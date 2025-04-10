أعلنت عمانتل عن شراكتها الاستراتيجية لجناح سلطنة عمان في معرض إكسبو 2025 – أوساكا، اليابان، الذي افتتح خلال هذا الأسبوع تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وبحضور الإدارة التنفيذي للشركة، وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية تؤكد التزام عمانتل بدعم المبادرات الوطنية، وتعزيز حضور السلطنة عالميًا من خلال تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الأهداف التنموية لعُمان

يعتبر معرض اكسبو اوساكا اليابان من الأحداث الدولية البارزة الذي يجمع دول العالم تحت مظلة الابتكار والتواصل الثقافي والتكنولوجي وذلك بمشاركة أكثر من 155 دولة حول العالم.

وتأتي شراكة عمانتل في إطار الجهود المبذولة لتقديم تجربة رقمية استثنائية ضمن جناح سلطنة عمان، الذي يقام تحت شعار "روابط ممتدة"، ويجسد ثلاث ركائز أساسية: الإنسان، والأرض، والماء. كما يعكس الجناح الهوية العمانية المتجذرة، والتنوع البيئي والثقافي الغني للسلطنة.

توفر عمانتل الدعم التقني والرقمي الكامل للمنصة الافتراضية المرافقة للجناح، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية، وتقنيات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البيانات الضخمة، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام عمانتل المستمر بتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية عالية الكفاءة تسهم في إثراء تجربة الزوار وتحقيق التفاعل الديناميكي مع محتوى الجناح.

وتؤكد عمانتل التزامها العميق بمفاهيم الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي حيث تعتمد الشركة على تقنيات ذكية تتيح توفير الطاقة وتقليل الأثر البيئي، بما يعكس رؤيتها في بناء مستقبل رقمي مستدام يدعم التنمية ويعزز من مكانة السلطنة كمركز إقليمي للابتكار.

تعد المشاركة في إكسبو 2025 فرصة استراتيجية لعرض إمكانيات السلطنة في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة، والفرص الاستثمارية، والعلاقات الدولية، كما تسهم هذه المنصة في تعزيز الصورة الذهنية لعُمان، والتأكيد على مكانتها الحضارية ودورها النشط في صياغة مستقبل أكثر ترابطًا بين الشعوب.

الجدير بالذكر بأن معرض إكسبو 2025 - اليابان يقام في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، في مدينة أوساكا في اليابان، حيث يشارك في جناح سلطنة عمان مؤسسات وشركات عمانية مختلفة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 شركة عمانية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرض منتجاتها في المنصّة الرقميّة والمتجر الإلكتروني، ومن المتوقع أن يزور معرض اكسبو هذا العام ما يقارب (28.2) مليون زائر

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