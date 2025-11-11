بانكوك: اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات أعماله؛ بنجاح ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثانية عشرة من معرض الدفاع والأمن 2025، الذي يُقام في مركز إمباكت للمعارض والمؤتمرات في العاصمة التايلاندية بانكوك من 10 إلى 13 نوفمبر. وقد حظي الجناح باهتمام واسع من الوفود الدولية وكبار قادة الصناعة، مما يعكس مكانته كمحور رئيسي في المعرض ووجهة بارزة لاستكشاف أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والأمن.وشكل الجناح الإماراتي الوطني، منصة ديناميكية استعرضت أبرز إنجازات الشركات الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، وتسليط الضوء على الابتكارات الوطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تعكس مكانة الدولة المتقدمة في هذا المجال.

وشهد الجناح الإماراتي في يومه الأول إقبالًا لافتًا، حيث استقبل مئات الزوار وصنّاع القرار وكبار المسؤولين وخبراء القطاع، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات والحلول الدفاعية التي تقدمها الدولة. إذ شاركت مجموعة من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها مجموعة إيدج، وكاليدوس، وبن هلال، ومجلة الجندي، إلى جانب معرضي معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالات التصنيع العسكري والبحث والتطوير الدفاعي.

وتركزت النقاشات خلال اليوم الأول على تعزيز التعاون الدولي واستكشاف فرص الشراكة في التقنيات الدفاعية المتقدمة، حيث أبدى الزوار اهتمامًا بالغًا بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الإماراتية، مؤكدين على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على الساحة العالمية في مجال الصناعات والتكنولوجيا المتطورة الدفاعية.

كما استقبل الجناح الإماراتي عددًا من الوفود الرسمية من بينها فرنسا، وسلطنة عُمان، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، إلى جانب شخصيات بارزة من قطاع الدفاع، ما يعكس مكانته كمنصة محورية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. ويجسد الجناح نهج مجموعة أدنيك في دعم الشراكات العالمية، من خلال الجمع بين القدرات الإماراتية المتقدمة في التصنيع الدفاعي والبحث والتطوير، والموقع الاستراتيجي لتايلاند وإمكاناتها التشغيلية. هذا التكامل يفتح المجال أمام البلدين لتطوير حلول دفاعية مشتركة، وبناء سلاسل توريد جديدة، واستكشاف فرص مبتكرة للتعاون في مجالات متعددة.

وضم الجناح الوطني مجموعة من أبرز المؤسسات الإماراتية العاملة في قطاع الدفاع، من بينها مجموعة إيدج، وكاليدوس، وبي إتش إي لاند سيستمز، ومجلة الجندي، إلى جانب المعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك. ويستمر الجناح في استقبال الزوار على مدار أيام المعرض الأربعة، مستقطبًا اهتمام القادة والخبراء الذين يتطلعون إلى أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الدفاع، ويشاركون في مناقشات استراتيجية حول فرص الشراكة المستقبلية.

ويُمثّل جناح الإمارات الوطني منصةً محورية للحوار البنّاء وتطوير الأعمال، إذ استقبل في يومه الأول عددًا من الوفود رفيعة المستوى، من بينهم وزراء دفاع وكبار المسؤولين العسكريين، ما يعكس دوره الحيوي في دعم جهود التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

