتقنية المبتكرة في التصدي للتحديات العالمية. انضموا إلينا ونحن نُسرّع معاً خُطى التقدّم الجماعي نحو مستقبل تُصان فيه الحياة، وتزدهر على هذه الأرض، وفي رحاب الأثير.

يستلهم الجناح تصميمه من "النخلة" التي تحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات ، إذ وضعنا في تصميم الجناح تصوراً جديداً للــ «العريش»، وهي العمارة الإماراتية التقليدية بلهجتها العامية، وذلك بالدمج بين المخلفات الزراعية لنخيل التمر وبراعة النجارة اليابانية، في إشارة لافتة إلى الربط الذي يحققه الجناح بين ثقافتي بلدينا وروح التعاون فيما بينهما.

نمتلك إرثاً باقياً من التعاون مع العالم لتسريع التقدّم الجماعي، بدءاً من أول جناح لنا في "إكسبو 1970 أوساكا" وحتى "إكسبو 2020 دبي". وإذ نعود إلى أوساكا، نكتشف كيف تعمل التقاليد على تحفيز التقدم بينما ننتقل بحدود الممكن إلى آفاق أبعد، معتمدين على تراثنا في خلق تأثير دائم.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة المطبخ الإماراتي الأصيل في مطعمنا وشراء مجموعة المنتجات المنتقاة بعناية من صنع المبدعين في الإمارات والمعروضة في متجرنا والمشاركة في مجموعة من برامج الأنشطة الديناميكية في المساحة التي خصصناها لورش العمل. يقع جناح الإمارات، ، في منطقة «تمكين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني وقاعة المعارض المعروفة باسم «القبعة المتلألئة». نرحب بضيوفنا يوميا من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 09:00 مساءً طوال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن جناح الإمارات، يرجى زيارة موقعه الشبكي: https://uaepavilionexpo.com/

-انتهى-

#بياناتشركات