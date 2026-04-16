تُوّج بنك الكويت الوطني وللعام الخامس عشر على التوالي، بجائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت للعام 2025، ضمن مؤشر «سيرفيس هيرو» لرضا العملاء، وذلك تقديرًا لتميّزه وريادته في مجال تجربة العملاء، وجودة الخدمات المصرفية المقدمة، والتزامه المستمر بوضع العميل في صميم استراتيجيته.

وقد قام وفد من الجهة المشرفة على مؤشر «سيرفيس هيرو» بتكريم بنك الكويت الوطني وتسليمه الجائزة في المقر الرئيسي للبنك، بحضور قيادات من مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك.

وتستند جائزة أفضل بنك في الكويت في جودة خدمة العملاء وفقاً لمؤشر «سيرفيس هيرو» إلى تقييم المستهلكين المشاركين في الاستفتاء، حيث يشمل المؤشر مجموعة من المعايير الفرعية التي يتم التقييم على أساسها، من بينها: الثقة بالمنتج، سرعة الخدمة، جودة المنتج، السعر مقابل القيمة، موقع الشركة، سلوك الموظفين، مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني، إضافة إلى قياس مستوى رضا العملاء بصفة عامة.

ويركز بنك الكويت الوطني على جعل العميل في محور اهتمامه من خلال العمل بإتقان للوصول إلى أعلى مستويات رضا عملائه عبر مواصلة إطلاق الخدمات والمنتجات، وكذلك المبادرات التي تلبي احتياجاتهم على مدار العام. وضمن مساعيه الدائمة بجعل عملائه في محور الاهتمام، يضع «الوطني» مستوى رضا العملاء على رأس أولوياته، من خلال دراسات عدة يقوم بها لكل منتج أو خدمة جديدة يطلقها، بحيث يتولى فريق عمل مختص التعرف على ردود الفعل من العملاء، وتقييم مستوى الجودة والخدمة المقدمة، والعمل على تحسين جودة الخدمة وبنحو يفوق توقعاتهم.

كما استضاف بنك الكويت الوطني جلسة نقاشية جمعت مسؤولين في «سيرفيس هيرو»، إلى جانب قيادات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بالبنك، تخللتها مناقشات معمقة حول اتجاهات تجربة العملاء في الكويت، وخصوصاً في القطاع المصرفي، وتبادل الأفكار حول كيفية ترسيخ بنك الكويت الوطني لريادته في مجال رضا العملاء، إضافة إلى تقديم رؤى حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في هذا المجال، وتنسيق الجهود لتعزيز مستويات رضا العملاء ودفع الابتكار في الخدمات المصرفية.



وتأتي هذه الجلسة لتؤكد على التزام بنك الكويت الوطني المستمر بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه، وهو ما يتجلى في سجله الحافل بالجوائز والتقديرات، إذ يواصل البنك تبني أحدث الحلول الرقمية والمبادرات التي تركز على العملاء، لضمان تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ويُعد مؤشر «سيرفيس هيرو» المؤشر الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقيس رضا العملاء، ويتبع بروتوكولات المنظمة الأوروبية للآراء وأبحاث التسويق ESOMAR ، إلى جانب مبادئ وإرشادات المنظمة العالمية للتنظيم الذاتي والممارسة الأخلاقية، كما يشرف مجلس استشاري مستقل على المؤشر لضمان التوصل إلى نتائج محايدة وموضوعية تعكس بدقة تفضيلات المستهلكين.

-انتهى-

#بياناتشركات