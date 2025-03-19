مسقط: معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES) 2025، أكبر وأكثر الفعاليات تأثيرًا في قطاع الطاقة في السلطنة، سيُعقد من 12 إلى 14 مايو في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. تحت شعار " توجيه عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار في قطاع البترول والغاز"، سيتيح الحدث فرصًا فريدة لاستكشاف أحدث التطورات في صناعة النفط والغاز والطاقة، من خلال مؤتمر جمعية مهندسي البترول المرتقب والجلسات الحوارية. سيجمع الحدث قادة الصناعة، وصناع السياسات، ورواد الطاقة من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات المستقبلية والتحديات التي يواجهها القطاع.

مؤتمر جمعية مهندسي البترول البارز في OPES 2025 سيجمع خبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجالات النفط والغاز واستراتيجيات التحول للطاقة. سيتم التركيز على مواضيع مثل تقنيات الاسترداد المتقدمة، التحول الرقمي، احتجاز الكربون، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ليكون المؤتمر منصة هامة لتبادل المعرفة بين الخبراء الذين يقودون مستقبل صناعة النفط والغاز.

كما سيتم عقد جلسات حوارية مصاحبة لفعاليات معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025، ليكون منتدى حيويًا يعزز النقاش حول الأفكار المبتكرة والرؤى المستقبلية للصناعة وأحدث التوجهات في هذا المجال. ستجمع الجلسات قادة الفكر العالميين، والرؤساء التنفيذيين، وصناع السياسات، الذين سيتناولون التحديات و القضايا المعاصرة والحلول لأهم الموضوعات في هذا القطاع. كما ستتناول الجلسات مجموعة واسعة من المواضيع الاستراتيجية والتقنية، مثل تحول قطاع الطاقة، تقليص الانبعاثات الكربونية، تطوير الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، ومستقبل الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

في هذه الجلسات المصاحبة لمؤتمر عُمان للبترول والطاقة OPES، سيتم عرض أوراق فنية ومشاركة رؤى من كبار قادة الصناعة في قطاع الطاقة العماني ، من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية نفط عمان، وبي.بي، وOQEP، وشل تنمية عمان، وطاقة الخليج، وOXY. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك عدد من المتحدثين الدوليين من مختلف قطاعات الطاقة في أوروبا، والولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

أشار آشلي روبرتس ، المدير العام في كونكت، إلى أهمية هذه المناقشات:

"توفر الجلسات الحوارية في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة فرصة قيمة للمتخصصين في قطاع الطاقة للاطلاع على كل ما هو جديد في القطاع من الخبراء، وتوسيع معارفهم، والجدير بالذكر أن هذه الجلسات تمنح شهادات معتمدة دوليا من قبل جهة الاعتماد البريطانية CPD ، وذلك مجانًا. يلتزم معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة بدعم وتطوير مجالات التعلم والابتكار في قطاع الطاقة. للاستفادة من هذه الجلسات، يمكنكم زيارة موقع OPES للاطلاع على البرنامج الكامل. نود التنويه إلى أن المقاعد تُخصص بناءً على أولوية التسجيل".

بمشاركة الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة، والهيئات الحكومية، وخبراء الصناعة، يُعد معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES) 2025حدثًا محوريًا سيُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة في عمان.

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منظم الحدث كونكت

كونكت هي علامة تجارية تابعة لشركة تنظيم المعارض العمانية ش.م.م، مدعومة من قبل شخصيات أعمال بارزة. وتعد كونكت واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الفعاليات في المنطقة. كما أنها جزء من مجموعة سابكو منذ تأسيسها في عام 1986، وتعد من الشركات الرائدة في تنظيم الفعاليات عبر مجموعة واسعة من القطاعات المتنوعة.

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