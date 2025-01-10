المصنفة الثامنة عالميًا إيما نافارو تنضم إلى قائمة النجمات المشاركات في البطولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تتوجه الأنظار إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، والتي ستُقام في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2025. وقد أعلنت البطولة عن تشكيلتها الأقوى في تاريخها، حيث تضم سبعًا من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم في تصنيف رابطة محترفات التنس، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز وأهم الأحداث المنتظرة في تقويم التنس العالمي.

وتتميز النسخة القادمة من البطولة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات التنس، حيث تتصدر القائمة إيلينا ريباكينا، البطلة المدافعة عن اللقب والمصنفة السادسة عالميًا من كازاخستان، التي تسعى إلى تعزيز سجلها المميز في البطولة. كما تعود النجمة المحبوبة داريا كاساتكينا، المصنفة التاسعة عالميًا، بعزيمة للثأر بعد خسارتها في نهائي النسخة السابقة، بينما تستعد السويسرية، الحائزة على ذهبية طوكيو 2020 بيليندا بنشيتش، بطلة نسخة 2023، للعودة بقوة بعد إجازة الأمومة.

أيضًا، تشارك النجمة التونسية أُنس جابر، التي تعود للملاعب بعد تعافيها من إصابة في الكتف، وسط دعم جماهيري كبير، بالإضافة إلى الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية سابقًا عالميًا، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، التي تألقت بوصولها إلى نصف النهائي في آخر نسختين من البطولة.

وتشمل التشكيلة أيضًا الأمريكية إيما نافارو، المصنفة الثامنة عالميًا، المعروفة بقوتها وثبات مستواها، ما يرفع من حدة المنافسة على اللقب. كما تشارك النجمة يلينا أوستابينكو، المصنفة 17 عالميًا، التي تتميز بأسلوب هجومي قوي، بالإضافة إلى ديانا شنيدر، المصنفة 13 عالميًا، والتي بالرغم من صغر سنها، تمكنت من الانضمام إلى قائمة أفضل 15 لاعبة، بفضل أدائها المذهل خلال موسم استثنائي.

وفي تعليق له، قال نايجل جوبتا، مدير البطولة في شركة آي إم جي: "تعتبر نسخة هذا العام من البطولة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة التنس في المنطقة. تأكيد مشاركة سبع لاعبات من أفضل 20 لاعبة عالميًا يعكس المكانة المتزايدة للبطولة على الساحة العالمية".

وأضاف: "إلى جانب المنافسات الرياضية المثيرة، سيستمتع الحضور بتجربة استثنائية في قرية التنس، التي ستوفر أجواءً احتفالية مميزة للجماهير."

أما كاساتكينا، فعبرت عن حماسها للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة، قائلة: "أنا متحمسة للعودة والمنافسة على لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مجددًا. كانت تجربتي في البطولة العام الماضي رائعة، حيث خضت منافسات أمام جماهير متحمسة، والوصول للنهائي كان لحظة لا تُنسى".

وأضافت: "على الرغم من خسارتي أمام منافسة قوية في ذلك الوقت، إلا أن ذلك زاد من عزيمتي لتحقيق المزيد هذا العام. أشعر بثقة كبيرة في مستواي الفني، وأتطلع للمنافسة مجددًا في أبوظبي."

هذا العام، لا تقتصر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة على تقديم منافسات تنس عالمية فقط، بل تسعى أيضًا إلى خلق تجارب لا تُنسى للجماهير، حيث تم توسيع "قرية التنس" لتكون الأكبر في تاريخ البطولة، مليئة بالأنشطة العائلية الممتعة، والعروض الترفيهية الحية، والمأكولات الشهية، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة من الرعاة، مما يضمن تجربة مميزة لجميع عشاق التنس من جميع الأعمار.

ومع استعداد أبوظبي لاستضافة هذا المهرجان الرياضي والترفيهي الفريد، يمكن للجماهير التطلع إلى احتفال غير مسبوق بالتنس. التذاكر تُباع بسرعة، فلا تفوتوا فرصة أن تكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي في ملاعب مدينة زايد الرياضية!

حول بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة:

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هي إحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تصنيف 500 نقطة، وتقدمها آي إم جي بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي. تُقام النسخة الثالثة من البطولة عام 2025 في مجمع التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

حول رابطة لاعبات التنس المحترفات:

تأسست رابطة لاعبات التنس المحترفات على يد اللاعبة المحترفة السابقة بيلي جين كينج في عام 1973 على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وهي تمثل منظمة رائدة عالمياً في الرياضات الاحترافية للسيدات. تعتبر رابطة لاعبات التنس المحترفات من أكثر المنظمات الرياضية الشهيرة والمرموقة في العالم، وهي تضم أكثر من 1600 لاعبة من حوالي 87 دولة، وجميعهن يتنافسن لكسب النقاط ضمن تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات وإحراز ألقاب البطولات المرموقة. تتكون جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات سنوياً من حوالي 50 حدثًا وأربع بطولات جراند سلام، وتمتد عبر ست قارات وقرابة 30 دولة وإقليماً مع جمهور عالمي يزيد على 900 مليون شخص. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول رابطة لاعبات التنس المحترفات على الموقع الالكتروني wtatennis.com.

حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1045 مليار درهم إماراتي (284 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول مبادلة للاستثمار، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006. الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية. وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية

أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة

خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وجهة رياضية عالمية

يدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات حول مجلس أبوظبي الرياضي، يرجى زيارة:www.adsc.ae

حول آي إم جي

آي إم جي هي وكالة تسويق رياضي عالمية رائدة في مجالها، متخصصة في إدارة حقوق الوسائط والمبيعات، وإنتاج وتوزيع المحتوى متعدد القنوات، والشراكات التجارية، والخدمات الرقمية، وإدارة الأحداث الرياضية. تدعم الوكالة نمو الإيرادات وتوسيع قاعدة الجماهير وتعزيز الملكية الفكرية لأكثر من 200 اتحاد ورابطة وحدث وفريق رياضي، بما في ذلك الدوري الوطني لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، اللجنة الأولمبية الدولية، الدوري الوطني للهوكي، الدوري الرئيسي لكرة القدم، جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ورابطة لاعبات التنس المحترفات، نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه (ويمبلدون)، بطولة أوروبا لكرة السلة، جولة دي بي وورلد، ذا آر أند إيه، إلى جانب بطولة الفنون القتالية يو إف سي والمصارعة الحرة دبليو دبليو إي وبي بي آر. أي إم جي هي شركة تابعة لإنديفور، الشركة العالمية المتخصصة في الرياضة والترفيه.

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