الدوحة، قطر –حققت مكتبة قطر الوطنية إنجازًا متميزًا بفوزها بالجائزة الذهبية في المناورة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2025 إذ تبوأت المركز الأول عن قطاع التعليم.

أقيمت المناورة السيبرانية الوطنية، التي تنظمها سنويًا الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار "هجمات عابرة للحدود"، بهدف تعزيز الاستعدادات الدفاعية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية الخارجية المتطورة.

تحتفي هذه الجائزة بالأداء الرفيع للمكتبة والتزامها الراسخ بتطوير جاهزية الأمن السيبراني ورفع كفاءة استجابة بنيتها التحتية الرقمية وخدماتها التقنية.

تسلّم الجائزة الدكتور ناصر الأنصاري، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة، الذي علق قائلًا: "تجسد هذه الجائزة التزامنا الدائم بتطوير ممارسات الأمن السيبراني في أنظمة المكتبة وجميع خدماتها. وبصفتنا مؤسسة وطنية معرفية، نؤمن بأن حماية بيئتنا الرقمية ركيزة أساسية لتمكين أفراد مجتمعنا من الوصول إلى المعلومات عبر منظومة من الخدمات التي تجمع بين الكفاءة والسلامة والأمان".

يسلط هذا الإنجاز الكبير الضوء على جهود مكتبة قطر الوطنية الدؤوبة والحثيثة وحرصها على الالتزام بالأولويات الاستراتيجية للدولة والمساهمة الفاعلة في بناء منظومة رقمية قوية وآمنة.

- انتهى -

عن مكتبة قطر الوطنية

تضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليها وإتاحتها للجميع. وتُوفر المكتبة فرصًا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد تفضل بإصدار قرار أميري بإنشاء مكتبة قطر الوطنية بتاريخ 20 مارس 2018، وافتتحها سموه رسميًا بتاريخ 16 أبريل 2018.

الموقع الإلكتروني: www.qnl.qa.

X: @QNLib

إنستاغرام: QatarNationalLibrary

فيسبوك: www.facebook.com/TheQatarNationalLibrary

يوتيوب: https://www.youtube.com/user/QNLibrary

للتواصل الإعلامي مع مكتبة قطر الوطنية:

جوانا المقداد

البريد الإلكتروني: QNLpressoffice@qnl.qa