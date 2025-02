ينطلق العرض الأول لـ "ديزني - الصندوق السحري" في الدوحة على خشبة مسرح المياسة، في الفترة من 3 إلى 12 أبريل 2025، وذلك ضمن جولته العالمية. حيث يقدم هذا العرض الموسيقي تجربة ساحرة للجمهور، عبر أكثر من 75 أغنية من أشهر أغاني ديزني المحبوبة، من خلال عروض خلابة مع الدُمى والمؤثرات البصرية مذهلة.

يُقدم هذا الحدث بالتعاون مع Fever، المنصة العالمية الرائدة لاكتشاف الفعاليات الترفيهية الحية، وProactiv Entertainment، الجهة المنظمة الشهيرة للإنتاجات الضخمة، وبالشراكة مع Visit Qatar.

وتعكس هذه الشراكة التزام Visit Qatar بتعزيز المشهد الترفيهي في قطر، حيث تواصل استقطاب الإنتاجات العالمية المرموقة مثل The Magic Box، مما يرسخ مكانة الدوحة كوجهة رائدة للعروض والتجارب العائلية عالمية المستوى.

يضم العرض أكثر من 75 أغنية أيقونية مقدمة من أشهر ملحني ديزني، بما في ذلك آلان مينكين، إلتون جون، كريستين أندرسون-لوبيز وروبرت لوبيز، لين-مانويل ميراندا، تيم رايس، وهانز زيمر، وسيستمتع الجمهور بأداء كلاسيكيات موسيقية مثل A Whole New World من فيلم علاء الدين، وأغنية We Don’t Talk About Bruno من فيلم إنكانتو، وأغنية How Far I’ll Go من فيلم موانا، وأغنية Circle of Life من فيلم الأسد الملك، وأغنية Let It Go من فيلم فروزن، وأغنية This Wish من فيلم ويش.

بعد النجاح الكبير في بوينس آيرس وجنوب إفريقيا، يستعد عرض "ديزني – الصندوق السحري" لإبهار الجمهور في الدوحة. يضم الفريق الإبداعي الدولي لهذا العمل الموسيقي نخبة من المبدعين، من بينهم ثاديوس ماكويني فيليبس (مشارك في كتابة النص، المخرج، ومصمم الديكور)، لين كوردزيل فورماتو (مصممة العروض الفنية)، إيزاك سول (المدير الموسيقي، المعدّ، والموزع)، وفيليبي جامبا باريديس (المنتج الإبداعي والمشارك في كتابة النص).

يمكن لعشاق ديزني الراغبين في عيش هذه التجربة الساحرة شراء التذاكر من Virgin Megastoreأو عبر Fever.

لمزيد من التفاصيل حول الفعاليات القادمة لـ Visit Qatar، يرجى زيارة: visitqatar.com

معلومات العرض

المكان: مسرح المياسة

تاريخ الافتتاح: 3 أبريل 2025

مدة العرض: 90 دقيقة (بدون استراحة)

الفئة العمرية: 6 سنوات فأكثر (غير مسموح بدخول الأطفال دون 3 سنوات)

جدول العروض:

• أيام الأسبوع: الأربعاء والخميس – 5:30 مساءً

• الجمعة: 3:30 مساءً و8:00 مساءً

• عطلة نهاية الأسبوع: السبت 2:00 مساءً، 5:30 مساءً

أسعار التذاكر: ابتداءً من 85 ريالًا قطريًا

