أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن التعاقد مع بنك الإمارات دبي الوطني كراعٍ مصرفي للدورة الحالية، في خطوة تجسد التزام البنك الراسخ بدعم التراث الثقافي وتعزيز مبادئ الاستدامة في دولة الإمارات. ويأمل المنظمون أن تسجل دورة هذا العام، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى السابع من سبتمبر، رقمًا قياسيًا من حيث الحجم والمشاركة، لتكون الأكبر في تاريخ المعرض.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، ويُعد الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث يحتفي بالإرث الإماراتي الأصيل في مجالات الصقارة، وصيد الأسماك، والفروسية، والتخييم، والرياضات الخارجية.

ويُعرب بنك الإمارات دبي الوطني عن اعتزازه بالمساهمة الفاعلة في إحياء التقاليد الأصيلة لدولة الإمارات وذلك برعايته لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مؤكداً التزامه بدعم الثقافة والتراث والاستدامة. ويواصل المعرض تجسيد التوازن الفريد بين الأصالة والابتكار، مما يعزز مكانة أبوظبي كمحور عالمي للتراث والتجديد.

وتنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات النسخة الثانية والعشرين من المعرض، والتي يُتوقع أن تكون الأضخم في تاريخه. ويضم معرض هذا العام 15 قطاعًا متنوعًا، تشمل إضافات جديدة مثل منطقة مخصصة للهجن، والكلاب السلوقية العربية، وسكاكين الصيد، إلى جانب منطقة السوق التقليدي الذي يحتفي بالحرف اليدوية الإماراتية.

ويوفر المعرض للزوار فرصة استكشاف عالم الصيد المستدام، والاستمتاع بتجارب الترفيه في المناطق الخارجية، والفروسية، عبر ورش عمل تفاعلية، وعروض حيَّة، وفعاليات ثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة.

يسعى بنك الإمارات دبي الوطني، من خلال رعايته لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إلى ترسيخ مكانته كشريك موثوق يحرص على صون التقاليد الإماراتية الأصيلة، مع دعم مسيرة الابتكار والتطور. ويُبرز التزامه بالاستدامة عبر مجموعة من المبادرات، تشمل تقديم هدايا صديقة للبيئة وتجارب مميزة تهدف إلى تعزيز ارتباطه بالثقافة المحلية والمجتمع الإماراتي.

-انتهى-

