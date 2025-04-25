أبوظبي – أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة-أبوظبي، عن أسماء الفائزين في الدورة التاسعة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة، وذلك عبر حفل خاص أقيم في فندق "فور سيزنز" بأبوظبي للاحتفاء بالمساهمات البارزة والمشاركات المميزة في مجال الاستدامة وقطاع الأعمال، ما يعكس التزام المؤسسات في المنطقة بجهود الاستدامة.

تعد هذه المبادرة التكريم الأول من نوعه في المنطقة لريادة الأعمال المتميزة في مجال الاستدامة، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات الأكثر استدامة والتقدم الملحوظ نحو المسؤولية البيئية والاجتماعية في قطاع الأعمال، معززاً الدور المحوري للاستدامة في نجاح الأعمال على المدى الطويل وإنشاء مؤسسات مرنة ومسؤولة وتتطلع إلى المستقبل.

وأشرفت لجنة خاصة من الخبراء المستقلين، على عملية اختيار الفائزين وحرصت على تقييم الطلبات بدقة على أساس معايير مثل تكامل الاستدامة، والتأثير القابل للقياس، ومشاركة الجهات المعنية، والابتكار لتعلن فوز مجموعة طاقة بجائزة أفضل مبادرة استدامة من المشاريع المبتكرة، و دولفين للطاقة بجائزة أفضل تقرير استدامة قائم على الشفافية والمساءلة، وجائزة أفضل قائد استدامة لهذا العام تفوز بها الدكتورة هدى خليفة السالمي من بلدية أبوظبي، إلى جانب جائزة أفضل مدير استدامة متميز داخل المؤسسة التي كانت من نصيب نادر هاشمي من بيور هيلث، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة التي فاز بها طاقة للتوزيع بالإضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة التي فازت بها مجموعة أدنيك.

وتُمنح الجائزة التقديرية لمجموعة أبوظبي للاستدامة باختيار وتقييم معهد الطاقة، للإنجاز الاستثنائي لشركة أدنوك للغاز تقديرًا لجهودها المتميزة في مشاريع متعددة ذات تأثير إيجابي كبير خلال هذا العام تماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات.

وأكدت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة، خلال كلمتها في الاحتفال على أهمية هذه المبادرة قائلة:" يُجسّد الفائزون بجوائز هذا العام أعلى معايير الريادة في مجال الاستدامة. ويُسهم التزامهم بممارسات الأعمال المسؤولة والابتكار والتعاون في رسم ملامح مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة، ويُعدّ الاعتراف بهذه الإنجازات والاحتفاء بها أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط لتكريم جهودهم، بل لإلهام الآخرين لدمج الاستدامة في استراتيجيات قطاع الأعمال".

وتعليقاً على الحدث قال أرمين بيتر، الشريك العالمي لأسواق رأس المال في "جيست إمباكت" وعضو لجنة تحكيم الجوائز: "إن عدد الطلبات المقدمة الذي فاق التوقعات لهذا العام، وتنوعها، وجودتها دليل على التزام المنطقة المتنامي بالاستدامة. ومع هذا الزخم، لا أشك في قدرة المنطقة على مواصلة الريادة والابتكار في ممارسات الأعمال المستدامة".

وقالت الدكتورة جيني ديفيدسون، مديرة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية إدارة الأعمال بجامعة نيوكاسل عضو لجنة تحكيم الجوائز: "لا تقتصر جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة على تكريم التميز فحسب، بل تهدف إلى رفع مستوى الأداء. إذ تُكرّم القادة المؤثرين القادرين على اتخاذ قرارات تعكس رفاهية الإنسان والكوكب، ويحدثون التغيير الشامل والدائم وهذا هو جوهر القيادة في القرن الحادي والعشرين."

ومن جهتها علقت أليسون فليمنج، مدربة أولى ومرشدة ومستشارة ومؤسسة شركة ساسينا ذ.م.م وعضو لجنة تحكيم الجوائز: "سررتُ بتحكيم هذه الجوائز، وشعرتُ بالاطمئنان لرؤية جودة المشاركات. حيث يعكس هذا الحدث الهام جهودٌ مؤثرة ومستدامة تُبذل في دول مجلس التعاون الخليجي. تهانينا للفائزين ولجميع المشاركين، فمشاركتكم تزداد أهميةً يومًا بعد يوم."

تمثل جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي منصة هامة لإبراز وتقدير الجهود المميزة التي تبذلها الشركات لدفع عجلة الاستدامة إلى الأمام وتعزيزها، وتعد فرصة فريدة من نوعها للشركات لإظهار ريادتها والتأثير على معايير الصناعة والمساهمة في صنع مستقبل مستدام للمنطقة.

لمزيد من المعلومات حول الجوائز والفائزين ومبادرات الاستدامة القادمة وللبقاء على اطلاع، يرجى زيارة الموقع الرسمي لمجموعة أبوظبي للاستدامة على www.adsg.ae، كما يمكنكم التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الوسم #ADSGAwards2025.

حول مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG)

مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) هي مبادرة عضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح. تم إنشاء المجموعة بمبادرة من هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، كمنتدى للأعضاء الموقعين على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، والذين يلتزمون بتبني أفضل ممارسات إدارة الاستدامة وإعداد التقارير والمشاركة الفعالة في أنشطة المجموعة. وتفتح المجموعة أبوابها للأعضاء الجدد الراغبين في ممارسة الاستدامة وتعزيزها في أبوظبي.

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