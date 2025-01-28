يعمل مركز جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية كأطباء رسميين لفرق لوس أنجلوس دودجرز وليكرز و تشارجرز وسباركس وهو مقدم الرعاية الصحية الرسمي لبطولة كرة السلة الأمريكية

تعرف الحضور على العمل الرائد الذي يتم إنجازه في مجال الطب الرياضي وكيف يعمل فريق ليكرز وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية على تعزيز المساواة الصحية من خلال قوة الرياضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت اليوم فعاليات تجربة ليكرز وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية الحصرية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، حيث جمعت نخبة من أبرز قادة الرعاية الصحية العالميين ورموز الرياضة ورواد الطب لتسليط الضوء على دور الطب الرياضي في دعم الصحة البدنية لأفضل الرياضيين وتعزيز المساواة الصحية من خلال قوة ألعاب القوى.

تم استضافة هذا الحدث لأول مرة في الشرق الأوسط، واستمر لمدة يومين، وشارك فيه بطل الدوري الأميركي للمحترفين سبع مرات روبرت هوري وبطل الدوري الأميركي للمحترفين خمس مرات مايكل كوبر إلى جانب خبراء جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية.

اكتسب الحضور من خلال تجربة ليكرز وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في معرض الصحة العربي 2025 رؤى فريدة حول العمل المتطور الذي تقوم به جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية حيث تعمل جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية كأطباء الفريق الرسميين لفرق لوس أنجلوس دودجرز وليكرز وسباركس وهي مقدم الرعاية الصحية الرسمي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة، كما تعلم الحضور كيف يجمع هذا الفريق متعدد التخصصات بين الخبرة الطبية والابتكار لتمكين الرياضيين مع تعزيز المساواة في الرعاية الصحية العالمية.

وفي حديثه عن أهمية الرعاية الطبية خلال مسيرته، قال هوري: "لقد كنت محظوظًا جدًا لأنه خلال المواسم الستة عشر التي لعبت فيها، لم أتعرض للإصابة سوى مرتين. في المرة الأولى، سقط لاعب فوقي، وتعرضت لإجهاد في الرباط الجانبي الأنسي، حيث حدثت الإصابة لي يوم الجمعة، وكنت قد بدأت بالفعل في إعادة التأهيل بحلول يوم الاثنين، كما دخلت إعادة التأهيل على عكازات، وأخبروني بالتخلي عن العكازات".

وأضاف هوري قائلاً: "بصفتي رياضيًا، أضع ثقتي في الأطباء والمعالجين الفيزيائيين لإعادتي إلى الملاعب، وأفكر في تلك اللحظة كثيرًا وبالطريقة المثلى التي أعادوني فيها إلى اللعب، إذ لم يكن الأمر يتعلق فقط بإعادتي إلى الملعب فحسب؛ بل علموني أشياء صغيرة لضمان عدم الحاجة إلى رؤيتهم مرة أخرى، وبعد ذلك، لم أواجه أي شيء جسدي يمنعني من اللعب لأنني تلقيت تدابير وقائية للعناية بنفسي".

كانت UCLA Health رائدة في مجال ابتكار الرعاية الصحية لأكثر من 60 عامًا وتحتل مرتبة متقدمة باستمرار بين الأفضل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال قسم الخدمات الدولية، قامت بتوسيع خبرتها لتشمل أكثر من 130 دولة، وإقامة علاقات تجعل الرعاية ذات المستوى العالمي متاحة لمجتمعات متنوعة.

وبهذه المناسبة قال مايكل بيرك، رئيس قسم الخدمات الدولية وتطوير الأعمال في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية: "إن الشراكة مع فريق ليكرز مهمة للغاية بالنسبة لـجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية، نحن لا نعمل فقط على الطب الرياضي فحسب، فهناك الكثير من التعاونات بين فريق ليكرز وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس الصحية والمجتمع والآن المجتمع العالمي، وعلى مدار العام الماضي، قمنا بتوسيع علاقتنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمحور هذه الشراكة على علاج لاعبينا ورفع مستوى الرعاية التي نقدمها لفريق ليكرز إلى المجتمع العالمي الأوسع".

ومع اقتراب فعاليات تجربة ليكرز وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس من نهايتها، تستمر فعاليات النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم الخميس 30 يناير 2025، حيث يوفر الحدث الذي يشهد مشاركة أكثر من 3800 عارض وأكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 70 دولة، منصة عالمية للابتكار في مجال الرعاية الصحية والتعاون وتبادل المعرفة.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

تنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2025 في الفترة من 27 إلى 30 يناير بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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