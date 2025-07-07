أبوظبي: فازت منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، التي طوَّرتها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي بالتعاون مع جهات حكومية في الإمارة، بجائزة أفضل مشروع في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025 عن فئة الحكومة الإلكترونية، التي تُنظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة.

وقُدِّمت الجائزة خلال حفل أقيم في مدينة جنيف السويسرية يوم 7 يوليو 2025. ويؤكد الفوز بها المكانة الرائدة التي تحظى بها إمارة أبوظبي في مجال الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتميُّز الرقمي على مستوى العالم، ويجسِّد النجاح في تحقيق رؤية دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي نحو حكومة المستقبل، ورسالتها في تقديم تجربة مميزة عبر خدمات مبتكَرة وحلول فريدة تعزِّز جودة الحياة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطوَّرت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي مساعد الذكاء الاصطناعي في منصة «تم» بالتعاون مع أكثر من 40 جهة حكومية في الإمارة، ويُعَدُّ أحد المشاريع الرائدة ضمن مسيرة التحوُّل الرقمي التي تقودها الدائرة، في إطار «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027» التي تستهدف تحقيق حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

ويأتي فوز مساعد الذكاء الاصطناعي في منصة «تم» بجائزة أفضل مشروع عن فئة الحكومة الإلكترونية في العالم ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025، تقديراً لدوره الفاعل في دعم جهود الأمم المتّحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية، وتحقيق أهدافها المستدامة. ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2024، تفاعل المساعد مع أكثر من 700,000 محادثة، وأدار أكثر من 1.4 مليون طلب بصورة مستقلة، ووفَّر أكثر من 1,100 خدمة للمتعاملين بأكثر من 90 لغة، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث لا يقتصر على استخدام الذكاء الاصطناعي للإجابة والتفاعل مع الاستفسارات، بل يشمل أيضاً تقديم جميع الخدمات من خلال الذكاء الاصطناعي التفاعلي.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «يعكس هذا التقدير العالمي النهج الاستراتيجي لحكومة إمارة أبوظبي في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية والكفاءة والفاعلية. التكنولوجيا ليست الغاية، وإنما الوسيلة لتمكين وخدمة الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لقد أصبحت منصة (تم) نموذجاً عالمياً رائداً في مجال الخدمات الرقمية الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقصة نجاح ملهمة في بناء منظومة خدمية حكومية ذكية تضع الإنسان في قلب عملية التطوير. نجحت فرق العمل، بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، في توظيف التكنولوجيا والابتكار لتلبية المتطلبات والاهتمامات المتغيّرة للمواطنين والمقيمين والشركات والزوّار. جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025 تمثِّل حافزاً جديداً لمواصلة دفع أجندة أبوظبي الرقمية نحو حكومة المستقبل التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وتقدِّم نموذجاً فريداً يُعيد تعريف التجربة الحكومية».

وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي: «تُعد منصة "تم" من الأدوات الرقمية الرائدة في تطوير الخدمات الشرطية الذكية، حيث أسهمت في أتمتة العديد من الإجراءات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في توفير آلاف ساعات العمل اليومية، وتسريع تقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة وموثوقية. ويعكس هذا التحول التزام شرطة أبوظبي بتقديم خدمات استباقية مبتكرة تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية الشرطة في استدامة الشعور بالأمن والأمان في الإمارة، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل. كما يجسّد هذا التقدير الدولي رؤية قيادتنا الرشيدة في تسخير التكنولوجيا الناشئة كإحدى المحركات الرئيسية لتعزيز الحماية والخدمة التي نقدمها لأفراد المجتمع».

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تسهم منصة (تم) بشكل ديناميكي في تحقيق رؤيتنا نحو المستقبل، فخصائص الذكاء الاصطناعي والمرونة العالية التي تتميَّز بها عزَّزت من استشرافنا الاستراتيجي الذي يضع الإنسان محوراً رئيساً لكافة عملياتنا وخططنا، حيث توفِّر المنصة السهولة والدعم الاستباقي للمواطنين والمقيمين عند تسجيل بيع عقار وتجديد التراخيص، وبذلك باتت الإجراءات التي كانت تستغرق أياماً وأسابيع تُنجَز خلال دقائق، بفضل منصة (تم) التي تضمن حصول 3.3 ملايين مستخدم على دعم شخصي متقدم في أي وقت. إنها قصة نجاح بامتياز لإمارة أبوظبي، ومشروع استراتيجي يحظى باهتمام عالمي كبير».

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «تواصل أبوظبي تطوير واحدة من أكثر المنظومات الصحية ذكاءً في العالم، وهيمنظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحورها الوقاية، ومصممة لتقديم حلول صحية شخصية على نطاق واسع. وتؤدي منصة «تم» دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال إحداث نقلة نوعية في كيفية الوصول إلى الخدمات الصحية واستخدامها. ويجسد هذا التقدير العالمي التزامنا بدمج أحدث التقنيات مع الابتكار المتمركز على الإنسان، لتحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد مجتمعنا».

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «أن منصة "تم" تُجسّد رؤية أبوظبي في بناء مجتمع يتمتع بجودة حياة عالية، حيث تُسهّل وصول الأفراد إلى الخدمات الحكومية بطريقة استباقية تراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم. ويُعد هذا التكريم تأكيداً على الأثر الاجتماعي العميق الذي تُحدثه المنصة، ليس فقط من حيث تبسيط الإجراءات، بل من خلال تمكين المستخدم وتحسين تجربته اليومية، فالمساعي التي تبذلها حكومة أبوظبي في مواصلة تطوير منظومة التحول الرقمي تنعكس بشكل مباشر على رفاه المجتمع».

وتُعَدُّ جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي شارك في تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات، من أبرز الجوائز العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتُمنَح سنوياً للمشاريع التي تدعم أجندة التنمية المستدامة. وشهدت نسخة عام 2025 منافسة قوية ضمن 18 فئة، واختير الفائزون عبر تصويت عالمي.

وتُسهم منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية لأكثر من 3.3 ملايين متعامل، من خلال توفير خدمات تجديد الإقامة والهُوية، وحجز مواعيد فحص المركبات، وتصديق الشهادات، والإبلاغ عن المشكلات عبر إرفاق الصور. وتستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لإنجاز وإدارة 95% من المعاملات فورياً واستباقياً.

ومُنِحَت هذه الجوائز للمرة الأولى في عام 2013 تكريماً للمشاريع الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم.

انتهى-

#بياناتحكومية