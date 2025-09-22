الرياض، المملكة العربية السعودية: يسرّ معرض فيبو أرابيا 2025 أن يرحّب بوزارة الصحة السعودية كشريك الحياة الصحية في مجال الصحة وجودة الحياة. وسوف يسلّط هذا التعاون الضوء على مبادرة الوزارة الرائدة "عِش بصحة" لتكون إحدى السمات البارزة لمعرض فيبو أرابيا، الحدث الأبرز في المنطقة في مجال اللياقة البدنية والعافية، والمقرر انعقاده من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تُعد مبادرة "عِش بصحة" برنامجًا وطنيًا شاملاً يهدف إلى تمكين الأفراد لتبني نمط حياة صحي، والحد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. كما تسعى مبادرة "عِش بصحة" الى تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، حيث تشجع هذه المبادرة على التغذية الصحية والنشاط البدني والصحة النفسية، بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية التي تُشرك المواطنين والمقيمين في تبني عادات صحية من خلال رفع مستوى الوعي الصحي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير بدائل عملية لبناء مجتمع صحي.

وتنضم وزارة الصحة إلى وزارة الاستثمار مع فريق قطاع الرياضة التابع لها، والتي وقّعت اتفاقية تعاون مع شركة آر إكس أرابيا، الجهة المنظمة لمعرض فيبو أرابيا.

وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس، الجهة المنظمة للمعرض: " يسرّنا ويشرّفنا أن نرحب بوزارة الصحة السعودية كشريك الحياة الصحية في معرض فيبو أرابيا، حيث تتوافق ريادة الوزارة في صياغة سياسات الصحة العامة وقيادة مبادرة "عِش بصحة" مع اهدافنا المتمثلة في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطًا".

وأضاف زيجالو قائلاً: "تُجسّد هذه الشراكة، إلى جانب تعاوننا المثمر مع فريق قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار، التزامًا وطنيًا موحدًا بالعناية بالصحة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيوفر معرض فيبو أرابيا منصة مثالية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال العناية بالصحة واللياقة البدنية".

وستقوم وزارة الصحة بترسيخ حضورها القوي في المعرض، بما يتيح للزوار الفرصة للتعرف على أولويات الصحة الوطنية، واستكشاف الموارد المتاحة للرعاية الوقائية، والتواصل بشكل مباشر مع أبرز الخبراء في علم الصحة الشاملة وجودة الحياة.

من جهته قال عبد العزيز الرميح، نائب وزير الصحة: "تُمثل هذه الشراكة الرسمية مع معرض فيبو أرابيا نقلة نوعية في تحقيق أهدافنا الوطنية للصحة وجودة الحياة. فان فعاليات كهذه تشكل منصةً فريدةً لرفع مستوى الوعي الصحي، وإطلاق حواراتٍ هادفة تسهم في بناء مجتمعٍ أكثر صحةً وحيوية. وتتطلع وزارة الصحة إلى استقطاب آلاف المشاركين من خلال برنامج "عِش بصحة" بما يسهم في دعم رؤية المملكة وتعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى رفاهية الفرد والمجتمع".

وتُشكّل مشاركة الوزارة ركيزة أساسية في معرض فيبو أرابيا المتخصص في مجال العناية بالصحة وجودة الحياة، والذي يضمّ ساحاتٍ مُخصّصة للتغذية، واليقظة الذهنية، والصحة النفسية، واللياقة البدنية الجماعية، وتقنيات العناية بالصحة، حيث تُشكّل هذه العناصر جزءًا من رسالة المعرض الرئيسية الرامية إلى بناء مجتمع قويّ وصحيّ، مع تمكين المواطنين والمهنيين على حدّ سواء من تبني ممارسات صحية شاملة والترويج لها.

وكالحدث الاكبر المتخصص في مجال اللياقة البدنية والعناية بالصحة في المنطقة، يتم تنظيم فيبو ارابيا من قِبل شركة آر إكس أرابيا تحت شعار "من أجل مجتمع قوي وصحي"، حيث يهدف الحدث إلى استقطاب أكثر من 140 عارضاً دولياً وإقليمياً تحت سقف واحد، و50 متحدثاً عالمياً، وحوالي 10,500 زائر.

وقد أعلن المعرض بالفعل عن العديد من الفعاليات الرئيسية، والتي تشمل كلاً من: منطقة اللياقة البدنية الجماعية في شراكة حصرية مع ليز ميلز، ومنطقة القوة التي تم تطويرها بالتعاون مع اللجنة السعودية لرياضات القوة البدنية، ومنطقة التقنيات التي تم تطويرها بالشراكة مع الاتحاد السعودي للتجديف، ومنطقة الأداء التي ستستضيف البطولة الوطنية السعودية لكمال الأجسام، والتي تقام بدعم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، ومنطقة كاليستينكس بالشراكة مع شركة ريذم كاليستينكس.

بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الحدث انعقاد برنامج قمة الرؤساء التنفيذيين لمناقشة أهم التوجهات والفرص المستقبلية في مجالات العناية بالصحة، وعلوم الأداء الرياضي، وصحة المرأة، وفرص الاستثمار، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وكبار المسؤولين التنفيذيين من حول العالم.

نبذة عن معرض فيبو أرابيا:

يهدف معرض فيبو أرابيا إلى تعزيز مجتمع قوي وصحي. وباعتباره جزءًا من شبكة فيبو العالمية، فإنه يساهم بشكل حيوي في دعم حياة طويلة ومُرضية للأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. يجمع معرض فيبو أرابيا السنوي بين اللاعبين الرئيسيين من قطاعات الصحة واللياقة البدنية و جودة الحياة لتوفير منصة مثالية للابتكارات والاستثمارات والاتجاهات المصممة خصيصًا لأسلوب حياة نشط.

يقدم معرض فيبو أرابيا على مدار ثلاثة أيام حافلة فرصًا لا مثيل لها لتأسيس الأعمال والتواصل والتثقيف على أعلى مستوى. ويمكن للحاضرين التطلع إلى العديد من التجارب الحية المثيرة والمذهلة، مما يجعل معرض فيبو أرابيا حدثًا رئيسياً لأي شخص لديه شغف في قطاع الصحة و اللياقة البدنية في الشرق الأوسط.

سيقام معرض فيبو أرابيا بدورته الأولى في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 01 إلى 03 أكتوبر 2025.

نبذة عن شركة ريد إكزيبيشنز العالمية (آر إكس):

آر إكس هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة في المجال والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا، حيث تستضيف آر إكس ما يقرب من 350 معرضا سنويًا، وتلتزم آر إكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها. تعمل آر إكس على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد آر إكس جزءًا من ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

-انتهى-

