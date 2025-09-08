الفعالية تنطلق بين 9-11 سبتمبر وتشتمل على ورش عمل متخصصة ونقاشات تتمحور حول الاستدامة والهوية الثقافية ومستقبل الإضاءة المعمارية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم معرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة 2025، إحدى أبرز الفعاليات وأكثرها مشاركةً واستقطاباً للمبتكرين والجهات الفاعلة في القطاع، في إطار المساعي المتواصلة لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للعمارة والتصميم. وتنطلق فعاليات المعرض بدورته الرابعة بين 9-11 سبتمبر 2025 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يجمع نخبة من أبرز المبتكرين في مجال الإضاءة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المعماريين ومصممي الإضاءة والمستشارين والمطورين ومالكي المشاريع والمهندسين السعوديين القائمين على المشاريع العملاقة في المملكة.

وتتولى دي إم جي إيفنتس تنظيم المعرض الذي يُقام هذا العام إلى جانب معرض إندكس السعودية، أكبر معرض للتصميم الداخلي والأكثر تأثيراً في المملكة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان أكثر من 17,000 مشترياً، مما يجعلهما منصة استثنائية للتوريد والتواصل وبناء العلاقات في قطاع التصميم والبناء المزدهر في المنطقة.

ويأتي تنظيم المعرض بالتزامن مع النمو المتسارع لسوق الإضاءة في المملكة العربية السعودية، المتوقع أن تحقق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 10.2% بحلول عام 2030، بحسب تقديرات شركة بريسينت آند ستراتيجيك إنتلجنس. وتعود هذه الزيادة الكبيرة إلى تسارع وتيرة التنمية الحضرية، واعتماد تقنيات LED ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، وانتشار المنازل الذكية، والمشاريع العملاقة العديدة في المملكة، التي تتطلب استخدام حلول الإضاءة المتطورة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "تشهد المملكة العربية السعودية تحوّلاً غير مسبوق على مستوى العالم في مختلف الأصعدة والقطاعات. وتكتسب الإضاءة أهمية خاصة في صياغة جميع المشاريع والمساحات المترافقة بطبيعتها مع هذا التحول، سواء في المدن الجديدة الأيقونية، أو المعالم الثقافية، أو وجهات الضيافة. يسرنا اليوم تنظيم معرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، ليكون منصة أساسية تربط بين الابتكار العالمي وطموحات المملكة في التصميم، من خلال جمع مقدمي خدمات الإضاءة من جميع أنحاء العالم مع صناع القرار المكلفين بتنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030".

وتؤكد الدورة المرتقبة مكانة المعرض الرائدة في رسم ملامح مستقبل قطاع الإضاءة، حيث تجمع أكثر من 40 علامة تجارية من أكثر من 20 دولة، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإضاءة الزخرفية والخارجية والعامة والذكية والداخلية. ويشهد المعرض مشاركة نخبة من الأسماء العالمية في القطاع، مثل إيغوتزيني وأبنسال ونامارا وبلانليخت وإتش لاينر وإستيليس وألوريز ونيكو وجيسو وزافيرانو وشيلون وأزود، لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة في مجال التصميم والإبداع.

ومن جهته، قال عدنان خان، الرئيس العالمي للأعمال في شركة إستيليس:"تقدّم شركتنا هذا العام تقنية سمارت دي سي، الرائدة في مجال الطاقة عبر شبكة الإيثرنت، والتي تمثل ثورة حقيقية في حاضر الطاقة ومستقبلها. توفر التقنية حوالي 30% من تكاليف الكهرباء، وتزيد من كفاءة البنية التحتية الكهربائية واستدامتها بنسبة 50% مقارنة بالأنظمة التقليدية. وأبرز ما يميز هذه التقنية هو أنها تمنح تحكماً ومرونة أعلى للمشغلين، ما يساعدهم على الارتقاء بتجربة الزائرين، وبالتالي تعزيز ولائهم للعلامة التجارية وأصحاب المشاريع".

وإلى جانب أجنحة العرض، تقدم الفعالية برنامجاً غنياً يضم محاضرات وورش عمل ونقاشات متخصصة في التصميم، وفي مقدمتها فعالية إندكس ديزاين توكس. تتضمن الفعالية جلسات متنوعة تتناول موضوع الإضاءة من جوانب عديدة، بدءاً من السرد العاطفي عبر الإضاءة الداخلية، مروراً بتصميم المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، وصولاً إلى مناقشة آليات التعاون بين المصنّعين والمصممين.

