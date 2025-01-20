في إطار التزامها بدعم الفنون والثقافة وتعزيز المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، أعلنت عبد اللطيف جميل للسيارات – لكزس - عن شراكتها الاستراتيجية مع بينالي الفنون الإسلامية 2025 والذي يقام من 25 يناير إلى 25 مايو 2025، في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.

وتُعتبر النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية استكمالاً لنجاح النسخة الافتتاحية التي أُقيمت في عام 2023. وتستوحي عنوانها من عبارة "وما بينهما" التي وردت في القرآن الكريم عدة مرات، والتي تُبرز جماليات الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومن المتوقع أن يُعرض في البينالي أكثر من 500 قطعة فنية من التراث الإسلامي والفن المعاصر، مقدمة من مؤسسات دولية مرموقة مثل متحف اللوفر في باريس، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، ومتحف الفن الإسلامي في الدوحة، إضافة إلى مؤسسات سعودية بارزة مثل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية.

وفي هذا السياق، أعرب مازن جميل، المدير العام التنفيذي للتسويق لعبد اللطيف جميل للسيارات عن سعادته بتواجد لكزس كشريك رئيسي في بينالي 2025 وأكد أن هذه الشراكة تعكس التزام عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس - الدائم بدعم المبادرات الثقافية والفنية في المملكة وخاصة تلك التي تُبرز التراث الإسلامي العالمي وتعزز التواصل بين الثقافات المختلفة و تسلط الضوء على الدور الريادي للمملكة في دعم الفنون الإسلامية وفي نهاية حديثه أكد مازن جميل على التزام الشركة بمواصلة دورها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للثقافة والفنون والمساهمة في تعزيز جودة الحياة في المملكة.

ويتألف بينالي الفنون الإسلامية 2025، الذي يسعى لأن يكون منصة شاملة لاستضافة وتشجيع الحوار وتوسيع المعرفة بالفنون الإسلامية، من سبعة أقسام رئيسية تشمل البداية، المدار، المقتني، المظلة، المكرّمة، المنوّرة، والمصلّى، تتيح للزوار التعرف على سبل التعبير الفني عن الإيمان عبر الحس والفكر والإبداع.

ويهدف كل قسم إلى تقديم رؤية متكاملة حول الإيمان، والهوية، والإبداع. ويحتوي قسم البداية على تحفاً نادرة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما قسم المدار فيُقدم مقتنيات مقدمة من مؤسسات بارزة أتت من أكثر من 21 دولة، تُظهر الإنجازات العلمية والثقافية للحضارة الإسلامية. وفي قسم المقتني اثنين من أبرز مقتني التحف الفنية، ويعرض أعمالاً فنية استثنائية، وأخيرا قسم المظلة الذي يُركز على مفهوم الحديقة في الثقافة الإسلامية، مع تسليط الضوء على القضايا البيئية والاجتماعية المعاصرة، أما قسم المصلى فيضم مسجد مؤقت مخصص للصلاة والتأمل سيستقبل زوار البينالي طوال أربعة أشهر، قبل أن يُعاد تفكيكه وإعادة بنائه في موقع جديد.

ومن المتوقع أن يشارك في نسخة العام 2025 أكثر من 30 فناناً محلياً ودولياً، بإشراف القيّم الفني لأعمال الفن المعاصر الفنان السعودي مهند شونو، والمدراء الفنيين جوليان رابي وأمين جعفر وعبدالرحمن عزام، إلى جانب القيّمتين الفنيتين المعاونتين جوانا شوفالييه وأمينة دياب، الذين حرصوا على إظهار أعمال الفنانين في حوار متناغم مع التحف التاريخية.

-انتهى-

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