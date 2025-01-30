دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة فوجي فيلم العالمية الرائدة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2025"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 30 يناير الجاري. وتستعرض الشركة خلال المعرض أبرز حلولها وابتكاراتها الهادفة إلى تمكين العاملين في قطاع الرعاية الصحية من استخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي في الفحص المبكر، والكشف، والتشخيص.

وتأتي مشاركة "فوجي فيلم" في سياق التزاماتها الهادفة إلى تطوير قطاع الطب السريري، وتعزيز جودة الرعاية الطبية، وتوفير حلول مبتكرة للكشف المبكر والرعاية الصحية الوقائية، وذلك من خلال دمج تقنيات معالجة الصور المتطورة، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحلول العملية في مجالات عدة مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية، والتنظير الداخلي، والحلول الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والتشخيص المخبري، ما يعزز إسهامات الشركة وجهودها في تمكين مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم من الكشف المبكر عن الأمراض، وإعادة تشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

وتُعد مشاركة "فوجي فيلم" في أكبر وأهم حدث للرعاية الصحية في المنطقة، دليلاً على التزامها بتحديث ممارسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. ومنذ تأسيسها، قامت ذراع الرعاية الصحية للشركة بتطوير أنظمة وخدمات وحلول متطورة وموثوقة اعتمدها العديد من المتمرسين في القطاع الطبي، ونجحت في دفع عجلة التقدم في مجالات طب الأشعة والأنظمة التقنية الخاصة بالرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.

وترتكز مشاركة "فوجي فيلم" في "آراب هيلث 2025" على استعراض أحدث التقنيات المتقدمة مثل جهاز التصوير الشعاعي الرقمي للثدي "Amulet Sophinity" المصمم للكشف المبكر عن الأورام والمدعم بالذكاء الاصطناعي، والتشخيص بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لتنظير الجهاز الهضمي CAD-EYE، وهي تقنية ثورية للكشف المبكر عن السرطان، تتيح إمكانية اكتشاف وتوصيف لحظي للأورام في القولون، وذلك بفضل التحليل العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة للتشخيص المخبري (In-Vitro Diagnostics)، حيث تعمل أجهزة μTASWako i30 على فحص العلامات الحيوية عالية الخطورة التي أحدثت ثورة في الفحص الفوري لسرطان الكبد.

وفي هذا الإطار، قال ميشيو كوندو، المدير العام لدى شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا: "تؤكد مشاركتنا في معرض "آراب هيلث 2025" التزامنا المستمر بتعزيز أفضل ممارسات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي الإطار ذاته قمنا بإطلاق مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة في العام 2020، وهو أول مركز إقليمي متميز لعرض منتجاتنا وخدماتنا المتكاملة، حيث تقوم الشركة بتنظيم مئات الندوات التفاعلية وورش العمل التدريبية والتعليمية مما يعد دليلًا راسخًا على التزامنا بتعزيز مشاركة المعرفة والخبرات“.

وبفضل سجلها الحافل في مجال الابتكار، نجحت الشركة في الجمع بين العراقة اليابانية الدقيقة في التصنيع وأحدث التطورات التقنية. ومع أكثر من 90 عامًا من الخبرة، تواصل الشركة اليابانية تقديم أفضل حلول التصوير، والتي تشمل التواصل المرئي، والتصوير الفوتوغرافي، وكاميرات البث، والعدسات للمناظير والكاميرات، وحلول الاختبارات غير الإتلافية (NDT).

نبذة عن فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا:

تُعد فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا جزءًا من شركة فوجي فيلم العالمية الرائدة، وتقدم حلولًا مبتكرة عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتصوير الفوتوغرافي، والرسومات، والطباعة، والتصوير الرقمي. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 90 عامًا، نجحت فوجي فيلم في ريادة التحول في مجال الرعاية الصحية، حيث تقود الابتكار في معدات التشخيص، وحلول الذكاء الاصطناعي، وخدمات طب الأشعة عن بُعد.

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