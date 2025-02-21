المعرض الرائد يُقدم يخت لامبورغيني 63 في أول عرض للصانع الإيطالي الرائد في الشرق الأوسط؛ بينما سيكون الحضور على موعد غداً للظهور الأول ليخت ألتيما 55 المصنوع في دولة الإمارات من شركة Sunreef

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الثاني من الدورة الـ 31 لمعرض دبي العالمي للقوارب نشاطاً مميزاً بفضل صفقات بيع القوارب عالية القيمة، والحوارات الملهمة والمتخصصة لمناقشة آخر تطورات القطاع تحت الأضواء المتلألئة لأبراج مرسى دبي. وتركز النسخة الحالية من المعرض على قطاع جديد أساسي، يتمثل بإطلاق مسار مخصص للوساطة ومصمم لمساعدة المشترين لاستكشاف عالم القوارب الفاخرة المستعملة، وذلك إلى جانب استعراض اليخوت الفاخرة وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة التي تحظى على اهتمام زوار المعرض.

وخصص معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأبرز عالمياً في مجال أسلوب الحياة البحرية، مساحة لشركات الوساطة العقارية مثلBurgess و Bush & Nobl لاستعراض تشكيلة من المركبات المائية المستعملة عبر مختلف شرائح الأسعار، بدءاً من 160 ألف وصولاً إلى 8 ملايين دولار أمريكي. ويعكس هذا التحول التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد البحري لمنطقة الخليج، الذي يسجل حالياً اتجاه عدد متزايد من المشترين نحو اقتناء اليخوت الجاهزة التي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر، كبديل عن اليخوت الفاخرة المخصصة حسب الطلب والتي يفضلها العديد من سكان الإمارة التي تُعد موطناً لعدد كبير من أصحاب الملايين.

عمالقة القطاع يتركون بصمتهم

سلّطت نسخة 2025 من معرض دبي العالمي للقوارب على قسم الوساطة العقارية، كما شهدت إقبالاً واسعاً على فعاليات الإطلاق الضخمة والإنجازات الكبيرة على مستوى القطاع. ومن المقرر أن تكشفSunreef لليخوت، يوم غد للمرة الأولى عن يخت ألتيما 55 المصنوع في دولة الإمارات وذلك بدعم عدد من بعضٍ من أهم نجوم الرياضة مثل أيقونة الفورمولا 1 فرناندو ألونسو وأسطورة التنس رافائيل نادال، مما يرسخ دور الإمارة المتنامي في قطاع صناعة اليخوت. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أرتور بولوتشانسكي، مدير العلاقات العامة لدى Sunreef: "سيشهد زوار المعرض مساء الجمعة لحظة استثنائية في تاريخ Sunreef عند الكشف عن أول يخت ألتيما 55 يُصنع في دولة الإمارات".

وبدوره، يعرض مزود خدمات اليخوت Ocean 360 منتجات علامة Pardoلليخوت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث تطرح العلامة طرازي باردو 38 وباردو 43 الرائدين خلال الأسبوع الجاري. وفي هذا السياق، قال مارسيللو فيرونيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Cantiere del Pardo: "تتسم منطقة الشرق الأوسط بأهمية خاصة في خطة التوسع العالمي لشركة Pardo لليخوت. وتمثّل الشراكة مع Ocean 360 تأكيداً على قدرة منتجاتنا الفاخرة على تحقيق نجاح باهر في هذا السوق بفضل تميّزها من حيث الجودة والتصميم".

وفي الوقت نفسه، تعتزم Gulf Craft، التي كانت مشاركاً دائماً في معرض دبي العالمي للقوارب منذ انطلاقته الأولى عام 1992، الكشف عن ثمانية طرازات جديدة من أصل 18 قارباً تعرضها هذا الأسبوع. وكشفت الشركة المملوكة محلياً أن عملياتها في عام 2024 ساهمت بمبلغ 500 مليون درهم إماراتي في الاقتصاد الإماراتي من خلال بيع وتصدير 129 يختاً، كما زادت من قوتها العاملة بنسبة 10% - حوالي 150 موظفاً - خلال الـ 12 شهراً الماضية. وتتوقع الشركة توفير 120 فرصة عمل جديدة مع افتتاح المركز الجديد لخدمات اليخوت الفائقة في عجمان منتصف العام، علماً أنّ المنشأة مزودة برافعة بقدرة 600 طناً.

ومن ناحيته، قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة Gulf Craft: "رسخت دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة مكانتها كمركز هام في قطاع أسلوب الحياة البحرية بفضل ما شهدته من تزايد ملحوظ في أعداد اليخوت الفاخرة التي تقصد دولة الإمارات، مما ساهم في زيادة الحاجة للشركات المتخصصة في خدمات التجديد والإصلاح، وبصفتنا من العلامات الرائدة في عالم بناء القوارب، نفخر بامتلاك القدرة لتوفير ما يتطلع إليه العملاء من احترافية ودعم وخدمات".

