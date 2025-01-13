تُشارك "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025، الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 16 يناير المقبل في مدينة جدة، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات والممارسات بين الخبراء والمختصين من مختلف الجهات المشاركة في قطاع الحج.

تستعرض الشركة خلال مشاركتها في هذا الحدث مجموعة من أحدث تقنياتها وحلولها الذكية التي تهدف إلى تيسير مناسك الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتشمل أبرز خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها شركة "علم" لضيوف الرحمن، المساعد الذكي، ومحلّل المكالمات لضيوف الرحمن، والتوأم الرقمي والمحاكاة في الروضة الشريفة.

ويأتي ذلك تماشياً مع التزام "عِلم" بالتركيز على ثلاثة عناصر رئيسية هي الإنسان، والطموح، والتقنية، مما يعكس حرص الشركة على تمكين العنصر البشري لتحفيز التغيير الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، مدفوعةً بطموح واسع وقدرات تقنية متقدمة تستشرف المستقبل وتقدم عروضاً استثنائية لتترجم تطلعاتها وتطلعات عملائها إلى واقع ملموس يجمع بين المواهب والرؤى ويضمن اتباع نهج شامل يقدم حلولاً فعالة للمشكلات ويعزز التطور والابتكار.

وأكد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم"، على أهمية المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025 باعتباره منصة حيوية تجمع بين قطاعات الخدمة المختلفة العاملة في مجال الحج والعمرة، وتُساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج.

وأضاف: "يوفّر الحدث لشركة "عِلم" فرصة بارزة لعرض أحدث حلولها وتطبيقاتها وخدماتها الذكية التي تدعم قطاع الحج والعمرة، بالإضافة إلى التواصُل مع الجهات المعنية بهذا القطاع بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة لتحسين خدمات الحج والعمرة وتقديم حلول تلبّي احتياجات ضيوف الرحمن بشكل أفضل".

وتسعى "عِلم" إلى تعزيز تعاونها مع القطاع العام في مجال الحج والعمرة، وتسخير إمكانياتها الابتكارية والتقنية لتحسين تجربة قطاع الحج والعمرة بما يسهّل على الحجاج والمعتمرين تخطيط رحلاتهم وإدارة احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة. فمن خلال تطبيقاتها وحلولها الذكية، يستطيع الحصول على معلومات حيوية حول أماكن الإقامة ووسائل النقل والمرافق المتاحة، مما يُعزز من تجربتهم الروحية في الأماكن المقدسة.

وتركّز استراتيجية عِلم 2025-2028 التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 على زيادة مجالات التنوع الاقتصادي وتحديث العروض بما يعزّز من مكانة "عِلم" في تقديم حلول تقنية مبتكرة لخدمات الحكومة وخدمات قطاع الأعمال.

وتتطلع الشركة إلى الاضطلاع بدور فعّال في صناعة القرارات الاستراتيجية وتقديم الخبرات والرؤى التي تساهم في تحقيق تطلعات الرؤية الوطنية إلى جانب دورها التنفيذي في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتكاملة وحلولا تقنية شاملة، بما يتواءم مع توجهاتها المستقبلية الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال توفير حلول رقمية متكاملة، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو في مجالات عديدة تشمل الثقافة والرياضة والسياحة، وذلك بفضل قدراتها المتميزة وطموحها الراسخ للتوسع وتصدّر المشهد الإقليمي والعالمي.

وتتمتع شركة "عِلم" بإمكانات هائلة للنمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تبرز فرص واعدة للوصول إلى أسواق جديدة. ومع التحولات السريعة في بيئات الأعمال والطلب المتزايد على الحلول التقنية، تحظى "عِلم" بمكانة استراتيجية تتيح لها الاستفادة من هذه الفرص والاستحواذ على منتجات ومنصات تقنية متطورة، ومدّ جسور التعاون مع حكومات المنطقة لتقديم حلول متكاملة تلبّي احتياجاتها التقنية. وتدعم الشركة إطلاق المشاريع الجديدة القائمة على التكنولوجيا والابتكار من خلال المشاركة المباشرة برأس المال حيث تعزّز هذه الإستراتيجية من خطط شركة "عِلم" للنمو وتوسيع قاعدتها الاستثمارية وتعزيز ريادتها في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة.

يُذكر أنَّ مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025 يجمع كافة القطاعات المعنية بتقديم خدمات وحلول مخصصة لضيوف الرحمن تحت سقف واحد، ويُعقد الحدث بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والخبراء المتخصصين وكبار الأكاديميين والباحثين ووزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب السفراء والقناصل الذين يمثّلون مختلف دول العالم.

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