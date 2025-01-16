من المقرر أن يؤدي دمج الجهود عبر الشرطة ومراقبة الحدود والجمارك والبنية التحتية الحيوية إلى تحويل مشهد العمليات الأمنية في الإمارات العربية المتحدة

عملت مراكز القيادة الموحدة على تحسين السلامة العامة الإقليمية، وخفض أوقات الاستجابة للطوارئ بنسبة 20-30٪ وتوسيع نطاق تغطية المراقبة بنسبة 70٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع تسارع وتيرة التحضر وتزايد تعقيد التحديات الأمنية، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة تعريف إدارة الأمن من خلال مراكز القيادة والتحكم الموحدة، وهو محور رئيسي في قمة قادة الأمن في إنترسك 2025.

وفي كلمته خلال القمة رفيعة المستوى، قال شارانج جوبتا، مدير شركة بي دبليو سي ميدل إيست: " "يعد مركز OneCCC نقطة تحول كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح تعاونًا غير مسبوق بين مختلف المجالات الأمنية، حيث يمكننا من خلال توحيد مراكز القيادة تعزيز الوعي الظرفي في الوقت الفعلي وتحسين تخصيص الموارد وأوقات الاستجابة للحوادث، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا للجميع".

لقد ساهم التقارب بين مراكز الاستجابة للطوارئ في تعزيز السلامة العامة والأمن في المنطقة بشكل كبير، مع انخفاض أوقات الاستجابة للطوارئ بنسبة 20-30% وتوسع نطاق التغطية الرقابية بنسبة 70% بسبب تحسن الوعي الظرفي.

وأكد جوبتا أن العديد من المدن في المنطقة بدأت بالفعل في إدراك مزايا مثل هذا النظام البيئي الموحد.

وقد شهدت قمة قادة الأمن في معرض إنترسك 2025، التي تستمر حتى يوم غد (الخميس 16 يناير) في مركز دبي التجاري العالمي، حضور نخبة من أبرز المتحدثين لمناقشة الموضوعات المصممة لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في المشهد الأمني ​​العالمي.

وتضمنت الجلسات البارزة رؤى ثاقبة من قبل بريت تايلور، مدير السلامة والأمن في الدرعية، الذي استكشف استراتيجيات مبتكرة لتقييم المخاطر الأمنية في البيئة المبنية، كما ناقش ليو ليفيت، رئيس اللجنة التوجيهية لـ ONVIF، مصداقية الوسائط في مراقبة الفيديو، وتناول ماجد الشودري، أحد قادة الأمن السيبراني من وكالة حكومية سرية في المملكة العربية السعودية، مستقبل مرونة الأمن السيبراني.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك:

"يعتبر معرض إنترسك 2025 المنصة المثالية الرائدة التي يجتمع فيها قادة الأمن العالميون لتشكيل مستقبل القطاع، حيث تسلط قمة قادة الأمن لهذا العام الضوء على الحلول المبتكرة والاستراتيجيات التعاونية التي تدفع عجلة قطاع الأمن نحو الأمام، ومعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع".

ينعقد معرض إنترسك 2025 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت عنوان " المعرض الأول في العالم حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق"، ويشهد المعرض مشاركة 1200 عارض من 61 دولة وحضور أكثر من 52 ألف مشارك في مركز دبي التجاري العالمي، مما يعزز مكانته كمركز لتبادل المعرفة والابتكار وفرص العمل عبر خمس قطاعات رئيسية: الأمن التجاري والأمن المحيطي، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والشرطي.

هذا ويقوم العديد من العارضين في دورة هذا العام بعرض حلول مركز القيادة المتقدمة، بما في ذلك لوندهالسي وجيساب وويتك وروم دايمينشن وجونسون كونترول، مما يسلط الضوء على تركيز المعرض على حلول الأمن المتكاملة عالية التقنية.

تستمر فعاليات معرض إنترسك 2025 لغاية يوم الخميس 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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