الرياض: أبرمت الخطوط السعودية اتفاقية شراكة ورعاية مع نادي سباقات الخيل، لتكون بموجبها شريك الطيران الرسمي لبطولة "كأس السعودية" 2025 لسباقات الخيل بنسخته السادسة 2025، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في مدينة الرياض خلال الفترة 21 - 22 فبراير، حيث يعتبر الأغلى عالمياً على مستوى رياضات سباق الخيل.

ووقع الاتفاقية كلٌ من مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات الخارجية بمجموعة السعودية طارق الحماد والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، وبموجبها تم الإعلان عن رعاية "السعودية" شوط كأس السروات والذي سيقام يوم الجمعة الموافق 21 فبراير، وقد خصص له جائزة مالية تبلغ 250 ألف دولار.

وتأتي مشاركة "السعودية" في رعاية بطولة "كأس السعودية" للمرة الثالثة، في إطار حرصها على المساهمة في إنجاح مختلف الأحداث الدولية الكبرى التي تستضيفها المملكة باعتبارها الناقل الوطني حيث تستثمر إمكاناتها وخبراتها لمواصلة مساعيها لجلب العالم للمملكة، فيما سيتاح لزوّار البطولة فرصة اقتناء مجموعة مختارة من المنتجات الحصرية بمتجر "السعودية" في القرية الثقافية ضمن البطولة.

وتتجاوز قيمة الجوائز المالية 38.1 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أغلى سباق للخيل في العالم، بجوائز تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار أمريكي تُمنح للفائزين بالمراكز الأولى، كما يُعد الحدث احتفالاً استثنائياً بأرقى التجارب الرياضية، والترفيهية، وفنون الطهي، والثقافة السعودية، كما يجمع بين الأناقة، والرقي، والفخامة في أجواء استثنائية ويحظى بمتابعة إعلامية دولية واسعة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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