الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار دورها في تعزيز مجتمع التكنولوجيا، ودعم جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تعلن شركة «إسري السعودية» التابعة لشركة «Esri Global» العالمية الرائدة في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتحليل المواقع، مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر "ليب 2025"، الحدث التقني الرائد في مجال صناعة التكنولوجيا والمنصة العالمية لتقنيات المستقبل. ويقام المؤتمر في مدينة الرياض في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

عرض التطورات في نظم المعلومات الجغرافية

بهدف رئيسي يتمثل في عرض أحدث التطورات في تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، تسعى «إسري السعودية» إلى تعزيز التعاون مع قادة الصناعة والمساهمة في التحول الرقمي للمملكة تماشيًا مع رؤية 2030. تعد هذه المشاركة الأولى لشركة «إسري السعودية» في مؤتمر ليب، على الرغم من أن تقنيات «إسري» كانت دائمًا ممثلة من خلال شركائها وعملائها.

منصة للابتكار

وفي هذا السياق، صرح السيد "توفيق ينية"، الرئيس التنفيذي لشركة «إسري السعودية» قائلًا: "نفتخر بمشاركتنا بالمؤتمر في هذا العام. يعد "ليب 2025" منصة محورية تجمع قادة التكنولوجيا العالميين وتعزز بيئة مواتية للابتكار". وأضاف: "تؤكد مشاركتنا التزامنا بدفع عجلة الابتكار في تقنية نظم المعلومات الجغرافية ودعم رؤية المملكة 2030".

وخلال فعاليات المؤتمر، تخطط «إسري السعودية» لاستضافة ورش عمل تركز على تكامل نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري، وإدارة البنية التحتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطائرات بدون طيار، والمزيد. سيضم المتحدثون الرئيسيون كبار خبراء «إسري» وشركاء الصناعة.

استعراض حلول «إسري السعودية» المبتكرة

خلال الفعالية، سيتمكن الحضور من استكشاف أحدث تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية من «إسري»، بما في ذلك قدرات التقاط البيانات الواقعية، ومنصات تحليل البيانات في الوقت الفعلي، وحلول رسم الخرائط المتقدمة، والأدوات المصممة لدعم تطوير المدن الذكية وتعزيز الاستدامة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرّف «إسري السعودية» بأحدث أدوات نمذجة المرافق في شبكة إسري الخاصة، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد والكفاءة التشغيلية.

الالتزام بالتنمية المحلية

تكرس كل من شركة «إسري العالمية» و«إسري السعودية» جهودهما لتمكين المؤسسات من خلال حلول نظم المعلومات الجغرافية المتطورة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز رحلة التحول الرقمي للمملكة، ويتجسد هذا الالتزام فى إنشاء المقر الإقليمي الجديد لشركة «إسري» في الرياض والاستثمارات المستمرة في توسيع فريق العمل المحلي والاعتماد على المواهب والمهارات السعودية.

فرص للتفاعل والتواصل

سيتواجد خلال فعاليات المؤتمر كبار قادة «إسري السعودية» واسري العالمية، في القاعة 3 – الجناح F120 للتفاعل مع أصحاب المصلحة ومناقشة أحدث الابتكارات والتحديات المتعلقة اليوم بنظم المعلومات الجغرافية.

تسليط الضوء على توجهات الصناعة

من المتوقع أن يسلط مؤتمر "ليب 2025" الضوء على أهم الاتجاهات في قطاع نظم المعلومات الجغرافية، بما في ذلك تكامل الذكاء الاصطناعي، وقدرات التصوير المتقدمة والاستشعار عن بُعد، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير حلول المدن الذكية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لتعزيز صنع القرار.

نظرة نحو المستقبل

تؤكد شركة «إسري السعودية» مواصلة جهودها في إطار خطتها الاستراتيجية للاستثمار في تنمية المواهب المحلية، وتوسيع تعاونها البحثي مع المؤسسات الأكاديمية لدعم المشاريع الوطنية المتماشية مع رؤية 2030. كما تسعى الشركة إلى تسليط الضوء على الفائزين بجوائز «التميز في نظم المعلومات الجغرافية GeoExcellence» الأخيرة، بالإضافة إلى الشراكات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر «مستخدمي إسري السعودية 2025»، تأكيدًا على التزامها بالابتكار والتعاون في قطاع نظم المعلومات الجغرافية.

حول «إسري السعودية»

تُعد شركة «إسري السعودية» شركة فرعية متكاملة تابعة لشركة Esri العالمية الرائدة في أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتحليل المواقع، ورسم الخرائط. تركز Esri على تمكين الشركات والحكومات والمؤسسات من خلال مساعدتها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات باستخدام المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات. تأسست Esri في عام ١٩٦٩، وكانت في طليعة توفير حلول نظم المعلومات الجغرافية المبتكرة على مستوى العالم.

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