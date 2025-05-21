شراكات كبرى تعزز الأمن الغذائي والتحول الرقمي

إطلاق معرض مُصنعين للوظائف

تطورات في المواصلات الكهربائية وتعزيز الحرف اليدوية

أبوظبي: اُختتمت فعاليات اليوم الثاني من "اصنع في الإمارات"، التي تُقام تحت شعار "أثر برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية"، بعد أن شهدت مشاركة قوية من قادة الصناعة، وجهات حكومية، ومبتكرين، ومهنيين طموحين، ضمن برنامج حافل بالجلسات النقاشية والتعليمية وفرص التواصل.

وركزت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" اليوم على تمكين المواهب المحلية، وتطوير المهارات الصناعية، وإبراز الدور الحيوي للإماراتيين في تشكيل مستقبل المشهد الصناعي للدولة.

وينظم الحدث مجموعة أدنيك، ويستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ويستمر في مركز أدنيك بأبوظبي حتى 22 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 720 عارضًا.

وشهد اليوم مؤتمرًا صحفيًا هامًا على منصة الشركة العالمية القابضة، أُعلن فيه عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة مزارع العين بقيمة 1.8 مليار درهم لدعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات. كما وقعت شركة "إي آند" اتفاقية استراتيجية مع "أليريا"، إحدى شركات المجموعة العالمية القابضة، لتقديم حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم تبني تقنيات الجيل الجديد.

فيما وقعت وزارة الثقافة عددًا من مذكرات التعاون في معرض الحرف اليدوية الإماراتية، مع الاتحاد النسائي العام، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مشروع الغدير للحرف الإماراتية، وجمعية الفجيرة الخيرية – مركز غرس للتمكين الاجتماعي، ودائرة الآثار والمتاحف – رأس الخيمة.

وفي خطوة مهمة بمجال المواصلات الكهربائية، أعلنت العلامة الإماراتية "أي دادي" عن شراكة استراتيجية مع شركة "روبست"، الرائدة في تقنيات البطاريات بالمنطقة، تهدف منها تصنيع بطاريات متطورة للدراجة الكهربائية الجديدة "أي دادي إكس 7"، وتمثل هذه المبادرة خطوة جوهرية نحو بناء نظام مواصلات كهربائية محلي بالكامل يشمل جميع مراحل التصميم، والهندسة، والإنتاج، والتجميع.

وتُواصل فعاليات "اصنع في الإمارات" دورها كمركز محوري للاستثمار والتعاون الصناعي، إذ تضم قسمًا مخصصًا لأبرز الممكنات الاقتصادية. يشمل هذا القسم جهات بارزة مثل المجموعة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للتصدير، ومجموعة كيزاد، وغيرها.

فيما شهد معرض قطاع الحرف اليدوية الإماراتية المرافق للحدث، تجمعًا للحرفيين والمؤسسات الثقافية ورواد الأعمال، يهدف إلى إحياء الحرف الإماراتية التقليدية مثل التلي، والخوص، والخناجر، ومنتجات الجلود الصديقة للبيئة، وقد سلّطت هيئة الثقافة والفنون في دبي الضوء على أهمية نقل هذا التراث للأجيال القادمة، بينما عرضت الخزنة للجلود أمثلة عملية لدمج الابتكار بالحرف التقليدية.

كما انطلق اليوم معرض مُصنعين للوظائف، وهو منصة مخصصة لربط الكفاءات الإماراتية بالشركات الصناعية الرائدة، بينما استضافت قاعة الرؤية جلسات نقاشية رفيعة المستوى مع رواد أعمال إماراتيين ناجحين، في حين ركزت جلسات قاعة الزخم على استعراض التكنولوجيا الناشئة ومساهمات الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.

يُشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة من اصنع في الإمارات تستمر حتى الـ 22 مايو الحالي، مؤكدة على ترسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالميًا للصناعة والابتكار.

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