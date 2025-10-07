إبراز الدور الرائد للقطاع المالي الإماراتي على الساحة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات

يونس حاجي الخوري: نحرص على تمكين البنوك الوطنية من بناء شراكات استراتيجية تُرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي متطور

تنظم وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، على هامش مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025.

ويهدف الحفل، الذي ينعقد في 16 أكتوبر الجاري، إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات فعّالة مع مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وخلق فرص تواصل مباشر بين المؤسسات المالية والمصرفية، والشركات الاستثمارية، والجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في إبراز الدور الرائد للقطاع المالي الإماراتي على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستكشاف إمكانيات النمو المستدام في القطاع المصرفي الوطني.

شراكات استراتيجية

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة حريصة على تمكين البنوك الوطنية من بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون مع أبرز المؤسسات العالمية، بما يدعم تطلعاتنا للنمو المستدام في القطاع المالي، ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي ودولي متطور في المنظومة المصرفية العالمية.

وقال سعادته: "إن حفل استقبال البنوك الإماراتية يمثل فرصة محورية لتعزيز الحضور المؤسسي للدولة ضمن أكبر التجمعات المالية العالمية، ومناسبة لتسليط الضوء على تطور البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وما توفره من فرص استثمارية ومصرفية نوعية. نتطلع بكل اهتمام إلى لقاء شركائنا في هذا الحفل الهام، الذي يمثل منصة حيوية لتعزيز الروابط المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمام قطاعنا المالي لترسيخ حضوره العالمي".

وأضاف: "تحرص الوزارة، بالتعاون مع شركائها من الجهات المالية والمصرفية، على تسهيل سبل تواصل البنوك الوطنية مع المستثمرين الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء مع الأطراف ذات العلاقة في القطاع المالي العالمي، بما يدعم تبادل المعرفة المالية، ويُسهم في تطوير أدوات التمويل، وتوسيع قنوات الدعم للاقتصاد الوطني عبر شراكات مصرفية فاعلة".

واختتم سعادته بالتأكيد على أن مثل هذه الفعاليات تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتترجم توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ نهج الانفتاح والتعاون الدولي، بما يعزز مرونة النظام المالي، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031".

البنوك المشاركة

ويحظى حفل الاستقبال بدعم ورعاية عدد من أبرز المؤسسات المالية في الدولة، بما يشمل كلاً من مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق، والبنك العربي المتحد. ويعكس هذا الدعم التزام المؤسسات المصرفية الإماراتية بدورها في تمكين القطاع المالي الوطني، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي رائد.

