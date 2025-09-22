أبوظبي، تشارك جامعة حمدان بن محمد الذكية في النسخة الرابعة من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2025، والذي يُقام في منارة السعديات بأبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر. وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع استراتيجية الجامعة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد في التعليم الذكي، وكمحرك رئيسي في دعم رؤية دولة الإمارات نحو مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.

وقال علي اللنجاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال في الجامعة: "نفخر بالمشاركة في هذا الحدث التعليمي الرائد الذي يجمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والخبراء وأولياء الأمور. وتشكّل مشاركتنا منصة استراتيجية لعرض نموذج الجامعة في التعلم الذكي المتكامل، والذي يُمكّن المتعلمين من اكتساب مهارات المستقبل، ويساهم في إعدادهم ليكونوا فاعلين في الاقتصاد الرقمي الوطني والعالمي. كما تعكس هذه المشاركة التزامنا بـالابتكار المسؤول، ودعم منظومة الاستدامة في التعليم العالي، تماشياً مع رؤية ورسالة الجامعة".

ويُعد المعرض فرصة لتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات التعليمية واستكشاف آفاق جديدة في التعليم مدى الحياة، بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة، ويعزز من ريادة دولة الإمارات على خارطة التعليم الذكي العالمي.

