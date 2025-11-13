شاركت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كراعٍ استراتيجي لمنتدى مَلكوت للتجارة 2025، الذي عُقِدَ في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل.

وخلال المنتدى، شارك رمزي الريماوي، المدير الأول لشؤون تطوير الأعمال في "الاتحاد لائتمان الصادرات"، في جلسةٍ نقاشية بعنوان "أوراق القبض تحت المجهر: كيف تحمي مستحقاتك؟"، والتي تناولت سُبل حماية أوراق القبض والحفاظ على السيولة وتعزيز الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة الناتجة عن التضخُّم وتقلبات أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.

وفي مداخلته خلال الجلسة، استعرض الريماوي توجُّه "الاتحاد لائتمان الصادرات" نحو تعزيز التدابير الوقائية وحوكمة الائتمان التجاري، مؤكّداً أن الإدارة الفعالة لأوراق القبض تبدأ بالتحقق الدقيق من البيانات الائتمانية، وتحديد شروط دفع واضحة وشفافة.

وتطرقت المناقشات إلى الدور المتنامي لأدوات الأتمتة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إدارة أوراق القبض، كما استعرضت المنهجيات الكفيلة بتمكين الشركات من رصد المخاطر الائتمانية والتعامل معها بفعالية، مثل أدوات الرصد والمراقبة في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية، وآليات تكامل الأنظمة.

وباعتبارها أحد أبرز الجهات الداعمة للحدث، تعكس رعاية شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون بين نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التجارة والتمويل والتأمين. ويُعدّ منتدى مَلكوت للتجارة منصةً رئيسية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة وتنافسية التجارة العالمية.

