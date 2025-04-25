الاتحاد للطيران تطمح لاستقطاب أكثر من 1000 مواطن إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن برامج تطويرية متخصصة تهدف لصقل الكفاءات الوطنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار استراتيجيتها الوطنية الجديدة لتطوير الكفاءات الإماراتية، تطلق الاتحاد للطيران معرض الوظائف الأول لها تحت عنوان "خطوتي 2025" وهو منصة حيوية تهدف لربط المواهب الإماراتية الطموحة بفرص مهنية متنوعة في مجال الطيران والمجالات الإدارية المتنوعة.

معرض "خطوتي 2025" للوظائف، يجسد طموح الاتحاد للطيران في تعزيز التفاعل المثمر مع الفئات المستهدفة في المجتمع، ويفتح الآفاق لاكتشاف قطاع الطيران الحيوي ومساراته المتعددة، مع فرصة للالتقاء بصناع القرار، والتعرف على بيئة العمل الديناميكية في الاتحاد ليكون بذلك أكثر من مجرد معرض توظيف؛ بل انعكاسٌ لالتزام الاتحاد العميق بتمكين الكوادر الإماراتية لتقود، وتبتكر، وتحدث فرقاً بارزاً على مستوى العالم. سيقام الحدث في مركز ياس للمؤتمرات بأبوظبي يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 من الساعة 2 ظهراً حتى 6 مساءً،

التزام طيران الاتحاد بتطوير المواهب الإماراتية

و أوضح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "رؤيتنا لعام 2030 طموحة للغاية؛ إذ نسعى إلى مضاعفة أسطول طائراتنا، وزيادة عدد المسافرين لثلاثة أضعاف، والتوسع في شبكة وجهاتنا، حيث أطلقنا 16 وجهة جديدة خلال عام 2025 وحده. وتتطلب هذه الرؤية الطموحة مواهب وكفاءات استثنائية تُسهم بفاعلية في دعم نمو عملياتنا التشغيلية. وفي صميم هذه الرؤية، تبرز استراتيجيتنا الوطنية لتطوير المواهب، المصممة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الطموحة وتطويرها ودعمها."

"معرض خطوتي 2025 يمثل محطة محورية في هذه الاستراتيجية، حيث يوفر منصة للتواصل مع الكفاءات الإماراتية الطموحة ويفتح آفاق وظيفية مؤثرة تُمكّنهم من الإسهام الفعّال في مسيرة دولتهم عبر الناقل الوطني لها."

وأوضحت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران، "نلتزم في الاتحاد للطيران بتمكين المواهب الإماراتية من خلال توفير فرص تطوير استثنائية ضمن واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة. تمكين الكفاءات الإماراتية لدينا يتجاوز حدود التوظيف؛ حيث نسعى لبناء بيئة تشجع الطموح وتحتضن النمو. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة شبابنا نحو مستقبل واعد في قطاع حيوي يضيف لمستقبل دولتنا الحبيبة."

وأضافت: "ومن خلال هذه الاستراتيجية، نهدف لتوظيف أكثر من 1000 إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن فرص وظيفية وتطويرية متنوعة. ويُعد معرض خطوتي ركيزة أساسية في بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية المتميزة، لنمد جسور التواصل مع الكفاءات المستعدة للانطلاق مع الاتحاد للطيران.

مجموعة غنية من البرامج الوظيفية

يستعرض المعرض ستة برامج تخصصية مصممة لتزويد الكفاءات الإماراتية بفرص مهنية تشمل الجوانب التقنية والإدارية:

برنامج الطيارين المتدربين: يقدم هذا البرنامج رحلة تدريبية شاملة تمتد لعامين بين أبوظبي وإسبانيا، تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، ليمنح الطيارين الطموحين المهارات الأساسية والخبرة الدولية التي تؤهلهم للتحليق نحو مستقبل مهني واعد في عالم الطيران . برنامج التقنيين المتدربين: مسار تدريبي متكامل مصمم لإعداد فنيي طائرات معتمدين يتمتعون بالخبرة العملية في صيانة وتشغيل الطائرات. يتضمن البرنامج تدريبًا أكاديميًا، واختبارات من الهيئة العامة للطيران المدني، وتجربة عملية تؤهل المشاركين للحصول على رخصة صيانة الطائرات من الفئة A . برنامج إدارة المطارات: برنامج تطويري يهدف إلى توفير فرص تدريب دولية تمنح المشاركين منظورًا عالميًا حول أفضل ممارسات إدارة وتشغيل المطارات وفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية، مع فرص للانتداب الدولي تُمكّنهم من المساهمة في تشغيل بيئات المطارات العالمية بكفاءة واحترافية. برنامج (بدايتي): مبادرة تدريبية مخصصة للخريجين الإماراتيين الجدد، تقدم لهم تجربة عملية حقيقية في وظائف متعددة في مجال الطيران، بالتعاون مع مبادرات وطنية مثل "نافس"، لتمهيد الطريق أمامهم نحو انطلاقة مهنية قوية . برنامج (قادة المستقبل): مصمم للحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال، يتيح تجربة تسريع مهني تمنح المشاركين فرصة العمل في وظائف استراتيجية داخل الشركة، مع توفير الإرشاد الوظيفي لضمان تطورهم المهني. برنامج النمو المهني للمواهب الإماراتية: صُمم هذا البرنامج للمواطنين الإماراتيين الذين يمتلكون من سنة إلى سنتين من الخبرة، ويوفر فرصًا لوظائف مستويات أساسية في مجالات حيوية للمستقبل مثل الابتكار، والمالية، وتحليل البيانات.. وغيرها

فرص للتواصل و التطوير المهني

يعد معرض خطوتي منصة مثالية لتعزيز الحوار البنّاء مع المجتمع الإماراتي، ومواءمة الكفاءات الوطنية مع الفرص الوظيفية والبرامج المصممة خصيصًا لتحقيق طموحاتهم المهنية.

سيتمكن المشاركون من حضور جلسات نقاشية و حوارية يديرها صنّاع القرار في الاتحاد، إلى جانب التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف والخبراء في قطاع الطيران، مما يسهم في بناء شبكة علاقات مهنية قوية تدعم تطورهم على المدى الطويل.

ويقدّم المعرض تجارب تفاعلية مميزة تُسلّط الضوء على قيم الاتحاد وثقافتها المؤسسية ورؤيتها للنجاح. كما سيكتسب الحضور فهمًا أعمق لكيفية تجسيد هذه القيم ضمن مراحل التوظيف المختلفة، من خلال ورش عمل تقدم نصائح احترافية حول كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكل ما يلزمهم ليكونوا على أتم الاستعداد للانضمام إلى سوق العمل.

كل ذلك بهدف تمكين الكفاءات الإماراتية الواعدة بالمهارات والثقة اللازمة للنجاح في رحلتهم المهنية، وتحقيق تطلعاتهم الوظيفية ضمن بيئة عمل ملهمة.

حلمك كبير،، و طموحك أكبر مع الاتحاد للطيران

تدعو الاتحاد للطيران الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مسيرتها المستمرة نحو التطوير. ابدأ مسيرتك المهنية مع مؤسسة تلتزم بدعم النمو المهني وتعزيز المواهب الوطنية. لحضور معرض خطوتي 2025، يرجى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.etihad.com/khutwaty2025

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com