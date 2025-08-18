تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تستضيف مملكة البحرين فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) تحت شعار "الطاقة من أجل مستقبل مزدهر: قيادة مستقبل مستدام"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025 بمركز البحرين العالمي للمعارض.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مواصلة رفد قطاع الطاقة بما يعزز استدامته وتنوعه، وذلك من خلال تبني المزيد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار وزير النفط والبيئة إلى ما يمثله هذا المؤتمر، الذي يعد من أكبر المؤتمرات المتخصصة منذ انطلاقه في عام 1979، كمحطة مفصلية في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة وعلوم الأرض، لافتاً إلى أن استمراره لأكثر من أربعة عقود يؤكد مكانته المرموقة كمنصة عالمية للحوار، وتبادل المعرفة والآراء والخبرات بين المتخصصين والمهندسين والفنيين من الشركات النفطية الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أن احتضان مملكة البحرين لهذا الحدث يعكس التزامها الثابت بدعم الابتكار، ومواصلة تمكين الكفاءات، والمساهمة الفاعلة في التحول نحو طاقة مستدامة واقتصاد منخفض الكربون.

من جانبه، أكد السيد محمد إبراهيم مدير عام شركة إنفورما ماركتس أن اللجان المنظمة من مختلف الشركات العالمية مستمرة في جهودها لوضع البرامج والأنشطة التي تعزز من أهمية المؤتمر الذي يعد فرصة للاطلاع على آخر التطورات والتقنيات الحديثة التي تعزز المعرفة وتبادل الخبرات بين قادة الصناعة، مثمناً عالياً دعم ومساندة وزارة النفط والبيئة المتواصل لإنجاح هذا الحدث في مملكة البحرين.

وسيناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في ظل التحولات العالمية نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، إلى جانب بحث الحلول التقنية المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والهيدروجين الأخضر، والجيولوجيا البترولية، وهندسة المكامن، والتقنيات المتقدمة في استخلاص الموارد الطبيعية.

وينظم هذا الحدث شركة إنفورما ماركتس بالتنسيق مع وزارة النفط والبيئة، وبالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، وجمعية علماء الجيوفيزياء الاستكشافية، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيين والرابطة الأمريكية لجيولوجي البترول، وبدعم عدد من الشركات البحرينية والخليجية والعالمية.

وستشهد فعاليات المؤتمر برامج متنوعة من جلسات رئيسية وأوراق فنية ومعرض مصاحب بمساحة أكثر من 18 ألف متر مربع يضم مئات الشركات العالمية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى مختبرات مباشرة، ومنطقة الملصقات الإلكترونية التفاعلية لعرض الأبحاث، ومنصة خاصة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة، ومناطق مخصصة للرقمنة، ومنطقة عرض الشاحنات وحلول النقل في صناعة النفط والغاز، وبرنامج المهنيين الشباب والطلاب الذي يهدف إلى إلهام الجيل القادم من المتخصصين في النفط والغاز.

