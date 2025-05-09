المعرض دعا إلى اعتماد التقنيات الحديثة والاستثمار فيها بفعالية، للاستفادة من فرص النمو الهائلة في مشاريع المطارات

أكثر من 6,000 مشارك من 30 دولة؛ 140 جهة عارضة و150+ مشتريًا يمثلون 70 مؤسسة من 30 دولة

توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين شركات مشاركة

ستُقام دورة 2026 من معرض المطارات خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي

استضاف معرض المطارات أكثر من 3,500 اجتماع ضمن برنامج "بيزنس كونيكت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتم "معرض المطارات 2025" فعاليات دورته الرابعة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من الحوارات المتخصصة، والعروض التقنية المتقدمة، وتوقيع شراكات استراتيجية، أكدت جميعها على الدور المتنامي لقطاع الطيران كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة.

استقطب المعرض أكثر من 6,000 مشارك، ما يعكس حجم المشاركة الواسعة من جميع الجهات المعنية في قطاع الطيران، في ظل الأجواء الإيجابية العامة التي تسود الصناعة وتوقعات النمو المستمر.

وشارك في المعرض أكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة، بحضور أكثر من 150 مشتريًا يمثلون أكثر من 70 مؤسسة من 30 دولة. كما استضاف الحدث أكثر من 3,500 اجتماع عمل ضمن برنامج "بيزنس كونيكت" الشهير.

وشملت أجنحة المعرض أحدث حلول المطارات، وتصميم البنى التحتية المستقبلية، وتقنيات رقمية مستدامة تعكس التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي وتقليل الانبعاثات.

وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نظم المعرض من قبل شركة RX العالمية، التي تدير أكثر من 350 فعالية سنويًا حول العالم، وتهدف إلى تمكين القطاع من استكشاف أحدث التوجهات والتقنيات المؤثرة في مشهد الطيران المتغير.

قالت مي إسماعيل، مديرة معرض المطارات:" أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة شركائنا الاستراتيجيين على النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة من المعرض، وقد بدأنا بالفعل الاستعدادات لجعل الدورة المقبلة استثنائية بكل المقاييس."

وقد دفعت الاستجابة الإيجابية من الجهات المعنية العديد من العارضين إلى تأكيد مشاركتهم في النسخة القادمة أيضًا.

وأضافت: "سيكون معرض المطارات في العام المقبل أكبر من حيث الحجم، مع مشاركة أوسع من عدد أكبر من الدول والمؤسسات والجهات الرائدة، وهو ما سيُترجم إلى فرص تجارية أكبر للجميع. وستُقام الدورة الخامسة والعشرون في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي."

وخلال المعرض، تم الإعلان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين شركات مشاركة، شملت مشروعات توسعية وخدمات جديدة. كما منحت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (DAEP) عقدًا لشركة Smiths Detection لتوريد أجهزة فحص أمنية متطورة لمباني الركاب 1 و2 و3 في مطارات دبي. وتُعد DAEP الجهة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للطيران في الإمارة.

الدورة 25: محطة جديدة في مسيرة الريادة

مع اختتام هذه الدورة، تبدأ الاستعدادات لانطلاق النسخة الخامسة والعشرين في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، في ظل تسارع التحولات الرقمية والبيئية التي تعيد تشكيل صناعة الطيران.

وتسعى RX من خلال هذه النسخة إلى تقديم محتوى نوعي، وشراكات أكثر عمقًا، ومقاربات متقدمة تعكس مفاهيم التشغيل الذكي، وتجربة المسافر المتكاملة، والاستدامة كأولوية مركزية.

وقالت مي إسماعيل في هذا السياق:"معرض المطارات سيظل محطة أساسية على أجندة القادة والمبتكرين. إنه ليس فقط معرضًا، بل مختبرًا مفتوحًا للأفكار وفرصة لترجمة الطموحات إلى واقع عملي."

وتُقدَّر قيمة سوق تطوير المطارات في منطقة MEASA بأكثر من تريليون دولار أمريكي، مدعومة بنمو غير مسبوق في حركة السفر. وتشير التوقعات إلى أن مطارات الشرق الأوسط ستستقبل 1.1 مليار مسافر سنويًا بحلول عام 2040، مما يستوجب استثمارات تفوق 151 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة.

إنجازات نوعية خلال ثلاثة أيام من التفاعل والتأثير

تحوّل "معرض المطارات 2025" على مدار ثلاثة أيام إلى منصة إقليمية متقدمة لتبادل المعرفة وصياغة مستقبل قطاع الطيران في المنطقة والعالم. وقد تميزت هذه الدورة بتنوع محاورها، وعمق جلساتها الحوارية، وثراء الابتكارات والحلول المعروضة، مما ترك أثرًا مباشرًا في مختلف أوساط صناعة الطيران.

