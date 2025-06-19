تشمل الابتكار في الاتصال، التكامل المؤسسي، إدارة الأزمات، وتوظيف القوة الناعمة كأدوات للتأثير الإيجابي

تخصص "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" ضمن فئاتها الـ 23، أربعة فئات لتكريم أفضل الاستراتيجيات في ممارسات الاتصال المبتكر بالإمارات والمنطقة والعالم، حيث تواصل استقبال طلبات المشاركة في دورتها الثانية عشرة حتى 24 يوليو المقبل من المؤسسات والهيئات والأفراد لفئة "أفضل منظومة اتصال متكاملة"، و"أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي"، و"أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، و"أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة"، حيث تندرج الفئات الأربع ضمن مجموعة جوائز "التقديم المباشر".

أفضل منظومة اتصال متكاملة

وتسلط فئة "أفضل منظومة اتصال متكاملة" الضوء على المتميزين في خلق وتطبيق منظومة اتصال متكاملة ومبتكرة في جهة حكومية أو منظمة دولية، وتجمع بين الأساليب الفنية لبناء وإدارة سمعة المؤسسة بشكل موثوق وفعّال، وتطور فرق اتصال حكومي قادرة على تنفيذ حملات وممارسات اتصالية غير تقليدية ومبتكرة.

وتركز لجنة التحكيم في هذه الفئة على معايير رئيسية تشمل؛ وضوح الاستراتيجية وقابليتها للتكيف، وتكامل عناصر الاتصال، والابتكار في أساليب الاتصال، إلى جانب جودة المحتوى وتأثيره، والنتائج الملموسة في القطاعين المجتمعي والحكومي، وكفاءة استخدام الموارد، لعكس أهمية الروح القيادية، والقدرة على التكيف مع التغيير، والنجاح القابل للقياس، وتعزيز ثقة الجمهور والتعاون من خلال استراتيجيات اتصال فعالة.

أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي

وتُكرّم فئة "أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي"، المبادرات الرائدة التي تُقدّمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرات الاتصال، والتكيف مع المتغيرات، وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات المحلية، واستشراف التوجهات المستقبلية من خلال استراتيجيات واضحة.

وتُقيّم لجنة التحكيم المشاركات بناءً على وضوح الفكرة وتميّزها، وتكاملها مع استراتيجيات الاتصال الحالية، وتأثيرها القابل للقياس، واستدامتها، كما تشمل المعايير الرئيسية الابتكار، وقابلية التوسع، ودمج التكنولوجيا، والقدرة على حل التحديات المجتمعية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الإنسان والآلة لضمان مستقبل الاتصال الحكومي.

أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات

وتحتفي فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات" بالجهات التي نفذت استراتيجيات اتصال فعّالة خلال أزمة ذات تأثير اجتماعي، ويجب أن تتميز الاستراتيجية بالسرعة والشفافية والدقة، مع تقليل الآثار النفسية والمادية للأزمة، حيث يفترض أن تُظهر المشاركات الناجحة كيفية تعامل الاستراتيجية مع الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تخفيف آثارها السلبية، ورفع مستوى الوعي العام.

وفي هذه الفئة، يتم تقييم مدى توافق الاستراتيجية مع طبيعة الأزمة، ووضوح أهدافها، وابتكارها، وتوظيفها للقنوات الإعلامية، كما تشمل المعايير الأثر القابل للقياس، والاستجابة لاحتياجات الجمهور، والقدرة على إشراك فئات أوسع من الجمهور، وتحقيق الأهداف مع ضمان الشفافية، مع التركيز على الأثر الاجتماعي طويل الأمد لنتائج الاستراتيجية واستدامتها.

أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة

وتستهدف فئة "أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة" الجهات الحكومية، والمنظمات، والمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى التأثير بالرأي العام والتغيير من خلال قنوات اتصال أكثر قرباً وجذباً للمجتمعات، عبر استخدام عناصر القوة الناعمة، ومنها الفنون، والثقافة، والرياضة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والتعليم، والدراما والموسيقى، كأدوات اتصال فعالة في بناء رسائل اتصال مؤثرة تخدم التنمية والمصلحة العامة وبناء السمعة والهوية.

وستعمل لجنة التحكيم على تقييم فاعلية هذه الاستثمارات وإبداعها وأثرها الاجتماعي، مع التركيز على كيفية تفاعلها مع الجمهور، وتعزيزها للتفاهم الثقافي، وتحقيقها لنتائج قابلة للقياس، بالإضافة إلى النظر في استدامة المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات الاتصال الشاملة، وشفافيتها.

يشار إلى أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي رسخت مكانتها كمعيار عالمي للتميز في الاتصال الحكومي، حيث استقطبت أكثر من 3800 مشاركة من 44 دولة العام الماضي، ولا تزال منارة لممارسات الاتصال التي تصنع التغيير الإيجابي، وتعزز الثقة، وتعيد تعريف العلاقة بين المؤسسات والمجتمعات في مختلف بلدان وثقافات العالم. وتستقبل الجائزة طلبات الترشح عبر موقعها الإلكتروني https://gca.sgmb.ae/ar.

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