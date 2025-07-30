جدة - تنطلق في مدينة جدة فعاليات معرض "سيريدو 2025" للتطوير والتملك العقاري، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، في "سوبردوم جدة"، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان.

ويُعد المعرض منصة متخصصة تُعنى بقطاع الإسكان والتطوير العمراني؛ ويهدف إلى استعراض أحدث الفرص والأساليب الحديثة في هذا القطاع العقاري، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة معرض "سيريدو 2025"، أن المعرض هذا العام سيشهد تطورًا نوعيًا في مضمونه ومشاركاته، مقارنة بالنسخ السابقة، سواءً من حيث تنوع الجهات العارضة أو حجم الفعاليات المصاحبة، مؤكدة حرص اللجنة المنظمة على استقطاب نخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة في مجالات التطوير العقاري، والتمويل، والهندسة؛ بهدف تعزيز تجربة الزوار، وتمكين المستثمرين، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف المهنيين والمطورين والمستثمرين، وتتناول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في القطاع العقاري.

وأشارت إلى أن المعرض يُعد ملتقى يجمع الجهات التي تخدم القطاع العقاري في مكان واحد، ويُسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة، وزيادة الوعي حول أهمية تملك الأسر والاستثمار العقاري، إذ سيقدم المعرض عبر شركائه حلولًا تسويقية وتمويلية خاصة للزوار.

ودعت رئيسة مجلس إدارة المعرض، جميع المهتمين بالشأن العقاري من الأفراد والمستثمرين والشركات إلى حضور الفعاليات، والمشاركة في هذه التجربة التفاعلية، التي تُسهم في رفع الوعي بأهمية التملك العقاري، وتقديم حلول تسويقية وتمويلية مخصصة للزوار، بما يتماشى مع تطلعات الأسر السعودية.

يُذكر أن المعرض يُنظّم برعاية وزارة البلديات والإسكان، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم برامج التملك السكني لرفع نسب التملك للأسر السعودية إلى 70%، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة المعروض العقاري.

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