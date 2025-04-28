هيئة السياحة التشيكية- أعلنت هيئة السياحة التشيكية، بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها المتجددة في الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025. وسيقوم وفد يضم ثمانية من أبرز الشركاء من جمهورية التشيك بتمثيل الوجهة وعرض أحدث وأروع ما لديها من عروض سياحية لخبراء السفر في منطقة الشرق الأوسط.

تتطلع هيئة السياحة التشيكية هذا العام إلى الارتقاء بجمهورية التشيك كوجهة سياحية رائدة من منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على العائلات، والمسافرين الباحثين عن تجارب سياحية مميزة، ورواد المؤتمرات والمعارض، وعشاق الاسترخاء والترفيه. وتهدف هيئة السياحة التشيكية خلال فعاليات سوق السفر العربي إلى إجراء نقاشات هادفة وجلسات تواصل فعالة مع أبرز منظمي الرحلات وشركات الطيران وممثلي الإعلام والجهات المعنية الرئيسية في قطاع السفر. وستركز هذه اللقاءات على بحث آفاق التعاون والشراكة لتعزيز الترويج لجمهورية التشيك في أسواق الشرق الأوسط.

يمكن لزوار جناح هيئة السياحة التشيكية التفاعل مع شركاء القطاع الخاص في جمهورية التشيك واكتشاف التجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها البلاد. من منتجعات الاستجمام الهادئة والرحلات الثقافية الغامرة إلى فنون الطهي الفاخرة، التي تعززها مكانة جمهورية التشيك المتنامية في دليل ميشلان لعام 2025 والإقامات الفاخرة حيث تواصل البلاد استقطاب المسافرين من مختلف الاهتمامات.

وصرح سعادة جوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تجسد مشاركة جمهورية التشيك في معرض سوق السفر العربي عمق العلاقات بين التشيك والإمارات العربية المتحدة. نعتز بعرض تنوع وثراء السياحة والثقافة في بلدنا على هذه المنصة الرائدة. أتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون الذي يلهم المزيد من التبادل الثقافي ويعزز الروابط بين بلدينا".

وبدورها قالت باربرا أنديلوفا، مديرة التسويق الدولي للأسواق الجديدة في هيئة السياحة التشيكية: "يسعدنا مواصلة مشاركتنا في سوق السفر العربي وتعزيز علاقتنا مع قطاع السفر في الشرق الأوسط. إن إطلاق شركة الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة إلى براغ ابتداءً من يونيو 2025، بالإضافة إلى الحضور المتزايد لجمهورية التشيك في دليل ميشلان، يعزز من مكانتنا كوجهة سياحية مميزة. نتطلع بشوق من خلال التعاون مع شركائنا الموثوقين إلى استقبال المسافرين بتجارب سياحية استثنائية وإقامة شراكات متينة في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف جي بي سريثار، الرئيس العالمي لإدارة خدمات السياحة في شركة في إف إس جلوبال: "يسرنا في شركة في إف إس جلوبال التعاون مع جمهورية التشيك للمساهمة في الترويج لتجارب سفرها الغامرة والهادفة لجمهور الشرق الأوسط. نطمح إلى تعزيز متعة السفر من خلال ربط المسافرين بوجهات سياحية آسرة ودعم شركائنا في إبراز عروضهم المتميزة. وواصل معرض سوق السفر العربي كونه محفلاً هاماً لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز حضور جمهورية التشيك بين مسافري الشرق الأوسط. أتطلع بشغف إلى التعاون مع شركائنا في قطاع السفر ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي".

ستسلط هيئة السياحة التشيكية الضوءعلى مجموعة متنوعة من العروض التشيكية، بدءاً من الإقامات الفاخرة، ومرافق الاسترخاء، وصولًا إلى الأنشطة التجريبية الفريدة. ويمكن لزوار جناح هيئة الساحة التشيكية استكشاف ثراء التراث الثقافي للبلاد، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتجاربها السياحية الآسرة. كما تتطلع هيئة السياحة التشيكية إلى التعاون مع شركائها في الشرق الأوسط، وبناء تحالفات استراتيجية مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الإقليمية، لتعزيز التواصل وزيادة الإقبال عليها كوجهة سياحية مفضلة.

يضم وفد السياحة التشيكية الشركاء التاليين:

المنتجعات الصحية والفنادق: فنادق ومنتجعات أكسوس، فالكنشتاينر، فندق تيرمال، لازني تبليتسه، جراند بوب، منتجع سافوي ويست إند الفاخر والمركز الطبي

شركة إدارة الوجهات السياحية: غرافيكون دي إم سي

مركز التسوق: فاشون أرينا

نبذة عن جمهورية التشيك:

تقع جمهورية التشيك، في وسط أوروبا، وهي بلد يشتهر بأكثر من ألف ومائتي قلعة، وستة عشر موقعاً مُدرجا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومياهه العلاجية الطبيعية، ومنتجعات صحية حرارية، وبلورات، وزجاج، وبيرة محلية، وتاريخ طويل. تتميز البلاد بمناخها المعتدل وأجواءها الدافئة، وعمارتها المحفوظة جيدًا على مر العصور، وتلالها المتموجة الهادئة، وغاباتها الخضراء الكثيفة، وبحيراتها الطبيعية التي تُشكل مناظر طبيعية فريدة. هناك الكثير مما ينتظرك لاكتشافه خارج "جوهرة" الوجهة - براغ - مثل مثلث المنتجعات الصحية الشهير في غرب بوهيميا (كارلوفي فاري أشهرها)، تزخر جمهورية التشيك بمدن تاريخية خلابة مثل تشيسكي كروملوف، وتيلتش، وأولوموك. تُعتبر منطقة جنوب مورافيا منطقة نبيذ تقليدية، وعاصمتها مدينة برنو النابضة بالحياة. يقع مجمع ليدنيس - فالتيس المذهل بالقرب منها. استمتع بسحر جمهورية التشيك واستكشف عالمًا من العجائب الثقافية والجمال الأخّاذ.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 158 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 309 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب مؤسسة كوني وهوجينتوبلر مالكة الأقلية السويسرية.

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