استقطبت الفعاليات المصاحبة للمعرض، وعلى رأسها منتدى قادة المطارات العالمي (GALF) ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران – الشرق الأوسط، أكثر من 70 من قادة وخبراء القطاع الذين ناقشوا أبرز التحديات المستقبلية في 30 جلسة متخصصة.

وكانت جلسات "منتدى قادة المطارات العالمي" محطة محورية، حيث تناولت موضوعات بالغة الأهمية مثل إزالة الكربون، السفر السلس، الأمن السيبراني، والتصميم الشامل، مؤكدين على ضرورة تحويل الابتكار إلى واقع ملموس، وعلى أن "إتاحة السفر ليست خيارًا إضافيًا، بل حق أصيل لكل مسافر".

وقد انعقدت دورة هذا العام في ظل زخم لافت تشهده مشاريع توسعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بالتعافي القوي لصناعة الطيران عالميًا، وتوقعات نمو عدد المسافرين إلى نحو 1.1 مليار مسافر سنويًا بحلول 2040، مقارنة بـ 405 ملايين فقط في عام 2019، ما يستدعي استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

ضمن أبرز مستجدات هذه الدورة، تم إطلاق مناطق عرض متخصصة شملت:

منطقة المعدات الأرضية (GSE Zone)

جناح تقنيات المطارات (Airport Tech Pavilion)

ركن تصميم المطارات (Airport Design Hub)

والتي استعرضت أحدث الحلول الذكية لمطارات المستقبل.

وفي محور الاستدامة والبنية التحتية الذكية، برزت "منطقة المعدات الأرضية الكهربائية" بتقديم نماذج واقعية لحلول صديقة للبيئة، بينما عرضت شركات أوروبية من ألمانيا وإيطاليا تقنيات متقدمة في مجالات الإضاءة الذكية، وأنظمة الأتمتة، وتقليل البصمة الكربونية. وسجّلت مشاركة 47 شركة من هذين البلدين أكبر حضور وطني لهما في تاريخ المعرض، تأكيدًا على شراكتهم الاستراتيجية مع الإمارات.

أما في مجال أمن الطيران والتنسيق الإقليمي، فقد قدّمت شرطة دبي نموذجًا مبتكرًا لإدارة التهديدات الأمنية، أدى إلى تقليص زمن الاستجابة للبلاغات بنسبة الثلث، بالاعتماد على وحدات تخصصية وتقنيات استخباراتية متقدمة. كما ناقشت جلسة مشتركة خليجية-باكستانية مستقبل "الأمن الأخضر"، والتوازن بين الكفاءة والمرونة البيئية، مسلطة الضوء على التكنولوجيا البيومترية والمكاتب الذكية.

وقد عكست هذه الإنجازات النوعية، التي امتدت من الابتكار التقني إلى الأمن والتشغيل الذكي والاستدامة، حقيقة أن "معرض المطارات 2025" لم يكن فعالية تقليدية، بل مختبرًا حيًا لمستقبل الطيران العالمي، وملتقىً استثنائيًا يعزز مكانة الإمارات كمنصة إقليمية وعالمية للابتكار واتخاذ القرار في قطاع الطيران.

الصناعة تتحدث من قلب الحدث

شكّل "معرض المطارات 2025" منصة مثالية لتبادل الرؤى بين كبرى الشركات العالمية والإقليمية، التي اغتنمت فرصة الحضور لتأكيد التزامها بالابتكار والاستدامة، واستعراض أحدث حلولها في مجال البنية التحتية للمطارات، والدعم الأرضي، والتقنيات الذكية.

أندرو باغانيلي، مدير شركة Access Covers Australia، أعرب عن سعادته بالمشاركة قائلاً: "نحن متحمسون لعرض حلولنا المتقدمة في بنية المطارات التحتية. وبصفتنا جهة مصنّعة حاصلة على اعتماد ISO، نحرص على تقديم أغطية التفتيش، والمصارف، والحلول المركّبة التي تلبّي متطلبات السلامة والكفاءة في بيئة المطارات الحديثة."

وفي ذات السياق، أكد محمد الشرابي، الرئيس التنفيذي لشركة KAMS Global، على أهمية تقديم حلول محلية بقدرات عالمية قائلاً: "مشاركتنا في المعرض تعكس التزامنا بتوفير حلول قابلة للتوسعة ومتوافقة ثقافيًا، تمزج بين المعايير الدولية وخصوصيات الأسواق الإقليمية، خاصة في منطقة MEASA المتنوعة."

أما هالدون أكسوي، رئيس مجلس إدارة Timsan، فرأى أن المعرض يمثل "فرصة استراتيجية" لتعزيز الحضور الإقليمي لشركته، وقال: "نسعى إلى توسيع نطاق عملنا في معدات الدعم الأرضي، وبناء شراكات جديدة في سوق يتطوّر بسرعة، وذلك من خلال تقديم حلول متينة وابتكارية تعزز موقعنا الريادي."

