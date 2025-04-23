القمّة ستسلّط الضوء على أبرز التوجهات التي ترسم ملامح أسواق رأس المال العالمية، واستعدادها للمستقبل في ظل التحولات المالية المتسارعة.

ستجمع القمة ما يزيد عن 1,500 مشاركاً، وأكثر من 100 متحدث عالمي، و 200 شريك في القطاع، لتشكل بذلك المنصة الأبرز لأسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز الفرص ودفع النمو ووضع استراتيجيات مبتكرة تواكب المستقبل.

دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم عن جدول أعمال النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قائمة المتحدثين المشاركين، وذلك قبل انطلاق الفعالية المرتقبة يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا بدبي.

وتركز نسخة عام 2025 على القوى والعوامل المؤثرة على أسواق رأس المال الإقليمية والدولية، من خلال جلسات حوارية ونقاشات عميقة حول تأثير التكنولوجيا على البنية التحتية للأسواق، وتوجهات الاكتتابات العامة، والشركات ذات إمكانات النمو القوية، وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وزيادة أعداد المستثمرين الأفراد، والتحوّل المستمر في الأسواق الخاصة.

وتشارك في هذه الجلسات أكثر من 100 قيادة بارزة في القطاع المالي، من بينهم معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي؛ وكين روبينز، رئيس أسواق رأس المال للأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة سيتي؛ وريتشارد كورماك، رئيس أسواق رأس المال والأسهم القابلة للتحويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والشريك في رئاسة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمملكة المتحدة لدى جولدمان ساكس؛ وسيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "إتش إس بي سي"، ولورد ستيفن أ. كارتر - الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنفورما بي إل سي. ويشمل البرنامج كلمات رئيسية، وحوارات تفاعلية، وجلسات متخصّصة بمشاركة متحدثين من مؤسسات مالية وهيئات تنظيمية وجهات حكومية. ومن المتوقع أن تستطب القمة من 1500 مشاركاً ونحو 200 شريكاً من جميع القطاعات المالية.

ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، تُعدّ سلسلة فعاليات قمة أسواق رأس المال منصّة حيوية للتعاون والحوار السياسي وتعزيز روابط الاستثمار الإقليمية والدولية. وتكتسب القمّة أهمية إستراتيجية في تطوير الأسواق وضمان جاهزيتها للمستقبل، في ظلّ تنامي زخم الاكتتابات، وارتفاع مشاركة المستثمرين، وتسارع الابتكار في التكنولوجيا المالية.

بالإضافة إلى جدول الأعمال الرئيسي، ستشهد قمة هذا العام تقديم إضافة جديدة بعنوان The Hub، وهي منصة ديناميكية مخصّصة تهدف إلى تعزيز التفاعل العملي والحوار المركزي. وتتضمن مناقشات جماعية، واستعراض لمواضيع مختلفة منها أدوات الاستثمار الرقمية التي يُقدمها سوق دبي المالي، بما في ذلك تطبيق "آيفستر" iVestor ومنصّة "أرينا" ARENA. وستستضيف هذه المساحة جلسات وعروضًا تعريفية يقدمها ممثلو سوق دبي المالي وشركاؤه بهدف تسليط الضوء على الخدمات المقدمة والخطط المستقبلية للأسواق.

وامتداداً للنجاح الذي حققته القمة في العام الماضي، تحظى قمّة أسواق رأس المال 2025 بدعم من الرعاة البلاتينيين: "بنك أوف أمريكا"، و"مجموعة سيتي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"إتش إس بي سي"، حيث يُشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من هذه المؤسسات المالية في جدول أعمال القمّة.

في هذا السياق، قالت أندريه شختورة، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا:" "يستمر نموّ أسواق رأس المال في دبي بوتيرة سريعة لناحية تطورها وحجم نشاط التداول، مما يتيح المزيد من الفرص الجديدة والواعدة للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وبصفتنا شريكاً راسخاً للمنطقة، نفخر بدعم قمة أسواق رأس المال والمساهمة في الحوار الشيّق حول توجهات الأسواق وسبل تطويرها ودفع الابتكار، ومستقبل التدفقات الاستثمارية العالمية. وتشكل قمة هذا العام دليلاً على تطوّر الأطر التنظيمية، وارتفاع مستوى المشاركة، واتساع نطاق الوصول إلى رأس المال، ما يشكل مرحلة مفصلية في مسيرة تكامل المنطقة مع الأسواق العالمية".

