المعرض سيسلط الضوء على أبرز الاتجاهات المستقبلية وانتعاش قطاع السفر من وإلى آسيا ونمو قطاعي السياحة الرياضية والموسيقية

الدورة القادمة ستركز على الابتكار وتخصيص تجارب المسافرين وفرص النمو وستُعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025

" تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال" العنوان الرئيسي للدورة الثانية والثلاثين لمعرض سوق السفر العربي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض الدورة الثانية والثلاثين من "سوق السفر العربي"، والتي تنعقد فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، أبرز الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال السفر، وأهم التحولات في تجارب المسافرين والابتكارات التي ستشكل مستقبل هذا القطاع العالمي المهم.

وتنعقد دورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي بعنوان "تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، وتتضمن برنامجاً متنوعاً من المؤتمرات والمعارض لاستكشاف كيفية توظيف التقنيات المتقدمة، وتحليل سلوكيات المسافرين لتعزيز الاتصال والارتقاء بقطاع السفر بشكل عام.

وقالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: "يعتبر الاتصال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من أهم مجالات النمو الرئيسية في قطاع السفر والسياحة، ويعتبر سوق السفر العربي المكان الأمثل لتسليط الضوء على تعزيز التفاعل بين كافة ركائز هذا القطاع ومواكبة الاتجاهات العالمية والتحولات الثقافية وسلوكيات المسافرين التي تشكل مستقبل قطاع السياحة".

ويعتبر مفهوم السفر انطلاقاً من "الحنين إلى الماضي" من أبرز الاتجاهات الصاعدة في عام 2025 وخاصة بالنسبة لجيل الألفية. حيث تسعى شريحة من المسافرين لإعادة الاتصال بشبابهم أو أحلام الطفولة من خلال تجارب مميزة في أماكن مألوفة بالنسة لهم، ما يوفر فرصاً لا حصر لها للشركات العاملة في قطاع السفر.

كما يشهد قطاع السياحة الرياضية والموسيقية نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع السياحة الرياضية نحو 1.33 تريليون دولار، وأن تصل قطاع السياحة الموسيقية إلى 13.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وخاصة أن الكثير من المسافرين مستعدين للإنفاق أكثر لمشاهدة الفنانين والفرق الموسيقية المفضلة لهم. وتستفيد الأسواق في هذه المنطقة بالفعل من هذا الاتجاه، حيث رحبت المملكة العربية السعودية بـ 2.5 مليون سائح أجنبي عبر 80 حدث رياضي دولي في السنوات الأربع الماضية وحدها.

ومن المتوقع أيضاً أن يتعزز انتعاش السفر من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ اعتباراً من عام 2025، مع تجاوز أعداد الوافدين إلى هناك وفي الشرق الأوسط مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام المقبل. ويعود هذا الاتجاه جزئياً إلى العديد من المبادرات بما في ذلك خيارات السفر بدون تأشيرة، وتأشيرات "البدو الرقميين"، وتأثير البرامج التلفزيونية الشعبية التي تدور أحداثها في الدول الآسيوية، مثل (The White Lotus) و(Squid Game).

وتتوقع رابطة النقل الجوي الدولي (IATA) أن الطبقة المتوسطة المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستشكل 50% من حجم نمو عدد المسافرين جواً على مستوى العالم حتى عام 2043. وتنعكس هذه الاتجاهات من خلال نمو حجم جناح آسيا في معرض سوق السفر العربي بنسبة 18% بمعدل سنوي.

وسيتم تسليط الضوء على أبرز ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة خلال معرض تقنيات السفر في سوق السفر العربي لعام 2025، والذي يشهد مشاركة العديد من الشركات التكنولوجية مثل أماديوس و ويجو و ويب بيدز، حيث يهدف الحدث إلى استعراض أحدث التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصال عالية السرعة وتقنيات الواقع الافتراضي والتي تسهم بتطوير تجارب ترفيهية شخصية أثناء السفر، ما يمكن شركات الطيران ومقدمي الخدمات من تقديم أفضل التجارب التي تلبي تفضيلات واحتياجات العملاء.

ومن الملاحظ زيادة عدد المسافرين الذين يفضلون السفر بمفردهم في محاولة للتخلص من الإرهاق الرقمي وبحثاً عن التواصل الاجتماعي الحقيقي. ولا يقتصر ذلك على السفر لأغراض الترفيه فقط، حيث شهد مفهوم "الترحال الرقمي" اتجاهاً متزايداً منذ جائحة (كوفيد-19). وكشفت بيانات (Squaremouth) أن 42% من عملاء شركات التأمين على السفر يخططون للقيام برحلة منفردة هذا العام، وسيتم التركيز على مناقشة هذا النمو خلال معرض سوق السفر العربي 2025، إضافة إلى مجال الممارسات المستدامة والسياحة المسؤولة.

وأشارع استطلاع أصدرته شركة ديلويت العالمية خلال عام 2024 أن 81% من جيل الألفية، و79% من الجيل Z يعتقدون أن الشركات يجب أن تفعل المزيد لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة، وأن الاهتمام بالسفر المستدام آخذ في النمو. ومن المتوقع أن ينمو سوق السياحة البيئية إلى 429 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويستضيف معرض سوق السفر العربي 2025 نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض، ويوفر للمشاركين منصة للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل. وبالإضافة إلى المعرض، سيشارك خبراء من المنطقة ومختلف أنحاء العالم في منصات سوق السفر العربي العالمية والمستقبلية عبر برنامج مؤتمرات شامل ومكثف.

وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمعرض سوق السفر العربي 2025 كلاً من مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات IHG، والريس للسفر.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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