وفي مجال الطاقة والاتصالات، قالت إليزابيتا براغاني، الرئيسة التنفيذية لشركة Tratos: "ننتج الكابلات لعالم دائم الحركة. منتجاتنا تسهم في تسيير الشحنات، وربط الشبكات، ونقل الطاقة بسلاسة وكفاءة—ليس فقط داخل المطارات، بل في كافة البنى التحتية المرتبطة بها."

من جانبها، استعرضت شركة Sage Parts مجموعة منتجاتها من سلسلة Rmptech، التي أثبتت كفاءتها في الأداء وطول عمر الخدمة ضمن معدات الدعم الأرضي.

وفي محور تقنيات الطاقة المتقدمة، قال افتخار أحمد، المدير العام للمبيعات في Eternity Technologies: "عرضنا في جناحنا مجموعة Quasar Motive Power المصنّعة في دولة الإمارات، والتي تعتمد على تقنية الأنابيب النانوية الكربونية (CNT) لتقديم أداء محسن يتماشى مع متطلبات المطارات الحديثة."

من جهته، ركّز جان بيير ناثان، مدير تطوير الأعمال الدولية في FAST Global Solutions، على أهمية التواجد الفعّال في المنطقة، قائلاً: "سوق الشرق الأوسط يشهد نموًا استثنائيًا في الطيران، وحضورنا هنا ليس فقط لتقوية علاقاتنا الحالية، بل لبناء شراكات جديدة تثبت التزامنا العميق بالمنطقة."

وفي لفتة نحو مستقبل أكثر استدامة، استعرضت شركة M-ECS تشكيلتها من الجرارات الكهربائية ذات الأداء العالي والخالية من الانبعاثات، من طراز TT22e وTT30e وTT40e، والمزوّدة ببطاريات طويلة العمر، ونظام مراقبة عن بُعد، وتشخيص لحظي فوري.

واختُتمت المشاركة برسالة جامعة من فريق الشركة جاء فيها: "نهدف إلى دعم عملائنا في تشغيل عمليات أرضية أكثر استدامة وكفاءة، من خلال تسخير الابتكار، والأتمتة، وتحليلات البيانات المتقدمة."

وقال محمد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلر لوجيستيك سولوشنز (AEDLER Logistik Solutions)،:

"نحن هنا لتعميق شراكاتنا، واستعراض قدراتنا الهندسية، واستكشاف سبل تعاون جديدة تدفع نحو حلول أكثر ذكاءً وعمليات مطارات أكثر استدامة. وهذا يتماشى بشكل مباشر مع رؤيتنا طويلة المدى لقيادة تطور الشحن الجوي المتكامل، ومناولة المواد، وأتمتة التخزين في قطاع الطيران، بما يدعم المطارات في تحسين الطاقة الاستيعابية والكفاءة وتجربة المناولة بشكل عام. تركيزنا ينصب على التصميم الذكي، والحلول المعتمدة على الابتكار، والنمو المستدام في مشهد عالمي سريع التغير."

من جانبه قال جوليو دي كارلي، رئيس إير تك إيطاليا (Air Tech Italy) والشريك المؤسس في ون وركس (OneWorks):" "من خلال مشاركتنا في معرض المطارات، تهدف إير تك إيطاليا إلى الترويج للتميز الجماعي والابتكار والاستدامة التي تقدمها الشركات الإيطالية العاملة في قطاعي المطارات والطيران العالميين. ويتمثل هدفنا الاستراتيجي في جانبين: أولاً، تعزيز العلاقات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق الطيران في الشرق الأوسط، والذي يشهد نموًا متسارعًا، وثانيًا، ترسيخ مكانة التكنولوجيا والخبرة الإيطالية كعناصر محورية لعمليات مطارات أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة حول العالم."

نبذة عن شركة RX:

تُعد RX شركة رائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات، حيث توظّف خبراتها المتخصصة في القطاعات المختلفة، إلى جانب البيانات والتقنيات، لبناء شبكات أعمال مستدامة للأفراد والمؤسسات والمجتمعات. تتواجد RX في 25 دولة وتغطي أكثر من 42 قطاعًا صناعيًا، وتُنظم ما يقارب 350 فعالية سنويًا.

تلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها، كما تُعزز من قدرات الشركات عبر حلول رقمية ورؤى تستند إلى البيانات. RX هي جزء من RELX، المزود العالمي لتحليلات المعلومات والأدوات المساعدة لاتخاذ القرار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.rxglobal.com

نبذة عن RELX:

تُعد RELX مزودًا عالميًا لتحليلات المعلومات والأدوات المعتمدة على البيانات، وتخدم العملاء في أكثر من 180 دولة، وتدير عملياتها في حوالي 40 دولة، ويعمل لديها أكثر من 36,000 موظف، أكثر من 40% منهم في أمريكا الشمالية.

تُتداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في بورصات لندن، وأمستردام، ونيويورك تحت الرموز التالية:

لندن: REL

أمستردام: REN

نيويورك: RELX

للاطلاع على القيمة السوقية الحالية، يُرجى زيارة: www.relx.com/investors

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