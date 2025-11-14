بانكوك: اختتم جناح دولة الإمارات مشاركته المتميزة في الدورة الثانية عشرة من معرض الدفاع والأمن في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد أربعة أيام حافلة بالتفاعل البنّاء والتعاون الدولي، ما جذب اهتمام أبرز رواد صنَّاعة الدفاع والأمن حول العالم.

واستقطب الجناح فترة المعرض، آلاف الزوار، مستعرضًا أحدث الابتكارات الإماراتية في مجال التكنولوجية الدفاعية، ومؤكدًا مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز حضورها على الساحة الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية.

وشهد جناح الدولة أيام المعرض إقبالًا واسعًا من الزوار الدوليين، من بينهم كبار الشخصيات والوفود الرسمية من البحرين، إندونيسيا، تايلاند، البرازيل، سنغافورة، ماليزيا، تركيا، فرنسا، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ما يعكس مكانته كنقطة محورية رئيسية في المعرض، ويؤكد دوره في إبراز أحدث تقنيات الدفاع والأمن التي تطورها الإمارات، وترسيخ موقعها كوجهة عالمية للابتكار والشراكات الاستراتيجية.

وشهد الجناح الوطني الإماراتي انعقاد 148 اجتماعًا تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات، مع تركيز خاص على المعارض الدفاعية والأمنية التي ستقام في مركز أدنيك أبوظبي العام المقبل. وتشمل هذه الفعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس"، ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس"، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "إيسنار"، إذ أبدى المشاركون العالميون اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع منظومة الدفاع الإماراتية المتقدمة خلال السنوات المقبلة.

كما شملت الاجتماعات مناقشات مع مجموعة إيدج إلى جانب التحضيرات لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، المقرر إقامتهما في العام 2027، بما يعكس الدور المحوري للإمارات في رسم مستقبل الصناعات الدفاعية عالميًا.

فيما استضاف مجلس كبار الشخصيات في الجناح سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى مع قادة قطاع الدفاع وأصحاب المصلحة في الصناعة، ما ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وشكّل الجناح الإماراتي منصة رئيسية لعرض أبرز شركات الدفاع والأمن الإماراتية، بما في ذلك مجموعة إيدج، وكاليدوس، وبي إتش إي لاند سيستمز، وبن هلال، إلى جانب مجلة الجندي. وقدم على مدار أربعة أيام، برنامجًا ثرياً بالاجتماعات والعروض التقديمية، أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات الدفاع، وبناء شراكات جديدة، وتوطيد التعاون الدولي.

ويعكس الإقبال الكبير على الجناح التزام الإمارات الراسخ بدعم التعاون العالمي ودفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي في قطاع الدفاع والأمن على مستوى العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية