دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مكتبة محمد بن راشد، خلال مؤتمر صحفي، عن التفاصيل الكاملة لـلدورة الثانية لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، والتي تنظمها تحت شعار «مستقبل صناعة النشر»، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025. وستشهد القمة مشاركة أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 14 دولة، بينهم 5 متحدثين رئيسيين، إضافة إلى تنظيم 45 جلسة نقاشية وحوارية و10 ورش عمل متخصصة.

وخلال المؤتمر، أكد إبراهيم الهاشمي، رئيس اللجنة العليا لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، أن القمة تمثل منصة استراتيجية ترسخ التزام دبي بدعم المعرفة والثقافة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أنها تأتي انسجامًا مع رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للحوار الثقافي والفكري. وأضاف أن القمة تسعى إلى إبراز الدور الحيوي للمكتبات في تمكين الأجيال المقبلة من أدوات المعرفة، وإيجاد مسارات جديدة تدمج بين الإبداع الإنساني والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز مكانة المنطقة في صناعة النشر ويمنحها حضورًا مؤثرًا في المشهد الثقافي العالمي.

وأوضح علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، وعضو اللجنة العليا للقمة، «أن أبرز القضايا التي ستحظى بالنقاش تشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنظومة الأدبية والنشر». وأكد أن القمة تشكل منصة عملية لإنتاج الأفكار والتوصيات القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تطوير منظومة النشر وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالميًا.

من جانبه، قال جمال الشحي، عضو اللجنة العليا للقمة، إن صناعة النشر تمر بمرحلة مفصلية تفرضها التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا وسلوكيات القراءة، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول عملية تضمن استدامة القطاع واستجابته لهذه التحولات. وأوضح أن القمة ستتيح للمشاركين فرصة متفردة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة التحديات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وسلاسل التوريد، وتغير أنماط القراءة لدى الأجيال الجديدة. وأضاف الشحي أن التوصيات المنتظرة من القمة ستشكل خارطة طريق تساعد المؤسسات والأفراد على مواجهة التحديات، وتقديم نموذج مبتكر يعزز من حضور صناعة النشر في المنطقة والعالم.

وتجمع القمة ممثلون عن الناشرين ودور النشر الجامعية، والوكلاء الأدبيين، والمنظمات المعنيّة بالجوائز الأدبية، والمكتبات التجارية، وممثلين من مجتمع النشر المحلي في دولة الإمارات مثل جمعية الناشرين الإماراتيين، ومشاركة كبار ممثلي ثلاثٍ من أكبر خمس دور نشر تجارية عالمية: بنغوين راندوم هاوس، سايمون آند شوستر، وهاربر كولينز، بالإضافة إلى أصوات بارزة من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وتناقش القمة عدة محاور رئيسية تشمل: الابتكار، التكنولوجيا، والتحول، والمشهد العالمي للنشر، والترجمة، والنشر الهادف، وفن الكتابة.

وتولي القمة اهتماماً خاصاً بالجانب التطبيقي من خلال ورش عمل متخصصة تجمع بين الإبداع والمهارة العملية، حيث تشمل محاور متنوعة مثل الترجمة والتحرير وعمليات النشر، إلى جانب استكشاف فنون كتابة أدب الأطفال وفنون الطباعة، والتعريف بأفضل الممارسات لبناء بيئات عمل شاملة في قطاع النشر. وتمثل هذه الورش فرصة قيّمة للكتّاب والمحررين والناشرين الطموحين لاكتساب أدوات جديدة وصقل مهاراتهم بما يواكب التطورات المتسارعة في هذه الصناعة.

وتسلط فعاليات القمة الضوء على التحول الرقمي الكبير الذي شهده قطاع النشر عالميًا، حيث أصبحت الكتب الرقمية والصوتية جزءًا أساسيًا من السوق، وكيفية دمج التجربة المتعددة الوسائط لتلبية احتياجات الجيل الجديد من القراء، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التجارية لصناعة النشر مثل حقوق الملكية الفكرية، والتسويق، والتوزيع الدولي، بهدف تحقيق التوازن بين النشر التقليدي والرقمي، وتعزيز حركة الكتب وتسريع وصولها إلى الأسواق العالمية، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والاستدامة في صناعة المحتوى.

ويمكن للراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025 أو الحضور والتسجيل مجانًا، من خلال زيارة الرابط التالي: https://dilps.mbrl.ae/ar/

وتعكس هذه الفعاليات التزام مكتبة محمد بن راشد بدعم صناعة النشر، وتقديم نموذج متكامل لمنظومة معرفية مبتكرة، تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والقيم الإنسانية، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز دوره في بناء مجتمع معرفي وإبداعي عالمي.

- انتهى-