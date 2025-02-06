معالي محمد القرقاوي:

القمة تترجم رؤى محمد بن زايد ومحمد بن راشد في ترسيخ النهج الاستباقي والجاهزية الحكومية من خلال استشراف المستقبل

تواصل القمة تقديم مساهماتها الاستثنائية في تمكين حكومات العالم وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات

الحكومات أمام سباق دائم مع الزمن لترسيخ مرونة وكفاءة لا يمكن بمعزل عنهما العبور إلى المستقبل الذي يضمن استدامة التقدم والتنمية للمجتمعات

أجندة القمة العالمية للحكومات:

● محمد القرقاوي يلقي كلمة افتتاحية في أول أيام القمة العالمية للحكومات 2025

● كلمات رئيسية لرئيس بولندا ورئيس وزراء الكويت ونائب رئيس السلفادور ورئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ورئيس وزراء باكستان

● رئيس وزراء سيراليون يشارك في جلسة "الثورة الاقتصادية القادمة برؤية إفريقية"

● جلسة "كيف ستقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟" تستضيف وزير الخزانة والمالية التركي ووزير الاقتصاد البرتغالي ووزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي

● جلسة "الحكومات في عصر الذكاء" تستضيف البروفيسور كلاوس شواب

● القمة العالمية للحكومات 2025 تشهد حواراً مع إيلون ماسك

● مديرة صندوق النقد الدولي تشارك في جلسة حوارية في أول أيام القمة

● القمة العالمية للحكومات تشهد الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم

● كلمات رئيسية لرؤساء إندونيسيا وسريلانكا

● حوار مع زيليكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

● أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر متحدثاً رئيسياً في جلسة "ما هو التحدي الأكبر لمستقبل السياحة؟"

● حوار مع معالي محمد يونس كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية

● جلسة "بين الجاهزية والاستجابة.. كيف نقيس نجاح الحكومات؟" يتحدث فيها رئيس وزراء جزر سليمان ورئيس وزراء كومنولث دومينيكا

● كلمة رئيسية لمعالي بيدرو أليانا رودريغيز نائب رئيس جمهورية باراغواي والسيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس حرم الرئيس الفلبيني

● جلسة "كيف تحيي الثقافة المدن بعد الأزمات؟" يتحدث فيها المدير العام لـ"اليونسكو" ووزير الثقافة في دولة الإمارات

● جلسة حوارية بعنوان: "كيف تعيد التكنولوجيا تصميم الحكومات" يحاور فيها السير توني بلير رئيس الوزراء الحادي والخمسون للمملكة المتحدة، مؤسس أوراكل لاري أليسون

● كلمة رئيسية لمعالي إفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا

● جلسة "حالة العالم العربي"، يتحدث فيها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

● عمر سلطان العلماء في حوار مع سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل

● جلسة "الآثار المترتبة على ظهور التكتلات الاقتصادية" تجمع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

● اليوم الثالث من القمة يشهد انعقاد منتدى التغير المناخي ومنتدى الصحة العالمي والمنتدى العالمي للتشريعات الحكومية

الإمارات العربية المتحدة: كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن أجندة نوعية موسعة للدورة الجديدة من القمة التي تنطلق في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وتستشرف الدورة الجديدة من القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، يما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة دولية قياسية حيث تستضيف أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

وتضم القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تهدف إلى تحفيز الابتكار في عمل الحكومات على مستوى العالم لتقديم مساهمات استثنائية في تنمية المجتمعات.

منصة عالمية جامعة

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ترسيخ النهج الاستباقي والجاهزية الحكومية من خلال استشراف المستقبل، وتواصل القمة تقديم مساهماتها الاستثنائية في تمكين حكومات العالم وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات.

وقال معاليه: "التحولات الجذرية والسريعة التي نشهدها تنبئ بعالم جديد بأدواته وتحدياته وفرصه مما يضع الحكومات أمام سباق دائم مع الزمن لترسيخ مرونة وكفاءة لا يمكن بمعزل عنهما العبور إلى المستقبل الذي يضمن استدامة التقدم والتنمية للمجتمعات وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.. وما تحرص عليه القمة العالمية للحكومات هو أن تكون باستمرار المنصة العالمية الجامعة والمتجددة لاستشراف واستكشاف كل ما يأتي به المستقبل ووضع الرؤى والحلول المبتكرة وبناء الشراكات الدولية لتحقيق أفضل استفادة للمجتمعات كافة بناء على تصورات مبنية على أسس علمية وواقعية".

