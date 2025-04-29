أحمد بن سعيد:

" برؤية قيادتنا الرشيدة.. تواصل دبي جاذبيتها كوجهة سياحية رئيسة... وهي ملتقى للقائمين على السياحة العالمية لتشكيل مستقبلها"

- "تاريخ سوق السفر العربي يبرهن دور دبي المحوري والفعّال في بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لنمو السياحة العالمية"

- "نسير بخطى ثابتة في اتجاه جعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال بحلول العام 2033"

فعاليات الدورة الـ32 من الحدث العالمي الرائد في قطاع السياحة والسفر مستمرة في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأول من مايو 2025

زيادة غير مسبوقة في المنتجات المطروحة عبر "معرض تكنولوجيا السفر" بنسبة تزيد عن 26% تأكيداً لارتباط قطاع السفر بالتكنولوجيا والابتكار

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم (الاثنين)، فعاليات الدورة الــ32 من معرض "سوق السفر العربي"، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والسياحة، والذي انطلقت فعالياته اليوم (الاثنين) في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى الأول من مايو 2025، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث، بنحو 2800 عارض يمثلون 166 دولة ونحو 55 ألف زائر.

وأكد سموّه خلال الافتتاح أن الإقبال الكبير على حضور نسخة هذا العام من سوق السفر العربي من جانب القائمين على صناعة السياحة والسفر والضيافة حول العالم يعكس مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ويبرز دورها في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة من خلال جمعها لأبرز قادة القطاع على مستوى العالم.

وقال سموّه: "برؤية قيادتنا الرشيدة.. تواصل دبي جاذبيتها كوجهة سياحية رئيسة... وهي ملتقى للقائمين على السياحة العالمية لتشكيل مستقبلها من مستثمرين وصُنّاع قرار وخبراء ووكالات للسفر من مختلف أنحاء العالم... تاريخ سوق السفر العربي يبرهن دور دبي المحوري والفعال في بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لنمو السياحة العالمية"

وأضاف سموّه: "قطاع المعارض والمؤتمرات قطاع حيوي ورافد رئيس لاقتصاد دبي.. ونجاحه، وغيره من الفعاليات الكبرى التي تشهدها المدينة على مدار العام، يؤكد سيرنا بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بأن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال بحلول العام 2033".

وقد قام سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أروقة المعرض، يرافقه معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، حيث استمع سموّه إلى شرح حول أهم ما تضمه الدورة الثانية والثلاثين من "سوق السفر العربي 2025" في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركات الدولية، وفي مقدمتها المشاركة الآسيوية التي زاد عدد شركاتها بنسبة 20% مقارنة بالدورة الماضية، فيما حققت المشاركات من منطقة الشرق الأوسط زيادة نسبتها 15%، وبالنسبة للمشاركة من أوروبا فقد شهدت أيضا زيادة تجاوزت نسبتها 12%، كذلك حققت المشاركات من أفريقيا والأمريكيتين زيادة ملحوظة.

تعزيز التواصل

وتنعقد الدورة الحالية لمعرض "سوق السفر العربي" تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، تأكيداً على أهمية ربط الحدود والقطاعات والمجتمعات لإعادة تعريف المشهد السياحي ودفع الممارسات المستدامة التي تُعد أساسية لمستقبل السفر.

ويتضمّن الحدث هذا العام إطلاق العديد من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك منصة IBTM@ATM، التي تأتي استجابةً للطلب غير المسبوق على منصة أوسع لفعاليات الأعمال، حيث تُوفر المنصة الجديدة منطقةً متخصصةً لموردي فعاليات الأعمال لتقديم عروضهم والتواصل مع العملاء عبر مواعيد مُحددة مسبقًا، كما ستستضيف مؤتمرًا حصريًا حول اتجاهات القطاع، على منصة فعاليات الأعمال الجديدة كليًا.

ويشهد "معرض تكنولوجيا السفر" في سوق السفر العربي نمواً غير مسبوق في عدد المنتجات المعروضة بنسبة تزيد عن 26%، ما يعكس الارتباط المتزايد بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، كما يضم المعرض منطقةً جديدةً للشركات الناشئة والابتكار، مُخصصةً لاستكشاف تطور قطاع السفر إلى قطاعٍ قائمٍ على التكنولوجيا ومحركٍ للابتكار.

