تستضيف الدورة السابعة من المعرض أكثر من 450 عارضاً من أكثر من 30 دولة، وحضور أكثر من 15,000 زائر.

تشمل أبرز فعاليات المعرض: أكاديمية أوتوميكانيكا، المنصة المعرفية الأبرز في القطاع، ونادي النخبة، وهو برنامج حصري يربط كبار المشترين بصناع القرار الرئيسيين.

الرياض، المملكة العربية السعودية : تنطلق فعاليات معرض أوتوميكانيكا الرياض، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاع خدمات المركبات، في دورته السابعة، التي تستمر حتى 30 أبريل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يشهد معرض هذا العام مشاركة أكثر من 450 عارضاً من أكثر من 30 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 15,000 زائر، بزيادة تقترب من 15% عن دورة العام الماضي الذي استقبل فيه المعرض 13,000 متخصص في هذا القطاع.

سيشغل معرض أوتوميكانيكا الرياض لهذا العام خمس قاعات لتسهيل الطلب من قبل العارضين، الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 32%، وزيادة أعداد الزوار، وسيستعرض مزيجاً مميزاً من آخر وأحدث المنتجات والحلول من سوق خدمات المركبات.

وتُمثل الشركات السعودية ما يقارب 10% من إجمالي العارضين، مما يُبرز نمو السوق في المملكة. وتأكيداً على الجاذبية الدولية للمملكة العربية السعودية ومكانتها المتنامية في سوق خدمات المركبات، سيعرض العارضون حلولاً من أكثر من 30 دولة، من أستراليا إلى البرازيل، ومن كمبوديا إلى بيرو.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم المعرض ثمانية أجنحة دولية تعرض فيها شركات من: سنغافورة، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والصين، وهونغ كونغ، وتركيا، بالإضافة إلى منطقتين جديدتين مخصصتين للعارضين من إيطاليا والهند.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض):"يُمثل معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 إنجازاً جديداً لقطاع خدمات المركبات في المملكة، حيث يجمع معرض هذا العام عدداً قياسياً من العارضين الدوليين، والتقنيات المبتكرة، والحلول المستقبلية التي تُشكّل تحول القطاع، مُؤكداً بذلك مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز عالمي لقطاع المركبات".

وسيوفر المعرض أيضاً للزوار إمكانية الوصول إلى جلسات القيادة الفكرية الرائدة كجزء من فعالية أكاديمية أوتوميكانيكا وفرص التواصل من خلال نادي النخبة.

من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً:"تُعدّ أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض الفعالية الرئيسية في هذا المعرض، إذ تُركّز على تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز الحوار البنّاء في قطاع خدمات المركبات، كما يؤدي هذا المعرض دوراً محورياً في تسليط الضوء على أحدث الابتكارات وتحديات القطاع من خلال جمع نخبة من أبرز الخبراء الإقليميين والدوليين تحت سقف واحد مع تمكين المتخصصين من مواكبة التطورات في سوق يشهد ديناميكية متزايدة، لذا فإن التزامنا بالريادة الفكرية والتعلم العملي يضمن مكانة أوتوميكانيكا الرياض كمنصة مثالية رائدة في هذا القطاع".

هذا وسيُقام برنامج المؤتمر الحافل على مدار أيامه الثلاثة، حيث سيُركز اليوم الأول على موضوع التوطين والابتكار في خدمات المركبات، مع جلسات تُركز على بناء مركز رائد للسيارات في الشرق الأوسط، وتأهيل القوى العاملة السعودية في قطاع السيارات للمستقبل، وتحقيق أقصى قدر ممكن من نمو أعمال العناية بالسيارات.

ويركز موضوع اليوم الثاني من المعرض على عمليات خدمات المركبات الأساسية وسلسلة التوريد المستدامة، وسيتناول التركيز استراتيجيات سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الفرص الرقمية في ظل تطور قطاع المركبات، واستيعاب العملاء لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.

وفي اليوم الأخير من المعرض، ستتناول فعالية الورشة الحديثة معالجة نقص المهارات، واحتضان التغيير الرقمي، ومواءمة أهداف العمل في الجلسة الافتتاحية، والتي سيتبعها جلسة تركز على إعداد الفنيين لخدمة المركبات الهجينة المتقدمة.

وستتضمن الدورة السابعة من أوتوميكانيكا الرياض أيضاً سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض:

معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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