اليوم التمهيدي

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويركز "منتدى المالية العامة للدول العربية" في نسخته التاسعة، والذي ينظم بالتعاون بين "صندوق النقد العربي" و"صندوق النقد الدولي"، ووزارة المالية في دولة الإمارات على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية بعنوان "التطورات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على الوضع المالي"، و"خيارات تصميم السياسة المالية في مواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، و"السياسة المالية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ"، "والتحولات الهيكلية.. تجديد الأنظمة الضريبية من أجل التغيرات الاقتصادية الكبيرة"، وذلك بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.

ويعتبر الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة عمل مشتركة تجمع صناع القرار والشباب ضمن حوار سنوي لتعزيز مشاركة الشباب الكاملة. ويدعم الاجتماع تعزيز إسهامات الشباب وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء في قطاع العمل الشبابي، سواء في مراحل الإعداد والتخطيط، أو التصميم والتنفيذ أو الحضور والمشاركة، ويأتي الاجتماع بالتعاون مع شركاء مركز الشباب العربي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والإقليمي ممن اختاروا نموذج الاستثمار في طاقة الشباب منهجاً لمبادراتهم ومشاريعهم وأسلوباً لعملهم.

ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة مجموعة من الجلسات منها "مؤشر تنافسية الشباب العربي.. كيف يتنافس الشباب في عالم متغير؟"، و"رؤية جامعة الدول العربية"، و"الإتيكيت من منظور عربي"، و"عالمية الهوية العربية.. تنوع ثقافي وإرث حضاري"، و"آخر قطرة نفط وأهمية اغتنام الفرص"، و"من الوطن العربي إلى العالم"، و"صُنع في العالم العربي"، و"الأمل والحياة والمستقبل.. الأجندة الوطنية للشباب 2031"، و"الشباب في القطاع الخاص"، و"نظرة شبابية مختلفة لمفهوم التحضر والرقي".

كما يعتبر "منتدى القيادات العربية الشابة" منصة ديناميكية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمهنيين العرب، حيث يركز على تعزيز ريادة الأعمال والقيادة والنمو المهني، من خلال برامج الإرشاد والمبادرات التعليمية والاستفادة من رؤى القادة العرب البارزين لإعداد الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.

ويتضمن منتدى القيادات العربية الشابة عدداً من الجلسات تحمل عناوين: "إعداد القادة الشباب للعالم الجديد"، و"الحالة الاقتصادية في العالم العربي"، وقيادات عربية في ريادة الأعمال"، و"قيادات عربية في الرياضة"، و"قيادات عربية في الفن والثقافة"، و"دروس في القيادة من الخليج العربي"، و"جاهزية القيادات العربية الشابة ودورها في التخطيط والإدارة في المناصب القيادية العليا".

اليوم الأول للقمة

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم.

كما يشهد اليوم الأول من الدورة الـ12 عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، منها جلسة "الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، يتحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب رئيس مجلس الأمناء للمنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة بعنوان "المستقبل الذي نستشرفه"، يشارك فيها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وروبن لي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بايدو"، كما يشهد اليوم الأول جلسة "الثورة الاقتصادية القادمة برؤية إفريقية"، ويتحدث خلالها معالي الدكتور ديفيد سينجه رئيس وزراء جمهورية سيراليون، ومعالي الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وتوني إلوميلو مؤسس "مؤسسة توني إلوميلو".

وضمن أجندة اليوم الأول، تشهد القمة العالمية للحكومات جلسة بعنوان "هل يمكن أن نبتكر عالماً أكثر ترابطاً؟" يتحدث فيها كل من مارغريتا ديلا فالي الرئيسة التنفيذية لمجموعة "فودافون"، وميكي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لشركة " راكوتين " للتجارة الإلكترونية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&.

القوى العالمية الناشئة

في مجموعة جلسات حول "القوى العالمية الناشئة"، يتحدث البروفيسور جيمس روبنسون الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2024، أستاذ دراسات النزاعات الدولية في جامعة شيكاغو في جلسة بعنوان "هل يمكن أن تتخطى الدول ماضيها؟"، فيما يتحدث كل من لارا بورو الرئيسة التنفيذية لمجموعة إيكونوميست العالمية، وفريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي في جلسة بعنوان "السيناريوهات الجيوسياسية المستقبلية.. كيف سيبدو عالمنا؟"، كما تعقد جلسة بعنوان "كيف ستقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟"، يتحدث فيها معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، ومعالي بيدرو ريس وزير الاقتصاد في جمهورية البرتغال.

