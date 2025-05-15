الإمارات العربية المتحدة- يُواصل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات 2025" في يومه الثاني ترسيخ مكانته كمنصة رائدة للابتكار التحويلي، مقدماً أبرز الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاعات البث والإنتاج الإعلامي والترفيه.

وجمع اليوم الثاني من المعرض، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 700 علامة تجارية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والواقع الافتراضي وغيرها، التي تعزز قطاعات البث والإنتاج الإعلامي وتسويق المحتوى.

وشهد الحدث 10 إصدارات جديدة لمنتجات تركز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتي تراوحت بين حلول التقنيات السمعية البصرية والبثّ المؤتمتة بالكامل وأفضل تقنيات شاشات LED/LCD وحلول كاميرات الاستوديو وأجهزة الإرسال اللاسلكية المبتكرة. ومن بين الابتكارات التي تم الكشف عنها في المعرض، برزت تقنية "كوستانزا إي آي" (Costanza AI) للبث المتطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة "أس. آي. ميديا" (SI Media).

وفي هذا الصدد، قال باولو فافارو، مدير المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بإطلاق الحل المتطور "كوستانزا إي آي" في "كابسات 2025" الذي يُعدّ نقلة نوعية في مجال أتمتة البث الإعلامي حيث يمكنه تلقائياً تحويل الكلام إلى نص، والتعرف على الوجوه، وتحديد الأجسام بما يرفع كفاءة العمل الإعلامي إلى حد بعيد ويمكّن جهات البث من خفض التكاليف التشغيلية وزيادة قدرتها الإنتاجية. ومن خلال إمكانياته المتعددة التي تتراوح بين توليد البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل المحتوى المباشر، يمتلك "كوستانزا أيه آي" قدرة عالية لإعادة تعريف معايير التميز في عالم البث الذكي."

كما برزت خلال معرض "كابسات" الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلق تشنغ يانوي، مدير المنتجات في شركة "زوكسير تك" (Zooxer Tech)، معدات تصوير استوديو مؤتمتة بالكامل، وقال: "يسعدنا الكشف عن رافعة كاميرا الاستوديو "غزال" وهي ابتكار تم تصميمه لتحويل حركة الكاميرا الآلية بسلاسة فائقة. وتستفيد هذه الأداة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والشبكات العصبية لضمان دقة استثنائية في تتبع الأجسام حتى في أكثر البيئات ازدحاما. وباعتباره الحدث الإعلامي الرائد في المنطقة، يشكّل "كابسات" المنصة المثالية للكشف عن هذا الابتكار الذي يجسّد التزامنا بإحداث ثورة في تكنولوجيا الكاميرات الذكية."

وحصدت الرياضة أهمية كبيرة خلال فعاليات المعرض، حيث تناولت المناقشات في "كونغرس المحتوى" البث الرياضي من الجيل التالي. وتشير التوقعات الى نموّ متسارع لسوق حقوق وسائل الإعلام الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يصل إلى 6.5 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2%، مدفوعًا بالتحول الرقمي وارتفاع الطلب لدى المشجعين على التجارب التفاعلية. في جلسة مخصصة، أدارتها وفيجايا شيريان من شركة CPI Pro Media، وشارك كل من أنوراغ داهيا من المجلس الدولي للكريكيت، ومارك سيجار من مجموعة NEP، وسونيل جوي في شركة evision من مجموعة e&، رؤى معمقة حول تسييل البث الرياضي من الجيل التالي من خلال التقنيات الناشئة والابتكارات التي تركز على المشجعين، كما بحثوا دور التقنيات الناشئة ومنصات البث على إعادة تشكيل وسائل الإعلام الرياضية، مع التركيز على المشهد المتطور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت فيجايا شيريان من شركة "CPI Pro Media": "تعمل تقنيات البث المباشر والتقنيات الناشئة على تحويل كيفية تفاعل المشجعين، وخاصة الجيل زد، مع الرياضات مثل لعبة الكريكيت، مما يخلق تجارب مخصصة وغامرة وشاملة. ومع التقدم الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والتعلم الآلي ودوره في إحداث تغيرات سريعة، تكمن الإمكانات الحقيقية في استراتيجيات التنفيذ الهادفة، ومعالجة التحديات مثل القرصنة، ومواكبة التوقعات المتغيرة للجمهور العالمي".

كما شارك في اليوم الثاني نخبة من المتحدثين البارزين ومنهم هبة كريم، مؤسسة صالون الإنتاج المشترك، ومانوج ماثيو، مدير استوديوهات دبي، دبي ميديا إنك، وشادي نشوان، الرئيس التنفيذي / المؤسس المشارك لشركة "بيكستون" (PIXITOON)، بالإضافة إلى زبيغنيو برسكي، نائب رئيس قسم الشراكات التجارية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "استوديوهات بي بي سي" (BBC Studios)،

وشهد صالون الإنتاج المشترك معدل إعادة مشاركة لافت بلغ 90 في المئة بما يعكس دوره المحوري في تعزيز الشراكات ذات التأثير العالي، وتوسيع مجالات التعاون، واكتشاف فرص جديدة.

وعلاوة على ذلك، يوفر استوديو الإنتاج الافتراضي في "كابسات" لصنّاع الأفلام والمخرجين الفرصة لابتكار عوالم جديدة واستكشاف رؤاهم الإبداعية مباشرة على أرض الحدث. ومن خلال الجمع بين الخلفيات الافتراضية والعديد من العناصر الأخرى، يتيح الاستوديو أمام الفنانين فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الاستفادة من نظام ذكي وقابل للتكيف بشكل كبير.

ويحتل "كابسات 2025" مكانة بارزة باعتباره منصة رائدة للابتكار واستعراض أحدث الاتجاهات التي تُعيد تشكيل مستقبل إنشاء المحتوى وتكنولوجيا الإنتاج في ظل مواصلة الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في المشهد الإعلامي العالمي."

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