وبمشاركة 21 شركةً رائدة، ستُمثل هذه المنطقة منصةً لأفكار الجيل القادم من رواد السفر، بالإضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامرة، تُتيح للزوار منظورًا جديدًا لإمكانيات هذا القطاع.

قطاع مترابط ومرن

وقد أعربت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لاهتمام سموه وتشريفه الحدث بافتتاحه، مؤكدة أن دعم القيادة الرشيدة يمثل أحد أهم مقومات نجاح سوق السفر العربي ضمن مختلف دوراته، وقالت: "يبرز المعرض هذا العام قطاعًا أكثر ترابطًا وابتكارًا ومرونة من أي وقت مضى من تقنيات الجيل القادم إلى شركات السفر الناشئة الصاعدة، إلى إطلاق فعاليات جديدة مثل IBTM@ATM، إذ نفخر بتوفير منصة مثالية تُمكّن التعاون العالمي، وتُحفّز فرص عمل قيّمة، وتُشكّل مستقبل السفر ".

مؤتمر سوق السفر العربي

واستمع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح حول مؤتمر سوق السفر العربي الذي يعود بمشاركة أكثر من 200 متحدث، ضمن أكثر من 70 جلسة، حيث سيشارك نخبة من أبرز القادة وخبراء القطاع، أحدث اتجاهات القطاع وأفضل الممارسات والاستراتيجيات العالمية لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تحيط بالسياحة والسفر.

ويناقش المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك مستقبل الطيران، واتجاهات الضيافة، ومبادرات العمل المناخي، وتبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف مسارات القطاع، ويستضيف المؤتمر كاسي كوزيركوف، الرئيسة التنفيذية لشركة "كوزير"، الخبيرة الدولية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأول رئيسة لعلماء القرار في جوجل، ضمن الجلسة الافتتاحية في "المسرح المستقبلي" حول كيفية ريادة قطاع السفر في تبنّي الذكاء الاصطناعي.

يستمر المؤتمر غدًا (الثلاثاء) متضمناً الجلسة الوزارية السنوية التي ستستكشف كيفية تعزيز نمو السياحة من خلال التواصل، بمشاركة وزيريّ السياحة من البحرين ولبنان، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Trip.com، للمحاولة لاستكشاف كيف يمكن للبنية التحتية والابتكار والشمولية بناء أطر سياحية متينة تُمكّن المجتمعات وتُعزز إمكانية الوصول عبر الحدود.

وفي اليوم الثالث، سيُلقي بول جيفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، كلمةً على المسرح العالمي لمناقشة مستقبل قطاع الطيران في عصر التحول والاضطراب العالمي، كما يتضمن المؤتمر في ثالث أيامه عرض رؤى من تقرير صادر عن سياحة الحوافز وسفر الأعمال والاجتماعات للاتجاهات العالمية على مسرح فعاليات الأعمال.

وسيستضيف اليوم الأخير من معرض سوق السفر العربي 2025 جلساتٍ متخصصةً لتحليلات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما سيُسلّط الضوء على قطاع السياحة المتنامي في الهند. ومن أبرز فعاليات اليوم الختامي المسابقة الرسمية للشركات الناشئة، التي ستُسلّط الضوء على ريادة الأعمال والابتكار في قطاع السفر.

وتعقد النسخة الثانية والثلاثين من سوق السفر العربي كجزء من أسبوع السفر العربي الذي يستمر حتى الأول من مايو ، متضمناً مجموعة من الأحداث المخصصة لتمكين المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم للتعاون والاستفادة من فرص السوق، من خلال المعارض والمؤتمرات والجلسات والجوائز، إضافة إلى إطلاق أحدث المنتجات والمبادرات.

يُذكر أن معرض سوق السفر العربي 2025 يُعقد بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: دبي للسياحة، شريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لإدارة الوجهات السياحية.

-انتهى-

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