تمويل المستقبل

ويلقي معالي سونساي سيفاندون رئيس وزراء رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، كلمة رئيسية في مستهل جلسات حول "تمويل المستقبل"، حيث تستضيف جلسة بعنوان " كيف ستعيد التكنولوجيا كتابة قواعد التمويل؟"، كل من أدالبرتو فلوريس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كويسكي"، وسيتيو لوبوكييت الرئيس التنفيذي لشركة "إم بيسا"، وأندرو توري الرئيس الإقليمي لشركة "فيزا" في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي جلسة بعنوان "كيف يمكن تحقيق التكامل بين الحوكمة والتمويل التنموي؟"، يتحدث كل من الدكتور عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديفيد ليفينغستون الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في شركة "سيتي غروب".

الكفاءة الحكومية

وفي مستهل جلسات عدة حول "الكفاءة الحكومية"، يلقي معالي فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور كلمة رئيسية، تليها جلسة بعنوان "كيف يمكن للحكومات تصفير البيروقراطية؟"، يشارك فيها كل من معالي سيغموند فرويند وزير الإدارة العامة في جمهورية الدومينيكان، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.

كما يتحدث في جلسة "من البيانات إلى القرارات.. الكفاءة الحكومية في وقت الأزمات"، كل من جون كليفتون الرئيس التنفيذي لمؤسسة "غالوب"، وليسا وتر الشريك المؤسس لمنصة "أبوليتيكال"، وجيف ديجاردان رئيس تحرير "فيجوال كابيتاليست"، فيما تستضيف جلسة "قيادات المستقبل.. إعادة تشكيل كفاءة الحكومة وسياساتها"، بوب ويلين الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة شركة "كيرني"، ولاي ساندالز الشريك المؤسس ورئيس شركة "دليفري أسوسيتس".

حوارات دولية

تشارك معالي كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في جلسة حوارية أخرى، فيما يلقي كل من فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت كلمة رئيسية ضمن أجندة اليوم الأول.

فيما يشارك معالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة في جلسة بعنوان "التقدم العلمي والتكنولوجي.. أولويات مستقبلية".

ويتضمن اليوم الأول من القمة كلمة رئيسية لدولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وحواراً مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس".

منتديات عالمية

يستضيف اليوم الأول من القمة منتديات عدة، ويشهد "منتدى تبادل الخبرات الحكومية" كلمة رئيسية لجلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، ومشاركة فخامة جيلكا تسيفانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وفخامة أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي غاليمجان قويشيبايف نائب رئيس الوزراء رئيس مكتب حكومة كازاخستان، فيما يشهد "منتدى الخدمات الحكومية" كلمة رئيسية لفخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، ويتحدث في "منتدى الذكاء الاصطناعي" معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، كما يتحدث في "منتدى مستقبل التنقل" كل من معالي ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء مونتينيغرو، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتلقي معالي إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا كلمة رئيسية في "منتدى التوازن بين الجنسين".

اليوم الثاني للقمة

ويشهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات التي تتنوع بين التكنولوجيا والتنمية والسياحة والصحة والاتصال الحكومي وغيرها، حيث يعقد كل من معالي توني بلير، رئيس الوزراء الحادي والخمسين للمملكة المتحدة، ومعالي لاري إليسون الشريك المؤسس لشركة أوراكل، جلسة حوارية بعنوان: "كيف تعيد التكنولوجيا تصميم الحكومات"، وتليها جلسة حوارية تستضيف فخامة زيليكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، ويحاورها إيليني جيوكوس من شبكة "سي إن إن"، وفي جلسة بعنوان: "رؤية جديدة للحوكمة.. دروس من عالم روبلوكس"، يتحدث ديفيد بازوكي، الرئيس التنفيذي لشركة "روبلوكس"، ويحاوره سوفي شميدت المؤسس والناشر لشركة ريست أوف وورلد، وفي جلسة بعنوان "حالة العالم العربي، يتحدث كل من معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتحاورهما دبي أبو الهول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر.

