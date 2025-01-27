تساعد الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التحليلات التنبؤية وخوارزميات التعلم الآلي، الأطباء على استخلاص رؤى المرضى لتحسين نتائج المرضى

كشفت دراسة نشرت في جاما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد الأمراض من الصور الطبية بدقة تصل إلى 94٪

​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول جذري في تقديم الرعاية الصحية من خلال توفير حلول مبتكرة للتحديات طويلة الأمد في التشخيص والوقاية من الأمراض وتقديم الرعاية، حيث ناقش خبراء بارزون في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي تأثيره التحويلي على تحسين نتائج المرضى من خلال منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الافتتاحي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

سلط منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، الذي أقيم تحت عنوان "حلول الصحة المتصلة: إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية"، الضوء على كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية في الطب الحديث.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير الفعاليات في "إنفورما ماركتس": "يواصل معرض ومؤتمر الصحة العربي العمل كمنصة عالمية لعرض التقنيات التحويلية، وقد أظهر منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في رعاية المرضى وتحسين النتائج. وفي الوقت نفسه، ستعزز قمة مستقبل الصحة هذه المحادثات الحيوية من خلال جمع قادة العالم لاستكشاف التطورات الرائدة".

تساعد الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التحليلات التنبؤية وخوارزميات التعلم الآلي، الأطباء في اكتساب رؤى المرضى لتحسين نتائج المرضى. وجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (جاما) أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد الأمراض من الصور الطبية بدقة تصل إلى 94٪.

وفي حديثه خلال المنتدى، قال الدكتور ديفيد رو، كبير مسؤولي الطب العالمي ونائب رئيس الرعاية الصحية في مايكروسوفت: "إن أحد الأمثلة على كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي من رعاية أفضل للمرضى يتضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي على صور الشبكية لتشخيص اعتلال الشبكية السكري وأمراض أخرى محتملة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية العصبية وأمراض العيون، بالإضافة إلى ذلك، فقد أتاح وكيل الذكاء الاصطناعي إمكانية التقاط الصور تلقائيًا، مما يعني أنه يمكن وضع أجهزة التقاط الصور في عيادات الرعاية الأولية ومتاجر التجزئة والمدارس ومراكز التسوق".

في العقد القادم، من المتوقع أن تعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل الرعاية الصحية من خلال تعزيز الرعاية الشخصية، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وستعمل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تمكين المرضى ومقدمي الرعاية من اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مما يتيح التعرف المبكر على الأمراض وتحسين الكفاءة من خلال السماح بتقسيم المخاطر، وفرز البيانات، وتخصيص الموارد المستهدفة.

كما أكد الدكتور رو أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب التغلب على الحواجز مثل اضطرابات سير العمل. حيث صرح قائلاً: "إذا كان الذكاء الاصطناعي يبطئ عمل الطبيب، أو يضيف المزيد من العمل للطبيب، أو ليس من السهل استخدامه، فلن يعتمده الأطباء. وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن يتم تبني الذكاء الاصطناعي الذي يجعل الطبيب أكثر كفاءة، ويقلل من المهام الإدارية، ويكون سلسًا".

يمهد منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الطريق لاستكشاف أعمق للدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في قمة مستقبل الصحة، التي ستقام في 30 يناير 2025 في متحف المستقبل في دبي، حيث سيجمع هذا الحدث الحصري كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية وقادة التكنولوجيا من جوجل وأمازون ويب سيرفيسز وبيور هيلث، من بين آخرين، لاستكشاف قوة الذكاء الاصطناعي في تشكيل أنظمة الرعاية الصحية العالمية.

تستمر احتفالات الذكرى الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي في 28 و29 و30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 3800 عارض من أكثر من 70 دولة وحضور لأكثر من 60 ألف زائر للرعاية الصحية، حيث يعزز الحدث والمؤتمر الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال الرعاية الصحية في المنطقة تأثيره على الاقتصاد الإقليمي وقطاع الصحة.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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