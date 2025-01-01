المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن اختيار منظمة إمباكت ليرننج أند ديفلوبمنت، وهي منظمة ديناميكية، وسريعة النمو ومتخصصة في حلول التعليم المبتكرة، كشريك تعليمي لنسخة المنتدى الثالثة القادمة، المقرر إقامتها في 28-29 يناير 2025 في مملكة البحرين. وسيُعقد المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف إمباكت في تعزيز النمو المستدام وتطوير رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط. وتعزز هذه الشراكة تركيز المنتدى على تمكين الشركات والمهنيين، بالأدوات والخبرات القابلة للتنفيذ، للانتقال إلى صافي الانبعاثات. إذ يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز استراتيجيات مبتكرة تعالج تحديات الاستدامة الآنية، وتعزز القدرات التنظيمية.

وكجزء من برنامج المنتدى الذي يمتد على مدار يومين، والذي يحمل عنوان "تحريك العمل والاستثمار لتحقيق المرونة المناخية والطاقة"، ستتاح للمشاركين فرصة فريدة للمشاركة في ورش عمل، يقودها خبراء من شركات الاستشارات الإدارية العالمية الرائدة، والشركات الإقليمية المتخصصة في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه الورش إلى توفير تعلم عملي وتطبيقي، يزود المشاركين بالمهارات والمعرفة المتخصصة المطلوبة، لتلبية احتياجات رأس المال البشري في التحول نحو اقتصادٍ منخفض الكربون، عبر القطاعات والوظائف المؤسسية. وستغطي ورش العمل مواضيع حيوية، بما في ذلك:

كيه بي إم جي – R.O.A.D إلى الاستدامة (المخاطر والفرص والتحليلات والافصاحات)

إلى الاستدامة (المخاطر والفرص والتحليلات والافصاحات) مجموعة أنثيسيس – التمويل المستدام - الخطوات الرئيسية لإنشاء استراتيجية فعالة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - مواءمة الأهداف التجارية مع متطلبات التمويل المستدام

انفيرونمنت اريبيا – دور الاستثمار العام والخاص في توليد إجراءات إزالة الكربون

ويتضمن البرنامج أيضًا كلمات رئيسية وجلسات نقاشية تناقش المواضيع المحورية في تعزيز رحلة المنطقة نحو الحياد الكربوني، بدءاً من زيادة تمويل وتطوير السياسات المتعلقة بالمناخ، وصولاً إلى الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا سويةً. وتهدف ورش العمل والمناقشات إلى تزويد الحضور بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة، لتحقيق تقدم ملموس وتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل.

وتعليقًا على الشراكة، قال محمود امبابي، الرئيس التنفيذي، في شركة إمباكت: "يشرفنا التعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة كشريك تعليمي لنسخة هذا العام.، نرى طلبًا متزايدًا بين عملائنا من الشركات، على برامج التدريب التي تركز على المناخ والاستدامة في أنحاء المنطقة". وأضاف "من خلال هذه الشراكة، نفخر بتقديم وايصال عملائنا إلى ورش عمل في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، يقودها خبراء على مدار عام 2025، مما يمكّن المؤسسات من بناء المهارات والخبرات اللازمة، لتحقيق أهدافها في الاستدامة وتحفيز العمل المؤثر".

بدورها قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: "نحن متحمسون للشراكة مع إمباكت ليرننج أند ديفلوبمنت، التي تكمّل نهجها المبتكر في التدريب المؤسسي وتطوير رأس المال البشري، مع أهداف المنتدى في دفع ممارسات الاستدامة القابلة للتنفيذ". وأضافت دانيش" ستُمكّن هذه الشراكة المؤسسات من دمج الممارسات المستدامة في استراتيجياتها الأساسية، وتعزيز التقدم التحويلي في أنحاء المنطقة".

وتحظى النسخة الثالثة لعام 2025 من المنتدى بدعم من الشريك الاستراتيجي بنك البحرين الوطني، وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين (ألبا)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة بنفت ، ومجموعة بوسطن للاستشارات، وشركة انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية، وفولاذ القابضة، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب. وشركاء الإعلام: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وأو جي أن، بي اف تي ميديا، وسيستنبل فايننس ديلي.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

فين مارك كوميونكيشنس

رقم التواصل: 0097317749759

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