وفي جلسة متخصصة في القطاع السياحي، تحمل عنوان "ما هو التحدي الأكبر لمستقبل السياحة؟"، يتشارك الإجابات خلالها كل من فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وسليم بصول، الرئيس التنفيذي لشركة Six Flags، وديسيوس فالموربيدا، رئيس قسم السفر بشركة أماديوس، وفرانسيسكو رينييري، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة بونتاكانا.

مستقبل الصحة

ويبحث اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، أيضاً مستقبل الصحة، حيث تعقد جلسة بعنوان "بين الوقت والصحة والحياة.. دروس من ساعاتنا البيولوجية"، ويتبعها جلسة بعنوان "إعادة تصميم مستقبل الاستثمارات الصحية" يتحدث فيها كل من لوك غلبرت، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور توماس كاهيل المؤسس والعضو المنتدب لشركة نيوباث بارتنرز، ومايكل تشامبرز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألديفرون، وتليها جلسة بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا الحيوية.. مستقبل الوقاية والعلاج من الأمراض"، يتحدث خلالها دنييل جيتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Myeloid Therapeuticوجيف مازارو الشريك المؤسس لشركة Spark Therapeutics

السياحة والدبلوماسية الثقافية

وتعقد في اليوم الثاني من القمة كذلك جلسات تبحث في السياحة والدبلوماسية الثقافية، وتبدأ مع جلسة بعنوان "قوة الإبداع العابر للحدود"، ثم جلسة بعنوان "سياسات السياحة الثقافية.. ودور الحكومات في صياغتها"، تليها جلسة بعنوان "دور الترفيه في تشكيل الهوية الإعلامية للدول وقوتها الناعمة"، وجلسة بعنوان "كيف يمكن للمبدعين قيادة مستقبل الاقتصاد؟".

ويتناول اليوم الثاني للقمة ايضاً جلسات نقاشية في مستقبل البشرية والإبداع، وتبدأ بجلسة تحمل عنوان: "استخدام الخيال لتصميم مستقبل الحكومات"، وجلسة بعنوان "رعاية مواهب تنافسية للمستقبل"، وجلسة بعنوان "المستقبل الرقمي والإمكانات البشرية.. إلى أين؟".

وتستضيف جلسات اليوم الثاني جلسة رئيسية بعنوان "هل تقود شركات التكنولوجيا الكبرى مستقبل الطاقة النووية؟" يشارك فيها معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك. ويقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي كلمة رئيسية، وتليها جلسة حوار مع رئيس جمهورية كولومبيا فخامة غوستافو بيترو، ويشهد اليوم الثاني من القمة توزيع جائزة تكنولوجيا الحكومات.

مستقبل التعليم والمجتمعات

وكذلك يشهد اليوم الثاني جلسات تتناول مستقبل التعليم والمجتمعات، وتبدأ بكلمة رئيسية لمعالي إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، وتليها جلسة بعنوان "قفزة نحو المستقبل.. التكنولوجيا الإيجابية في مجتمع رقمي"، ثم جلسة بعنوان "بناء قادة الغد.. هل يبدأ من المجتمع أم المدرسة؟"، وتتحدث فيها معالي جريتشين ويتمبر، حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية، تليها جلسة بعنوان "التعليم وبناء مجتمعات المستقبل".

وكذلك يشهد اليوم الثاني مناقشات مستقبل الاستثمار، حيث يقدم معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتنيغرو كلمة رئيسية، وتليها جلسة بعنوان "تعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمارات الفعالة" ثم جلسة "مستقبل الاستثمار.. من المحرك الرئيسي؟"، وتليها جلسة بعنوان "الشراكات الاستثمارية المستدامة.. مفتاح تنمية الأمم" ويشارك فيها كل من سعادة الدكتور عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية.