كما يأتي المعرض في ضوء المشاريع العملاقة للمملكة التي أخذت ترسي معايير جديدة لمشهد التصميم العالمي مثل نيوم، والبحر الأحمر، وبوابة الدرعية، والقدية، مما يجعله فرصة ذهبية للمهندسين المعماريين والاستشاريين والمقاولين وقادة المشاريع للتعرّف عن كثب على أحدث التقنيات التي ترسم ملامح البيئة العمرانية المستقبلية. كما يشكّل المعرض ملتقى فاعلاً يحفّز الابتكار ضمن سوق الإضاءة في المملكة، واحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، بدءاً من عرض الأنظمة الذكية التي تعيد صياغة تجارب المستخدمين وصولاً إلى حلول الإضاءة الزخرفية التي تحتفي بالسرديات الثقافية.

وفي هذا السياق، قالت ناتالي بوشكجيان أبو جودة، الشريك الإداري في أبنسال لحلول الإضاءة في المنطقة العربية: "تصوغ المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية ملامح مستقبل التنمية الحضرية وقطاع الضيافة على مستوى العالم. ولمواكبة هذه المبادرات الطموحة، نحرص على تقديم حلول إضاءة تجمع التصميم المميز مع الكفاءة التقنية وفق أعلى معايير الاستدامة. وفي دورة هذا العام من المعرض، سنعرض مجموعةً من الحلول المبتكرة لعلاماتٍ تجارية أوروبية رائدة تمزج بين الابتكار والجودة. فهذه الحلول تتخطى وظائف الإنارة لتصبح مصدراً يحفّز الإبداع ويرتقي بتجارب المستخدمين، وبالتالي المساهمة في تحقيق الرؤية المعمارية الطموحة للمملكة".

وأضاف جاسميت باكشي قائلاً: "في عصرنا الحالي، لم تعد خدمات الإضاءة تقتصر على الخصائص العملية، إنما تُستخدم إبداعياً في سرد الحكايات والتأثير في المشاعر والتعبير عن التفرّد. ولذلك نسعى من خلال تنظيم هذا المعرض في قلب الرياض إلى تأسيس مجتمعٍ من المبتكرين والرواد في مجال الإضاءة، ممن سيلعبون دوراً محوريًاً في رحلة المملكة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً في مشهد التصميم".

لمحة حول معرض تصميم الإضاءة والتكنولوجيا

يعود معرض تصميم الإضاءة والتكنولوجيا، الذي يُقام بالتزامن مع معرض إندكس السعودية، بدورته الرابعة خلال الفترة بين 9 و11 سبتمبر الجاري على أرض واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ويجمع المعرض أبرز المبتكرين العالميين والمحليين في مجالات الإضاءة المعمارية وأنظمة الإضاءة، مع المعماريين والمهندسين والاستشاريين وقادة المشاريع في المملكة المعنين بقيادة مشاريعها العملاقة. ويستعرض المعرض حلول الإضاءة الزخرفية والخارجية والذكية والداخلية والعامة، ليقدّم منصة استثنائية تزخر بفرص التوريد والتواصل وبناء العلاقات. ويتضمن المعرض أنشطة حوارية وورش عمل وفعاليات تفاعلية، في مقدمتها إندكس ديزاين توكس، مما يضمن تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تشكّل ملامح التصميم المستدام، والمرتبط بالثقافة المحلية، والقادر على مواكبة احتياجات المستقبل في جميع المشاريع العمرانية في المملكة.

لمحة حول دي إم جي إيفنتس:

دي إم جي إيفنتس هي واحدة من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزود رائد لخدمات المعلومات والمنصات المتخصصة. وتهدف الشركة إلى تسريع وتيرة الأعمال من خلال التواصل مع المجتمعات الصحيحة، ودفع عجلة النمو والابتكار والتقدم في مختلف القطاعات. وتتميز الشركة بحضورها في أكثر من 25 دولة، وتمتلك 13 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والهند. وتنظم دي إم جي إيفنتس أكثر من 115 فعالية ضخمة سنوياً تستقطب ما يزيد على 425 ألف مختصاً ومندوباً.

وبصفتها أكبر منظم للفعاليات الدولية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، تربط دي إم جي إيفنتس الشركات العالمية بالطلب المحلي من خلال مكاتبها في الرياض وجدة. ويعكس نموها في المملكة قدرتها على التكيف مع العلامات التجارية الناجحة، وإقامة الشراكات الاستراتيجية، وتنظيم فعاليات تواكب متطلبات السوق. وتساهم فعالياتها الرائدة مثل معارض The Big 5 Saudi السعودية، وإندكس السعودية، ومعرض الفنادق السعودية، ومعرض الغذاء السعودي، ومعرض البنية التحتية في دفع عجلة التحول القطاعي.

