الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة تؤكد مكانته كمنصة عالمية رائدة، أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن انضمام كوكبة جديدة من المتحدثين البارزين للمشاركة في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 (NGSC 2025). وتُثري هذه الإضافة قائمة المشاركين المرموقة التي تجمع أساطير الرياضة ورموز الإعلام العالمي ورواد الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتشكل قمة فكرية غير مسبوقة تستشرف مستقبل القطاع.

وتُقام فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 في فندق فورسيزونز الرياض يومي 23 و24 أغسطس. ويأتي هذا الحدث المرموق بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الختامية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ليُشكل المنصة العالمية الأبرز التي تدمج وتوحّد عوالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، والرياضة.

وشملت قائمة المتحدثين الذين أكدوا حضورهم، بطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن، ورئيس مجلس إدارة LA28 كيسي واسرمان، والرئيس التنفيذي السابق في عالم كرة القدم، ولشركة EA Sports، بيتر مور، نائب الرئيس للإنتاج والمدير الإبداعي في CBS Sports بيت رادوفيتش، حيث سيشارك كل منهم أفكاره حول التقارب بين المنافسة الرقمية والجسدية.

ويُعزز مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة NGSC 2025 حضوره بمشاركة بيتر مور، الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول لكرة القدم والمالك الحالي لنادي سانتا باربرا سكاي لكرة القدم. إذ يضيف مور إلى المؤتمر خبرة تمتد لعقود في نسج الروابط بين الرياضة والابتكار الرقمي، فقد تقلد مناصب قيادية رفيعة في مجالات الألعاب الإلكترونية والرياضة.

وقال بيتر مور: "تعكس الرياضات الإلكترونية والرياضة نفس القوة الثقافية والولاء والمنافسة الاحترافية والانتشار العالمي. لقد لمست بنفسي تشابه التجربة بين ملعب ممتلئ بالجمهور وبث مباشر علىى تويتش. وأرى بأن أفضل الأندية والدوريات والعلامات التجارية لا تفرق بين الاثنين، بل تسعى إلى بناء جسور بينهما".

ومن جانبه، سيشارك بيت رادوفيتش، نائب الرئيس للإنتاج والمدير الإبداعي في CBS Sports الحائز على جائزة إيمي، خبرته العميقة في مجال البث، ليسلط الضوء على كيفية تطور تجربة مشاهدة الرياضات الإلكترونية والرياضة عبر الشاشات. وصرح قائلاً: "أمضيت سنواتٍ من العمل في إنتاج رياضات ذات شعبية كبيرة مثل كرة القدم وكرة السلة والتنس، واليوم أنا سعيد بالانضمام إلى مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 في الرياض، لاستكشاف كيفية تغيير هذا القطاع لتجربة المشاهدة. الجماهير اليوم أصبحت ترغب بأنظمة جديدة وأصلية تمتاز بالتفاعل، وهو ما يقدمه عالم الرياضات الإلكترونية في مجال البث".

كما ينضم ماغنوس كارلسن، بطل العالم خمس مرات في الشطرنج وسفير كأس العالم للرياضات الإلكترونية، للمؤتمر لمناقشة توسع الشطرنج في المنظومة الرقمية. ويأتي انضمام هذه اللعبة العريقة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ليعكس تطورها كرياضة رقمية قادرة على استقطاب جماهير عالمية.

وتنضم هذه النخبة من قادة الرياضة إلى أبرز رواد عالم الرياضات الإلكترونية، بمن فيهم: فيكتور غوسينز، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في Team Liquid للرياضات الإلكترونية، وداني تانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Hero Esports. كما تشارك شخصيات بارزة من مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة لأكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً. وسيجتمع هؤلاء جميعاً مع أكثر من 1500 من قادة القطاع والمستثمرين وصناع المحتوى، وذلك على مدار يومين تقدم العديد من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش والمنتديات الخاصة والجلسات الحوارية الاستراتيجية.

ويستضيف مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة NGSC 2025 كوكبة فريدة ومتنوعة من المتحدثين، تضم أبرز الأسماء وأكثرها تأثيراً في مختلف القطاعات، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من عمالقة الشركات مثل: Sony و Activision و SEGA و Bandai Namco، والمزيد.

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