مستقبل الديموغرافيا

وتشهد جلسات حوار مستقبل الديموغرافيا، جلسة بعنوان "تأثير التوترات والأزمات على المجتمعات" ويشارك فيها معالي بيير كراهنيول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعالي فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتليها جلسة بعنوان "انخفاض عدد السكان.. أزمة عالمية أم مرحلة جديدة؟" يقدمها البروفيسور إيان جولدين، أستاذ في العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد، ثم جلسة "هل تستطيع الحكومات معالجة أزمة الخصوبة بإصلاح سياسات الأسرة؟"، تشارك فيها معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الجلسات الرئيسية التي يشهدها اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 حوار مع الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ويشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، إلى جانب سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وألفابيت. وأيضاً يلقي فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كلمة رئيسية، وتليها جلسة حوارية مع قادة الإعلام العالمي، يشارك فيها السير مارك تومبسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن العالمية" وألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لـ "داو جونز" وأندرو سولينجر الرئيس التنفيذي لـ "فورين بوليسي"، وجيسيكا سييلي الرئيس التنفيذي لـ "تايم" ويحاورهم ستيفن بيرتوني، مساعد مدير التحرير في فوربس.

منتديات اليوم الثاني

وتستضيف فعاليات اليوم الثاني من القمة منتدى الإدارة الحكومية العربية، والذي يشهد جلسة بعنوان "الرقمنة وإنتاجية الحكومات العربية"، وجلسة بعنوان "حالة الإدارة الحكومية العربية في 2025.. أين نحن من الإنتاجية؟"، وجلسة بعنوان X 100 إنتاجية، وجلسة بعنوان DOGE بالعربي.. مع نجيب ساويرس، وجلسة بعنوان "عربتيك.. في خدمة الناس"، وجلسة بعنوان "مراكز البيانات.. عقارات المستقبل".

وفي ذات السياق، يشهد اليوم الثاني من القمة فعاليات منتدى التعاون من أجل التنمية، والذي تعقد خلاله جلسة بعنوان "بناء المسارات التنموية لدعم التنمية المستدامة.. الاستراتيجيات والشراكات المبتكرة لتعزيز المرونة"، وجلسة بعنوان "العمل الخيري من منظور جديد.. نماذج جديدة لتحقيق الأثر على المستوى العالمي"، وجلسة بعنوان "مستقبل محوره الإنسان.. بناء الخبرات اللازمة لمستقبل الاقتصاد الجديد".

منتدى الاقتصادات الناشئة

وفي منتدى الاقتصادات الناشئة، تقدم كلمة رئيسية لمعالي لي ثانه تونج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ثم جلسة بعنوان "إعادة تصور النمو.. حوار مع نائب رئيس وزراء فيجي" يقدمها معالي مانوا كاميكايا، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، وتليها جلسة بعنوان "ما هي الخطة النموذجية لنمو أمريكا اللاتينية؟"، ثم جلسة بعنوان "ما الذي تحتاجه القفزة الرقمية القادمة لتتحقق؟" يقدمها مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند"، ثم جلسة بعنوان "الفرص الاقتصادية في الهند"، وجلسة بعنوان "الجنوب العالمي.. القوة اللوجستية القادمة"، وجلسة "تمكين المواهب عبر المنصات الرقمية.. بوابة نحو الفرص العالمية"، ثم جلسة بعنوان "هل تقود الأسواق الناشئة ثورة التمويل الرقمي؟" وتختتم فعاليات منتدى الاقتصادات الناشئة بكلمة للبروفيسور مانوج لادوا، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمنتدى الهند العالمي.

منتدى مستقبل الاقتصاد

وكذلك يعقد منتدى مستقبل الاقتصاد عدة جلسات يبدأها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بكلمة افتتاحية، وتليها جلسة بعنوان "حوار مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية" يشارك فيها كل من معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، وتليها جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية لعام 2025، ويشارك فيها كل من معالي ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، ومعالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ومعالي د. جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ومعالي د. محمد تميم، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط في جمهورية العراق، وتليها جلسة بعنوان "السياسات الصناعية الجديدة" يشارك فيها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، ومعالي نغوين تشي دونغ، وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أستونيا.

وتختتم فعاليات المنتدى مع جلسة بعنوان "الآثار المترتبة على ظهور التكتلات الاقتصادية"، ويشارك فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ومعالي محمد شيمشك وزير الخزانة المالية في الجمهورية التركية، ومعالي إيرلانغا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا.

بالإضافة إلى ذلك يعقد منتدى مستقبل الاقتصاد الحكومي، ويشهد جلسة بعنوان "الدبلوماسية العامة.. رؤى وتجارب حية"، وجلسة بعنوان "البرامج الحوارية وصناعة الرأي العام". وتليها جلسات منتدى أهداف التنمية المستدامة، وجلسات منتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يشهد جلسة بعنوان "تجارب وطنية ناجحة في التخلص من البيروقراطية، ثم جلسة "التبسيط الحكومي.. النهج الجديد في الكفاءة الإدارية" وتليها جلسة بعنوان " الحراك العالمي نحو تصميم الحكومة الفعالة"، ثم جلسة "الإبداع في الإدارة الحكومية.. الاحتفاء بالممارسات الناجحة".