وقال أتشينتا مانغلا، رئيس تمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى مجموعة سيتي: "ما تزال دبي تبرز كواحدة من أكثر الأسواق حيوية على مستوى العالم، حيث توفّر فرصًا قوية للنموّ والاستثمار. وتسعدنا مواصلة شراكتنا مع قمّة سوق دبي المالي هذا العام، فنحن شريك موثوق في عدد من الصفقات البارزة، وملتزمون بدعم المشهد المالي المتطور في الدولة وتعزيز التفاعل مع المستثمرين. وتُشكّل هذه القمّة منصّة مثالية لمشاركة الرؤى حول الاكتتابات وتشكيل رأس المال وتطوّر الأسواق، ونحن فخورون بدورنا في السير بهذا الحوار نحو الأمام."

وبدوره، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تُعدّ قمّة أسواق رأس المال إحدى أبرز الفعاليات على أجندة القطاع المالي والمصرفي. وتُمثل نسخة العام 2025 فرصة جديدة للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للخدمات المصرفية والاستثمارية المتنوّعة ودمج أحدث التقنيات الرقمية. وتُجسّد مشاركتنا ودعمنا المستمر لهذه القمّة الدور المحوري لبنك الإمارات دبي الوطني في قيادة التحوّلات الاستثمارية، وإبراز النجاحات المتواصلة للأسواق في دبي والمنطقة والعالم."

ومن جانبه، قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط في دولة الإمارات: "يتزايد اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات والمنطقة كوجهة للنموّ على المدى الطويل، بفضل تطوّر أسواق رأس المال وارتباطها الوثيق بالأسواق الدولية. ونحن في بنك "إتش إس بي سي" نواصل دعم تطور أسواق الأسهم والدين في الدولة، حيث شاركنا في تنفيذ نسبة 65% من إجمالي قيمة صفقات الاكتتاب التي بلغت نحو 26.2 مليار دولار بين عامي 2022 و2025. وبينما تتجه بوصلة رأس المال العالمي شرقًا، تؤدي قمّة سوق دبي المالي دورًا محوريًا في تعزيز التعاون والابتكار واستكشاف الفرص الجديدة التي ستشكّل مستقبل الأسواق المالية في الشرق الأوسط."

استنادًا إلى فترة من النموّ المستدام والنشاط الإقليمي المتزايد، تعكس النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال التحوّلات الواسعة في توقعات السوق. ومع ازدياد المشاركة، ونضوج الأطر التنظيمية، واتساع نطاق الوصول إلى رأس المال، تُعدّ القمّة فرصة لمراجعة واقع الأسواق في المنطقة واستشراف مستقبلها في إطار سوق عالمي أكثر ترابطًا.

وصرّح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تعكس قمّة أسواق رأس المال المكانة المتنامية لدبي كبوابة مالية عالمية تلتقي فيها رؤوس الأموال الدولية مع الفرص الإقليمية. ومع نجاحنا في جمع 10.48 مليار درهم عبر الاكتتابات العامة في عام 2024، وتوسّع قاعدة المستثمرين التي تضمّ 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، نلمس مؤشرات واضحة على تنامي ثقة المستثمرين العالميين في أسواق دبي. ويُجسّد هذا الزخم قوّة المنظومة المالية لدينا ووضوح رؤيتنا المستقبلية نحو توسيع فرص الوصول، وتحفيز الابتكار، وقيادة تنمية أسواق رأس المال في المنطقة."

وأضاف حامد علي: "تأتي النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال في توقيت هام لمنطقتنا، حيث تسعى الأسواق العالمية إلى التكيف مع الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة، والتحولات التكنولوجية والسلوكيات الاستثمارية الجديدة. وستجمع نسخة 2025 طيفًا واسعًا من قادة الأسواق لاستكشاف سُبل الابتكار والتعاون العابر للحدود، والتطورات التنظيمية التي تفتح آفاقًا جديدة لتشكيل رأس المال والاستثمار. وأتطلّع بشغف إلى الحوارات والأفكار التي ستُطرَح خلال القمّة، والتي من شأنها أن تُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي سريع التغير."

نبذة عن سوق دبي االمالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صنادق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة.

-انتهى-

#بياناتشركات