ومن جهة أخرى، تواصل Sunseeker Gulf، العلامة الرائدة من OceanWorld، رحلة نموها مع خططها الاستراتيجية لتوسيع فريقها المكون من 2,200 موظف وتعزيز محفظتها من القوارب بطول 30 متر إلى اليخوت الفائقة الأكبر حجماً؛ بينما تستثمر SF لليخوت مشاركتها في معرض دبي العالمي للقوارب لإعلان اإطلاق الرسمي الأول ليخت بريستيج إكس 70 في المنطقة، فضلاً عن إطلاقها يخت جران توريزمو 36 في دبي. ومن ناحيتها، كشفت Azimut، الجهة العارضة بانتظام في المعرض الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي منذ عام 2013، عن خطط لتعزيز حضورها في المنطقة بافتتاح خمسة مكاتب جديدة هذا العام، بما فيها اثنين في دبي وغيرها في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

عروض تتجاوز الرصيف البحري

يُعد يخت لامبورغيني 63 من أبرز الابتكارات المشاركة في المعرض، وهو قارب يُجسد قيم التصميم والأداء التي اشتهر بها صانع السيارات الإيطالي العريق. وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يُعرض فيها أحد يخوت لامبورغيني في الشرق الأوسط، لتمنح الزوار فرصة للصعود على متنه والتعرُّف على ما فيه من إبداعات الهندسة البحرية عن كثب. كما تعزز هذه المشاركة مكانة المعرض كوجهة مفضلة لعمالقة القطاع من جميع أنحاء العالم.

وقال راينر بهين، الرئيس التنفيذي لشركة Behnemar Yachts: "تُعد ذا إيتاليان سي جروب أكبر مصنع عالمي لليخوت الفاخرة التي يزيد طولها عن 50 متراً، ونحن فخورون بشراكتهم معنا لتقديم أول يخوت لامبورغيني في المنطقة خلال معرض دبي العالمي للقوارب، مما يعكس التزام العلامتين بدفع آفاق الابتكار وتقديم التجارب المتفردة على الأرض وفي البحر".

كما يُمكن مشاهدة المزيد من إبداعات لامبورغيني في المعرض من خلال منطقة السيارات الفائقة، والتي تستقطب العديد من الزوار بفضل التشكيلة المتميزة المرتقبة هذا العام، بما فيها لامبورغيني ريفويلتو الخضراء، ولامبورغيني كونتاش البيضاء، وماكلارين سبيد تيل السوداء. وبدوره، يحتضن معرض شرطة دبي المجاور اثنتين من الزلاجات المائية الرائدة، بينما يفخر فريق فيكتوري الإماراتي باستعراض كأس بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات.

ويُقدم المعرض لزواره تشكيلة متنوعة من عروض المأكولات التي تعكس طابعه العالمي، لا سيما في ضوء مشاركة الجهات العارضة من حوالي 60 دولة، بما فيها ثمانية جهات تشارك للمرة الأولى من كرواتيا واليابان ولاتفيا ولوكمسبورغ وميانمار ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا. وتُلبي عروض المأكولات المتنوعة تفضيلات ما يقرب من 35 ألف زائر متوقع على مدار خمسة أيام، بما فيها من أطباق الأساي البرازيلية ووجبات الشاورما العربية وبطاطس بوتين بالكمأة وتزاتزيكي اليونانية، في مشهد غني يعكس تنوع ضيوف الرصيف البحري. وبدورها، ستجد العائلات الكثير من العروض الكفيلة بالترفيه عن أطفالها، لا سيما من خلال حوض الغوص ونادي الأطفال المزود بأركان الليجو العملاقة.

لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويُعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويلعب المركز دوراً محورياً في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف منذ إطلاقه أكثر من 6 آلاف فعالية، وحقق ناتجاً اقتصادياً إجمالياً يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، واستقطب أكثر من 38 مليون زائر ورجل أعمال إلى دبي.

وانطلاقاً من هذا الإرث، فإن مركز دبي للمعارض هو ثاني أهم المرافق الرئيسية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، وتم تصميمه كوجهة أساسية لاستضافة كبرى الفعاليات الوطنية والدولية البارزة. وتتماشى التوسعة التي أعلن عنها مركز دبي للمعارض مؤخراً بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي مع خطة دبي الحضريّة 2040، كما تشكّل جزءاً جوهرياً من رؤية مدينة إكسبو دبي المتمثلة في تحويل المدينة إلى مركز تجاري عالمي للمعارض والفعاليات. ومن ناحيتها، تستضيف قرية إكسبو، التي طوّرها وأدارها مركز دبي التجاري العالمي خصيصاً لمعرض إكسبو 2020 دبي، مجتمعاً سكنياً حيوياً يشمل 2,273 وحدة سكنية موزعة إلى أربع مناطق رئيسية. وتم دمج القرية بالكامل ضمن منظومة مدينة إكسبو دبي لتنضم إلى بيئتها المتكاملة.

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