وأيضاً يشهد منتدى التكنولوجيا الجغرافية والسياسات، العديد من الجلسات والتي تبدأ مع جلسة "استكشاف المريخ.. إنجازات الإمارات في مجال الفضاء"، ثم جلسة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم كوكبنا المتغير"، وتليها جلسة بعنوان "ابتكارات الفضاء.. حلول مبتكرة لتحقيق تقدم البشرية".

اليوم الختامي للقمة

ويشهد اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2025 عدداً من الكلمات الرئيسية لرؤساء دول وحكومات، منها كلمة لفخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكلمة لفخامة خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وحوار مع معالي محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكلمة رئيسية لمعالي بيدرو أليانا رودريغيز نائب رئيس جمهورية باراغواي، وكلمة رئيسية للسيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس حرم الرئيس الفلبيني.

كما يتضمن اليوم الثالث عدداً من الجلسات منها جلسة بعنوان "عشرون دقيقة للعشرين عاماً القادمة" يتحدث فيها نيك سانتو ناستاسي مؤسس Victorious International ، وجلسة "هل نشهد صعود امبراطورية تكنولوجية جديدة؟" يشارك فيها جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Alibaba Group ، وجلسة "بين الجاهزية والاستجابة.. كيف نقيس نجاح الحكومات؟"، يتحدث فيها معالي جيريميا مانيل رئيس وزراء جزر سليمان، ومعالي د. روزفلت سكيريت رئيس وزراء كمنولت دومينيكا.

ويتضمن اليوم الثالث أيضاً جلسة بعنوان "السيادة الرقمية في عالم بلاحدود" ويتحدث فيها معالي بونجينكوسي نزيماندي وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية جنوب إفريقيا، وغيوم فيردون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Extropic، إضافة إلى جلسة "كيف تحيي الثقافة المدن بعد الأزمات؟" بمشاركة معالي أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو"، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة في دولة الإمارات، إلى جانب جلسة "المرونة في المجال الزراعي ..حلول عالمية للأمن الغذائي"، و"هل نحن على أعتاب ثورة طاقة جديدة؟"، و"إعادة تقييم الطاقة النووية.. قرار حتمي أم خيار مستبعد؟ .

ويعقد خلال اليوم الثالث من القمة "منتدى التغير المناخي" الذي يعتبر مساحة تعاونية تجمع العلماء وصناع السياسات والمبتكرين والمتخصصين لمعالجة التحديات الملحة التي يحملها تحدي تغير المناخ، حيث يستشرف المشاركون الحلول المستدامة والاستراتيجيات العملية لتقليل التأثير البيئي.

ويبحث المنتدى سبل تطوير مجالات الطاقة المتجددة، وتصميم السياسات المناخية، وتعزيز مبادرات حماية البيئة، ورسم استراتيجيات التكيف، إضافة إلى معالجة تحديات المحيطات والبيئة البحرية، ويشارك في المنتدى نخبة من المنظمات البيئية العالمية، والحكومات، والعلماء من مختلف القطاعات، من أجل تعزيز التعاون العالمي لحماية واستدامة المحيطات.

كما يعقد خلال اليوم الثالث من القمة "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية" الذي يركز على ضرورة تنظيم السياسات وتعزيز الابتكار، حيث يبحث المشاركون ضمن جلسات المنتدى وحواراته أفضل التجارب والخبرات والممارسات الرائدة والاستراتيجيات المستقبلية التي تدعم جهود تبسيط وتطوير النماذج التنظيمية، بما يعزز قدرة المؤسسات والصناعات على مواكبة المعايير العالمية المتغيرة.

ويشهد اليوم الثالث أيضاً تنظيم منتدى الصحة العالمي في نسخته الخامسة والذي ينظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويسلط الضوء على أولويات الصحة العالمية، وضرورة تبني الابتكار في مختلف مجالات الصحة، كما يتطرق المنتدى إلى أهمية ابتكار حلول جديدة لتعزيز مرونة وحيوية المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية