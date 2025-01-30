تتعاون أسيكس مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لنشر أسلوب الحياة الصحي وبناء مجتمعات نشطة في المملكة.

الرياض – المملكة العربية السعودية: تعلن أسيكس، العلامة التجارية اليابانية الشهيرة في مجال الملابس الرياضية المتخصصة، بفخر عن دورها في ماراثون الرياض 2025 والذي يتمثل في كونها الشريك الاستراتيجي للملابس الرياضية، وتؤكد أسيكس في عامها الثاني من الشراكة الناجحة التزامها الراسخ لنشر أسلوب الحياة النشط والصحي في جميع أنحاء المملكة.

من المقرر أن يُقام ماراثون الرياض في الثامن من فبراير لعام 2025، وستقدم أسيكس قميص سباق مميز لأكثر من 40.000 مشارك، وقد صُمم هذا القميص خصيصًا لتوفير الراحة ورفع الأداء، وتشمل أبرز ملامح شراكة أسيكس لعام 2025 التي تظهر مزيجًا متميزًا من روح المجتمع، والتحدي، والابتكار الرياضي المتطور ما يلي:

التحديات على تطبيق RunKeeper: مع اقتراب موعد السباق، يمكن للعدائين التفاعل مع تطبيق RunKeeper الخاص بأسيكس، الذي يتضمن تحديات تدريب حصرية وتجربة مجانية لمدة 90 يومًا من النسخة المميزة للتطبيق.

مع اقتراب موعد السباق، يمكن للعدائين التفاعل مع تطبيق الخاص بأسيكس، الذي يتضمن تحديات تدريب حصرية وتجربة مجانية لمدة 90 يومًا من النسخة المميزة للتطبيق. الهرولة مع نادي آر سفن للجري: يستضيف نادي آر سفن للجري فعالية هرولة ضخمة بدعم من أسيكس في السابع من فبراير لتحضير المشاركين في الماراثون في أجواء ممتعة ومفعمة بروح المجتمع.

قرية المعرض : تستضيف أسيكس تجربة متميزة من الخامس إلى السابع من فبراير تضم مجموعة من الأنشطة، تشمل جهاز تحليل الجري (لتوفير التحليل المتقدم للأقدام)، وستيب نوت (وهي أداة لتحديد مقاس أحذية الأطفال وتقديم توصيات بشأنها)، وجناح تجاري يعرض أحدث ملابس وإكسسوارات الجري من أسيكس.

تستضيف أسيكس تجربة متميزة من الخامس إلى السابع من فبراير تضم مجموعة من الأنشطة، تشمل جهاز تحليل الجري (لتوفير التحليل المتقدم للأقدام)، وستيب نوت (وهي أداة لتحديد مقاس أحذية الأطفال وتقديم توصيات بشأنها)، وجناح تجاري يعرض أحدث ملابس وإكسسوارات الجري من أسيكس. قرية يوم السباق: تقدم أسيكس للعدائين جناحًا مخصصًا للتعافي في يوم السباق، وتقدم استشارات وخدمات متخصصة لمسعدة المشاركين على الاسترخاء والتعافي بعد السباق.

فيديو الفوز من ون أسيكس: يمكن للعدائين الاحتفاظ بلحظات فوزهم في يوم السباق من خلال تقديم فيديو مخصص لهم من خلال التسجيل في ون أسيكس عبر الرابط التالي: https://me.asics.com/ وإدخال رقم السباق الخاص بهم.

تهدف أسيكس في ماراثون 2025 إلى زيادة نجاحها من خلال تكثيف جهودها للتواصل مع العدائين وتحفيز المجتمعات على تبني التأثير الإيجابي للنشاط والحركة.

وتدعو أسيكس العدائين والمشجعين وعشاق الصحة البدنية للانضمام إلى ماراثون الرياض 2025 لتجربة لحظات لا تُنسى من الاحتفال بالصحة والمرونة وروح المجتمع، وتوفر أسيكس تجارب مخصصة ومعدات جري لجميع المشاركين في هذه الفعالية البارزة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على الموقع الرسمي لأسيكس: ASICS.com

لمحة عن أسيكس

"Anima Sana In Corpore Sano"، وهي تعني العقل السليم في الجسم السليم، وهي عبارة لاتينية قديمة استلهمت منها أسيكس اسمها، وهي القاعدة الأساسية التي لا تزال تعتمد عليها العلامة التجارية حتى اليوم، وقد تأسست الشركة قبل ما يقارب 75 عامًا على يد كيهاتشيرو أوني تسوكا، وهي الآن من الشركات الرائدة في تصميم وتصنيع الأحذية الرياضية والملابس والإكسسوارات عالية الأداء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على الموقع الرسمي للشركة: www.asics.com

"Anima Sana In Corpore Sano"، وهي تعني العقل السليم في الجسم السليم، وهي عبارة لاتينية قديمة استلهمت منها أسيكس اسمها، وهي القاعدة الأساسية التي لا تزال تعتمد عليها العلامة التجارية حتى اليوم، وقد تأسست الشركة في عام 1949م على يد كيهاتشيرو أوني تسوكا، وهي الآن من الشركات الرائدة في تصميم وتصنيع الأحذية الرياضية والملابس والإكسسوارات عالية الأداء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على الموقع الرسمي للشركة: www.asics.com

إن تصميم الخطوط المميزة على جانبي أحذية أسيكس علامة تجارية مسجلة لشركة أسيكس.

-انتهى-

#بياناتشركات